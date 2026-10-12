Miza ascunsă a alegerilor anticipate. Avertismentul lui Daniel Dăianu
SURSA FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea - Daniel Dăianu
Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, avertizează că organizarea alegerilor anticipate ar putea amplifica problemele economice ale României și ar prelungi actuala criză politică.
Un scenariu politic care ar putea afecta investițiile și leul
Economistul consideră că un asemenea scenariu ar genera incertitudine suplimentară, ar afecta investițiile și ar pune presiune asupra finanțării deficitului bugetar și a refinanțării datoriei publice.
Incertitudinea legată de învestirea guvernului condus de premierul desemnat Luca Niculescu a readus în atenție posibilitatea organizării alegerilor înainte de termen.
Acest scenariu ar putea deveni relevant dacă noul Executiv nu obține votul de încredere al Parlamentului. Daniel Dăianu consideră însă că anticipatele ar avea efecte negative asupra economiei și nu ar reprezenta o soluție pentru deblocarea situației politice.
„Alegerile anticipate ar scufunda economia, ar face foarte mult rău”, a declarat președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, într-o intervenție la România TV.
Daniel Dăianu: Criza politică afectează economia și piața valutară
Fostul ministru al Finanțelor susține că organizarea alegerilor anticipate nu ar duce la rezolvarea crizei politice, ci ar prelungi perioada de instabilitate. Potrivit acestuia, România trebuie să găsească soluții pentru probleme economice importante, care nu mai pot fi amânate fără riscuri suplimentare.
Daniel Dăianu atrage atenția că actuala situație politică afectează deja mediul economic, chiar dacă perspectiva unei recesiuni severe în acest an nu este, în opinia sa, scenariul principal. Printre vulnerabilitățile menționate se numără presiunile asupra pieței valutare și asupra monedei naționale, precum și reticența unor investitori străini de a-și majora expunerea față de România.
„Criza această politică, care parcă nu se mai sfârșește, a năucit într-un fel economia. Nu vom avea recesiune mare în acest an, dar pune presiune o foarte mare pe piața valutară, pe leu. Există mari reticențe din partea unor investitori străini, mă refer la cei care fac plasamente – titluri suverane ale României-, de a se expune în plus”, a mai explicat Dăianu.
Finanțarea deficitului și datoria publică, printre problemele sensibile
Președintele Consiliului Fiscal consideră că organizarea alegerilor anticipate ar adăuga un nou factor de incertitudine într-un moment în care România se confruntă deja cu dificultăți legate de finanțele publice. El avertizează că cei care susțin această variantă fără a lua în calcul efectele economice riscă să subestimeze amploarea problemelor cu care se confruntă țara.
„Există o situație foarte complicată în privința finanțării deficitului și refinanțării datoriei publice. Alegerile anticipate sunt foarte rele din acest punct de vedere și cei care vorbesc cu nonșalanță despre alegeri anticipate subestimează problemele economice ale țării”, a punctat economistul.
În opinia lui Daniel Dăianu, prelungirea crizei politice ar putea afecta și deciziile companiilor, în special pe cele referitoare la investiții. Mediul de afaceri are nevoie de predictibilitate pentru a-și planifica activitatea, iar incertitudinile suplimentare pot determina amânarea unor proiecte sau temperarea planurilor de dezvoltare.
Economistul nu contestă rolul alegerilor anticipate în funcționarea democrației, însă face distincția între posibilitatea constituțională de a organiza un asemenea scrutin și oportunitatea economică a acestuia în actualul context.
„Fac parte din procesul democratic, dar eu, ca economist, vă spun că este un scenariu rău. Mediul de afaceri din România se va confrunta cu incertitudini sporite, investițiile vor fi potolite. Alegerile anticipate vor prelungi criza politică, nu o vor rezolva. Ce facem cu proiectul de buget? Ce facem cu problematica energetică?”, a declarat Daniel Dăianu.
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