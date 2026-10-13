Sistemul sanitar riscă să rămână fără bani. Cseke Attila: Nu mai avem de unde să luăm aceste sume. Sanitas: Situația e critică, au expirat și contracte de muncă

Sistemul sanitar din România are nevoie de aproape 800 de milioane de lei până la sfârșitul anului, iar 227 de milioane trebuie alocate urgent pentru cheltuielile din noiembrie. Ministrul interimar Cseke Attila avertizează că nu mai poate redistribui bani între capitolele bugetare, în timp ce Federația Sanitas cere formarea unui guvern cu puteri depline și o rectificare bugetară.

Federația Sanitas a lansat marți, 13 octombrie, un apel către toate partidele parlamentare, solicitând formarea urgentă a unui guvern cu puteri depline. Organizația sindicală atrage atenția că negocierile politice prelungite nu trebuie să afecteze funcționarea spitalelor, a unităților de primiri urgențe, a serviciilor de ambulanță și a centrelor de asistență socială.

Potrivit reprezentanților federației, semnalele primite din organizațiile Sanitas din țară indică agravarea problemelor financiare din cele două sisteme publice. Sindicaliștii subliniază că pacienții nu își pot amâna tratamentele, bolnavii cronici au nevoie în continuare de medicamente, iar ambulanțele trebuie să poată interveni fără să fie afectate de lipsa combustibilului.

În același timp, angajații din sănătate și asistență socială au nevoie de garanții că salariile vor putea fi plătite la timp.

Federația consideră că este necesară o rectificare bugetară, întrucât transferurile de bani între diferite capitole de cheltuieli nu mai pot acoperi toate necesitățile. Organizația susține că resursele disponibile au fost epuizate, iar funcționarea serviciilor publice până la sfârșitul anului presupune alocarea unor sume suplimentare importante.

În apelul publicat marți pe Facebook, Federația Sanitas a prezentat mai multe estimări privind necesarul financiar al sistemului sanitar și al serviciilor de asistență socială.

Pentru luna octombrie, Ministerul Sănătății trebuie să transfere către Casa Națională de Asigurări de Sănătate peste 360 de milioane de lei, potrivit datelor prezentate de organizație.

Necesarul pentru lunile următoare este, de asemenea, ridicat. Numai sistemul public de urgență, care include unitățile de primiri urgențe și serviciile de ambulanță, ar avea nevoie de 171 de milioane de lei în noiembrie pentru materiale și salarii. Pentru decembrie, suma estimată de Sanitas pentru aceste servicii ajunge la 407 milioane de lei.

La aceste cheltuieli se adaugă alte 641 de milioane de lei, necesare Ministerului Sănătății până la sfârșitul anului pentru susținerea investițiilor deja începute.

Problemele financiare afectează și asistența socială. Calculele prezentate de federație arată că unitățile din numai 14 județe au nevoie de peste 161 de milioane de lei pentru a-și continua activitatea.

Sanitas avertizează că lipsa fondurilor poate afecta achiziția medicamentelor și a materialelor sanitare, plata salariilor și finanțarea programelor naționale de sănătate. Printre acestea se numără programele de care depind pacienții oncologici, cei cu afecțiuni cardiovasculare și persoanele care suferă de alte boli cronice.

Organizația sindicală subliniază că problemele nu se limitează la finanțare. Sistemele de sănătate și asistență socială au nevoie și de decizii administrative care nu mai pot fi amânate, precum și de miniștri cu mandate depline, care să își poată asuma și semna actele necesare.

Federația Sanitas atrage atenția că blocajul administrativ afectează și dialogul social. Potrivit organizației, contractele colective de muncă la nivel sectorial au expirat, iar zeci de mii de angajați din sănătate și asistență socială au nevoie de un cadru funcțional pentru negocierea drepturilor și condițiilor de muncă.

Din acest motiv, sindicaliștii solicită nu doar asigurarea finanțării, ci și existența unor reprezentanți ai instituțiilor publice care să aibă mandat deplin pentru negocieri și pentru adoptarea deciziilor necesare.

În apelul său, federația cere partidelor parlamentare să depășească disputele politice și să găsească o soluție pentru instalarea unui guvern cu puteri depline. Organizația solicită, de asemenea, adoptarea măsurilor legale necesare pentru asigurarea resurselor financiare, deblocarea deciziilor administrative și reluarea dialogului social.

Sanitas avertizează că fiecare zi de blocaj poate avea consecințe asupra spitalelor, serviciilor de ambulanță, centrelor sociale, pacienților, beneficiarilor și angajaților. Federația susține că finanțarea serviciilor publice trebuie asigurată astfel încât activitatea acestora să continue până la sfârșitul anului, fără întreruperi provocate de lipsa fondurilor.

Organizația își încheie apelul solicitând tuturor partidelor parlamentare să își asume responsabilitatea pentru deblocarea situației și pentru asigurarea funcționării sistemelor de sănătate și asistență socială.

În paralel cu avertismentul lansat de Sanitas, ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a atras atenția că instituția nu mai dispune de posibilități de redistribuire a fondurilor pentru acoperirea cheltuielilor urgente.

Într-o conferință de presă susținută marți, oficialul a explicat că ministerul a folosit deja variantele disponibile pentru mutarea banilor între diferitele capitole bugetare. În aceste condiții, noi alocări nu mai pot fi realizate prin aceleași mecanisme, iar soluționarea problemelor depinde de instalarea unui guvern cu puteri depline.

„Nu se mai poate aștepta, nu mai există niciun fel de prerogativă a ministrului Sănătății, indiferent că este interimar sau e cu mandat plin, de a mai muta sume de bani dintr-un titlu în altul, pentru că nu mai avem de unde să luăm aceste sume de bani. De unde am putut să luăm, am făcut aceste transferuri. De aici încolo doar un guvern cu mandat plin poate să facă aceste lucruri”, a declarat Cseke Attila.

Avertismentul ministrului vine în contextul în care sistemul sanitar trebuie să acopere cheltuieli curente, inclusiv salariile personalului medical, materialele necesare intervențiilor de urgență și finanțarea unor programe naționale.

Potrivit lui Cseke Attila, situația nu poate fi rezolvată prin continuarea transferurilor dintr-un capitol bugetar în altul, întrucât resursele care puteau fi folosite în acest scop au fost deja redistribuite.

Una dintre cele mai presante probleme este asigurarea finanțării pentru activitățile medicale din luna noiembrie. Potrivit ministrului interimar, Ministerul Sănătății are nevoie de 227 de milioane de lei care trebuie alocate cel târziu la începutul lunii viitoare.

Suma este destinată mai multor categorii de cheltuieli, inclusiv plata personalului din unitățile de primiri urgențe, achiziția materialelor necesare și completarea finanțării programului național HIV-SIDA.

Necesarul prezentat de Cseke Attila este împărțit astfel:

102 milioane de lei pentru plata salariilor personalului din unitățile de primiri urgențe;

44 de milioane de lei pentru cheltuielile materiale ale UPU, în principal pentru medicamente;

25 de milioane de lei pentru cheltuielile materiale ale serviciilor de ambulanță;

56 de milioane de lei pentru completarea finanțării Programului Național HIV-SIDA.

„Aceste sume trebuie alocate Ministerului Sănătății până cel târziu la începutul lunii noiembrie”, a avertizat ministrul interimar.

În lipsa fondurilor, unitățile de primiri urgențe și serviciile de ambulanță ar putea întâmpina dificultăți în desfășurarea activității. Finanțarea insuficientă ar afecta atât cheltuielile cu personalul, cât și achizițiile necesare pentru acordarea asistenței medicale.

În cazul programului HIV-SIDA, alocarea suplimentară este necesară pentru completarea finanțării, astfel încât activitățile medicale să poată continua.

Problemele bugetare ale Ministerului Sănătății nu se limitează la cheltuielile din noiembrie. Cseke Attila a precizat că necesarul suplimentar pentru instituțiile și programele finanțate direct de minister ajunge la aproape 800 de milioane de lei până la sfârșitul anului.

Pentru luna decembrie, cheltuielile care trebuie acoperite sunt estimate la încă 550-560 de milioane de lei. Ministrul a subliniat însă că prioritatea imediată este asigurarea banilor necesari pentru luna noiembrie.

„În ceea ce priveşte instituţiile şi cheltuielile pe care le finanţează Ministerul Sănătăţii, până la sfârşitul anului, e nevoie de sume în valoare de aproape 800 de milioane de lei şi foarte urgent de 227 de milioane de lei pentru a asigura pe luna noiembrie funcţionarea sistemelor care depind de bugetul Ministerului Sănătăţii, din care 102 milioane de lei sunt necesare pentru cheltuielile salariale la Unităţile de Primiri Urgenţe, 44 de milioane pentru cheltuieli materiale, adică în principal medicamente, la Unităţile de Primiri Urgenţă, 25 de milioane pentru cheltuieli materiale ale Serviciului de Ambulanţă, la fel partea de medicamente, în principal, şi 56 de milioane de lei pentru completarea finanţării Programului Naţional HIV-SIDA. (…) Aceste sume trebuie alocate Ministerului Sănătăţii până, cel târziu, la începutul lunii noiembrie, dacă acest lucru nu s-ar întâmpla, ar exista riscul ca aceste Unităţi de Primiri Urgenţe şi Serviciile de Ambulanţă să nu-şi mai poată efectua rolul pe care l-au avut, de serviciu public de sănătate. Pentru luna decembrie, la fel, cheltuieli care se ridică undeva la 550-560 de milioane de lei, pe mai multe paliere, dar urgenţa este cea referitoare la luna noiembrie”, a transmis ministrul interimar.

Ministerul Sănătății a apelat deja la redistribuirea unor sume între programe pentru a acoperi cheltuielile din lunile precedente. Potrivit ministrului interimar, această variantă nu mai poate fi utilizată pentru a rezolva noile necesități financiare.

El a prezentat şi situaţia de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.