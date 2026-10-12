Ilie Bolojan acuză PSD că se teme să preia guvernarea: Noi nu considerăm că a guverna pentru țară înseamnă să fii „fraier”

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat luni, 12 octombrie, că PNL este dispus să voteze învestirea unui nou guvern, fără să participe la guvernare. Liderul liberalilor susține propunerea premierului desemnat Luca Niculescu privind încheierea unui acord politic pentru adoptarea măsurilor prioritare. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Bolojan a criticat PSD pentru refuzul de a-și asuma conducerea Executivului. Totodată, acesta a exclus refacerea unei coaliții de guvernare între PNL și social-democrați.

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis luni seara că Partidul Național Liberal este pregătit să sprijine parlamentar formarea unui nou Executiv, chiar dacă liberalii nu vor face parte din acesta. Într-o postare pe Facebook, liderul PNL a precizat că i-a comunicat premierului desemnat Luca Niculescu condițiile în care partidul său ar putea vota învestirea guvernului.

Bolojan consideră că, în cazul formării unui cabinet tehnocrat, premierul desemnat ar putea negocia separat cu fiecare formațiune parlamentară un acord privind susținerea unor obiective guvernamentale pentru o perioadă determinată. Printre prioritățile menționate se află și adoptarea bugetului pentru anul viitor.

„PNL este dispus să asigure învestirea unui guvern, chiar dacă nu face parte din el. I-am prezentat domnului Luca Niculescu acest lucru și condițiile noastre de bun-simț. În situația unui guvern tehnocrat, considerăm fezabil un acord al premierului cu fiecare dintre partide, prin care acestea să își asume susținerea unor obiective pe o anumită durată, inclusiv adoptarea bugetului pe anul viitor”, a scris Bolojan pe Facebook.

În același mesaj, Ilie Bolojan a criticat poziția Partidului Social Democrat, susținând că reprezentanții formațiunii îi solicită demisia imediată, fără să prezinte o alternativă concretă pentru preluarea guvernării.

Premierul interimar a afirmat că PSD „nu a oferit o soluție pentru a prelua guvernarea, de care, în mod evident, se teme.” Totodată, Bolojan a susținut că Executivul pe care îl conduce „ține România pe linia de plutire”.

Liderul liberalilor a insistat că PNL nu va mai forma o coaliție cu PSD, invocând nerespectarea angajamentelor politice și crizele provocate, în opinia sa, de social-democrați.

„PNL nu va ataca niciodată soluții corecte pentru țară și nu va încălca un acord asumat. Nu avem nicio șansă să recâștigăm încrederea românilor dacă nu ne respectăm unii pe alții și nu suntem responsabili. Noi nu suntem PSD. Noi nu considerăm că a guverna pentru țară înseamnă să fii „fraier” sau să cazi într-o capcană. PNL nu va guverna din nou împreună cu PSD, pentru că refuză să-i mintă pe români cu soluții care nu au cum să funcționeze. Cine s-ar mai asocia cu cei care au dovedit în repetate rânduri că nu respectă angajamentele, fug de răspundere și provoacă crize?”, a acuzat Bolojan.

Ilie Bolojan a respins criticile formulate de PSD la adresa activității Guvernului și a susținut că social-democrații contestă măsurile adoptate de Executiv, deși solicită menținerea la guvernare a celor pe care îi critică.

Premierul interimar a prezentat drept rezultate ale mandatului său finalizarea PNRR, evaluările favorabile ale agențiilor de rating și respectarea angajamentelor asumate. Acesta a reproșat PSD că invocă protejarea populației, dar refuză să preia responsabilitatea guvernării din considerente politice.

„PSD critică direcția prin care acest guvern a stabilizat țara, dar le cere celor pe care îi atacă fără încetare să rămână la guvernare. Direcția noastră înseamnă că am încheiat PNRR-ul, am trecut cu bine de toate evaluările agențiilor de rating, ne-am asumat responsabilitatea, am spus adevărul, am respectat angajamentele și ducem România înainte. PSD invocă grija pentru oameni, dar, în același timp, recunoaște că nu preia guvernarea „ca să nu se vulnerabilizeze””, a conchis Ilie Bolojan.

Premierul desemnat Luca Niculescu a explicat luni, într-o intervenție la Radio România Actualități, că negocierile pentru formarea noului Executiv trebuie să urmărească nu doar obținerea votului de învestitură în Parlament, ci și asigurarea unei susțineri politice care să permită adoptarea măsurilor guvernamentale.

Niculescu a propus încheierea unui acord între partidele parlamentare pentru o perioadă de cel puțin șase luni. Înțelegerea ar urma să stabilească obiective comune privind rectificarea bugetară, bugetul pentru anul viitor, sectorul energetic, protecția persoanelor vulnerabile, relansarea economiei, colectarea veniturilor fiscale și consolidarea capacității de apărare.

„ (…) Cred că avem nevoie de o înțelegere politică asumată pentru cel puțin șase luni, în jurul câtorva obiective esențiale: rectificarea bugetară, adoptarea bugetului pentru anul viitor, măsuri privind energia și protejarea celor vulnerabili, relansarea economică, îmbunătățirea colectării veniturilor la buget și întărirea capacității de apărare a României, într-un context internațional complicat, cu un război la granițele noastre. Și alte măsuri pe care partidele politice care dau votul pentru acest guvern le consideră vitale pentru interesul României”, a spus Luca Niculescu.

Disputa dintre Ilie Bolojan și PSD intervine după ce Sorin Grindeanu a solicitat reluarea colaborării dintre PSD, PNL și UDMR pentru formarea unui guvern cu puteri depline. Liderul social-democrat a făcut apel la partidele pe care le consideră responsabile să renunțe la disputele politice și să ajungă la o înțelegere privind viitorul Executiv.

Grindeanu a susținut că actuala situație politică impune cooperarea formațiunilor parlamentare, în locul continuării acuzațiilor reciproce.

„Cerem un efort comun al tuturor partidelor, cel puţin responsabile din ţara asta, pe care le considerăm responsabile. Aşa că nu e niciun concurs de a arunca vina unul pe altul, e o perioadă în care ar trebui toată lumea să-şi bage săbiile la loc în teacă şi să nu mai calculeze politic. Ăsta e apelul nostru”, a spus Grindeanu.

Liderul PSD a avertizat că, în situația în care PNL și UDMR nu acceptă formarea unui guvern împreună cu social-democrații, scenariul care ar urma să fie luat în calcul este organizarea alegerilor parlamentare anticipate.

În paralel cu negocierile dintre partidele parlamentare, premierul desemnat Luca Niculescu pregătește documentele necesare pentru solicitarea votului de învestitură. Acesta a anunțat că intenționează să prezinte joi, 15 octombrie, programul de guvernare și componența viitorului cabinet.

Deși a propus un acord de susținere politică ce ar putea permite inclusiv funcționarea unui guvern tehnocrat, Niculescu a precizat că preferă constituirea unui Executiv politic.