Traian Băsescu anunță două soluții pentru criza politică din România. Ce se poate întâmpla cu viitorul Guvern

Fostul președinte Traian Băsescu consideră că România mai are doar două variante pentru formarea unui guvern care să beneficieze de stabilitate: un executiv de uniune națională sau organizarea alegerilor anticipate. Declarația vine în contextul negocierilor politice pentru instalarea unui nou guvern, după respingerea Guvernului Mureșan și desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru.

Traian Băsescu a transmis marți, 13 octombrie, că posibilitățile de formare a unui guvern stabil s-au redus considerabil, indiferent dacă actualul premier desemnat va reuși să obțină sprijinul Parlamentului.

Într-o postare pe Facebook, fostul șef al statului a prezentat cele două variante pe care le consideră posibile pentru depășirea crizei politice.

„Cu actualul premier desemnat sau cu altul, mă tem că au mai rămas doar două soluţii pentru a avea guvern cu o oarecare stabilitate: 1.Guvern de uniune naţională format din toate partidele care au participat la alegeri; 2.Guvern format în urma alegerilor anticipate. Soluţia adoptată va trebui să ţină cont de priorităţile ţării şi de lista lungă a urgenţelor guvernării. Ne place sau nu, asta e!”

Declarațiile lui Traian Băsescu vin după ce Guvernul Mureșan nu a obținut votul de încredere al Parlamentului, la 30 septembrie.

În urma consultărilor cu partidele parlamentare, președintele Nicușor Dan l-a desemnat, pe 6 octombrie, pe Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru.

Acesta trebuie să prezinte programul de guvernare și lista miniștrilor și să solicite votul de încredere al Parlamentului în termenul constituțional de zece zile de la desemnare.

Formarea unei majorități parlamentare este însă complicată de pozițiile diferite ale principalelor partide.

PSD, prin Sorin Grindeanu, a susținut necesitatea instalării rapide a unui guvern, astfel încât să poată fi gestionate problemele bugetare și pregătirea bugetului pentru anul 2027.

PNL a transmis că își va stabili poziția în funcție de formula de guvernare propusă, în timp ce AUR s-a pronunțat în favoarea alegerilor anticipate.

Una dintre variantele prezentate de Traian Băsescu presupune revenirea la urne, însă organizarea alegerilor parlamentare anticipate este condiționată de procedurile prevăzute de Constituție.

Potrivit articolului 89, președintele României poate dizolva Parlamentul după consultarea președinților celor două Camere și a liderilor grupurilor parlamentare, dacă legislativul nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare de învestitură și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură.

Dizolvarea Parlamentului nu este automată, chiar dacă aceste condiții sunt îndeplinite, decizia aparținând președintelui în limitele stabilite de Constituție.

Cealaltă variantă indicată de Băsescu, un guvern de uniune națională, ar presupune un acord politic între formațiuni cu poziții diferite, pentru susținerea unui executiv comun.

Fostul președinte nu a indicat care dintre cele două soluții ar trebui aleasă, insistând însă asupra necesității ca viitorul guvern să poată răspunde priorităților și urgențelor țării.