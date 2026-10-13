Miza din spatele viitorului Guvern Niculescu. De ce contestă Dominic Fritz formula propusă

Președintele USR, Dominic Fritz, a criticat formula de guvernare propusă sub conducerea lui Luca Niculescu și susține că viitorul Executiv va funcționa, în realitate, ca un guvern minoritar al PSD, chiar dacă din componența sa vor face parte și miniștri tehnocrați.

Liderul Uniunii Salvați România consideră că prezența unor persoane fără carnet de partid nu garantează independența politică a Guvernului. Declarațiile au fost făcute marți, la Digi24, unde Dominic Fritz a vorbit despre poziția social-democraților, negocierile politice și perspectivele formării viitorului Cabinet.

Președintele USR a criticat lipsa de claritate privind susținerea parlamentară a Executivului și a susținut că actuala configurație politică riscă să perpetueze problemele din fosta coaliție de guvernare.

„Singurul guvern pe care am putea să-l susținem este un guvern USR – PNL – UDMR. Guvern pe care și Grindeanu a declarat că l-ar putea susține”, a scris liderul USR pe social media.

Liderul USR a afirmat că social-democrații nu și-ar fi definit clar poziția politică, reproșându-le că încearcă să păstreze simultan avantajele participării la guvernare și libertatea de a critica deciziile Executivului din opoziție.

„Eu nu mai înțeleg dacă PSD își dorește să facă opoziție sau guvernare. Am văzut în ultimul an, când am fost împreună într-o coaliție, că PSD și-a dorit să fie și la guvernare, și în opoziție națională, și mi se pare că caută acum o cale să continue această ipocrizie constantă. Și asta nu poate să fie decât un combustibil pentru tot felul de aranjamente”, a subliniat Fritz

Dominic Fritz a legat această critică de discuțiile privind formarea unui Cabinet condus de Luca Niculescu, din care ar urma să facă parte atât tehnocrați, cât și reprezentanți ai PSD. În opinia sa, o asemenea formulă nu schimbă natura politică a Executivului și nici rolul pe care social-democrații l-ar avea în luarea deciziilor.

„Adică e un guvern minoritar PSD. Că sunt și câțiva oameni care poate n-au carnet de partid PSD e altceva, dar va fi un guvern minoritar PSD”, a mai spus președintele USR.

Președintele USR și-a exprimat rezervele față de ideea că un Guvern poate fi considerat independent politic doar pentru că include miniștri fără apartenență la un partid. Dominic Fritz a explicat că activitatea premierului și a membrilor Cabinetului depinde de raporturile de putere din Parlament și de majoritatea care poate susține sau bloca deciziile Executivului.

„Eu am mai tot spus. Eu nu cred în miniștri independenți, pentru că chiar și premierul este dependent de o majoritate în Parlament. Specific, în orice zi o majoritate în Parlament poate să răstoarne orice fel de decizie a Guvernului sau aproape orice fel de decizie”, a mai arătat Dominic Fritz.

În argumentația sa, liderul USR a făcut distincția între independența formală a unui ministru și capacitatea acestuia de a lua decizii fără presiuni politice. El a susținut că influența PSD asupra viitorului Executiv nu ar depinde neapărat de existența unor legături ideologice sau personale între social-democrați și eventualii miniștri tehnocrați.

„Și tocmai de aceea nici nu e nevoie să existe o apropiere filozofică sau istorică între un anumit om sau ministru tehnocrat și PSD, ca PSD să exercite putere și presiune asupra acestui ministru sau acestui premier”, a explicat Fritz.

Dominic Fritz a insistat asupra necesității ca raporturile politice care stau la baza viitorului Executiv să fie asumate public. În opinia sa, susținerea parlamentară și responsabilitatea pentru deciziile guvernamentale trebuie să fie clare, astfel încât cetățenii să poată înțelege cine exercită efectiv puterea și cine răspunde pentru măsurile adoptate.

Liderul USR a criticat și modul în care sunt purtate negocierile politice, afirmând că înțelegerile dintre partide nu sunt întotdeauna prezentate transparent. El a susținut că desemnarea unui premier fără afiliere politică nu elimină influența formațiunilor care pot determina majoritățile parlamentare.

„Tocmai de aceea vorbim de asumare, de claritate, de transparență și, din păcate, vom continua tocmai cu această situație în Parlament, în care noaptea se fac tot felul de înțelegeri și ziua se afișează cu, nu știu, un premier independent”, a punctat liderul USR.

Declarațiile sale se înscriu în poziția exprimată de USR față de formula de guvernare discutată, partidul contestând soluția unui Cabinet care ar depinde de susținerea social-democraților, dar care ar putea fi prezentat public drept unul independent.

Referitor la modalitățile prin care ar putea fi depășit impasul politic, președintele USR a respins ideea că o nouă formulă negociată exclusiv de partidele parlamentare ar putea oferi suficientă legitimitate viitorului Guvern. Dominic Fritz a susținut organizarea de alegeri anticipate, pe care le consideră o alternativă capabilă să ofere un nou mandat politic din partea alegătorilor.

„Eu cred că singura soluție constructivă, productivă, sunt alegeri anticipate, pentru că sunt singura soluție care ar avea legitimitatea dată de către cetățenii României”, a mai declarat Dominic Fritz.

Liderul USR a argumentat că soluțiile stabilite prin negocieri între politicieni riscă să nu beneficieze de încrederea publicului, în condițiile în care configurația politică ar fi rezultatul unor înțelegeri între formațiunile parlamentare, nu al unui nou vot popular.