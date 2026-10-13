Ilie Bolojan anunță condițiile în care PNL ar putea susține Guvernul Niculescu. Liberalii nu vor cere ministere

Partidul Național Liberal ia în calcul încheierea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat Luca Niculescu, fără să intre la guvernare. Anunțul a fost făcut de Ilie Bolojan, care a precizat că liberalii sunt dispuși să susțină anumite măsuri ale viitorului Executiv, inclusiv bugetul de stat pentru 2027, dacă sunt respectate obiectivele privind reducerea deficitului, disciplina fiscală și protejarea investițiilor. PNL ar putea, de asemenea, să se angajeze să nu susțină o moțiune de cenzură în primele șase luni.

Ilie Bolojan a anunțat, într-o postare pe Facebook, că Partidul Național Liberal analizează posibilitatea încheierii unui acord politic bilateral cu premierul desemnat Luca Niculescu.

Potrivit acestuia, documentul nu ar reprezenta un acord de coaliție și nu ar presupune intrarea liberalilor în Guvern. Scopul ar fi stabilirea unor condiții în care PNL să poată contribui la stabilitatea politică și economică în următoarele șase luni.

„Partidul Național Liberal ia în calcul încheierea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat Luca Niculescu. Documentul nu va reprezenta un acord de coaliție și nu va presupune participarea PNL la Guvern, ci va stabili condițiile transparente în care liberalii pot contribui la stabilitatea țării în următoarele șase luni”, a transmis Ilie Bolojan.

Liderul liberal a subliniat că PNL își va păstra statutul de partid de opoziție, dar nu exclude susținerea unor politici promovate de viitorul Executiv.

Ilie Bolojan a precizat că sprijinul politic al PNL ar urma să depindă de respectarea unor principii economice și bugetare.

Printre acestea se numără atingerea țintei de deficit, menținerea disciplinei fiscale, protejarea investițiilor, utilizarea responsabilă a fondurilor publice și respectarea angajamentelor europene.

„PNL va rămâne partid de opoziție. Vom susține însă politicile Guvernului Niculescu atunci când acestea servesc interesului României și respectă câteva principii fundamentale: atingerea țintei de deficit și păstrarea disciplinei fiscale, punerea economiei pe baze sănătoase și protejarea investițiilor, folosirea responsabilă a banului public și respectarea angajamentelor europene.”

Prin urmare, sprijinul liberalilor ar urma să fie condiționat de măsurile adoptate de Executiv, fără asumarea unei participări directe la guvernare.

Unul dintre principalele angajamente anunțate de Ilie Bolojan privește legea bugetului de stat pentru anul viitor.

Liberalii sunt pregătiți să voteze bugetul pentru 2027 dacă acesta va avea la bază estimări realiste ale veniturilor și va continua procesul de consolidare fiscală.

Bolojan a avertizat că majorarea cheltuielilor fără surse de finanțare ar putea agrava problemele economice ale României.

„PNL este pregătit să susțină și să voteze legea bugetului de stat pentru 2027 dacă aceasta va fi realistă și fundamentată pe venituri care pot fi încasate. Bugetul trebuie să continue consolidarea fiscală, să protejeze investițiile și să evite creșterea cheltuielilor fără acoperire în venituri, care ar împinge România într-o criză și mai gravă.”

O altă prevedere a posibilului acord politic se referă la stabilitatea viitorului Guvern.

Potrivit lui Ilie Bolojan, PNL este dispus să își asume angajamentul de a nu iniția și de a nu vota moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Niculescu în primele șase luni, cu condiția respectării principiilor convenite.

„În primele șase luni, PNL nu va iniția și nu va vota nicio moțiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu atât timp cât premierul respectă principiile și obiectivele asumate prin acord.”

Angajamentul ar permite liberalilor să susțină stabilitatea Executivului fără să facă parte din acesta.

Ilie Bolojan a insistat că eventualul acord nu ar presupune negocieri pentru funcții guvernamentale sau portofolii ministeriale.

Potrivit acestuia, liberalii urmăresc obținerea unor garanții privind stabilitatea financiară și continuarea reformelor, păstrându-și dreptul de a critica deciziile Guvernului.

„PNL nu cere funcții și nu negociază ministere. Cere abordări principiale și garanții pentru stabilitatea financiară a țării și pentru continuarea reformelor. Vom fi o opoziție fermă atunci când Guvernul greșește și vom susține măsurile necesare atunci când acestea sunt în interesul României.”

Deocamdată, acordul politic bilateral reprezintă o posibilitate analizată de PNL, nu un document despre care Ilie Bolojan să fi anunțat că a fost deja încheiat.