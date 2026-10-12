România, pe primul loc în Uniunea Europeană la creșterea chiriilor. Scumpirile au depășit 40%

Chiriile au crescut semnificativ în numeroase țări europene, însă România și Croația se confruntă cu cele mai mari scumpiri din Uniunea Europeană. Între trimestrele al doilea din 2025 și 2026, prețurile efectiv plătite pentru închirierea locuințelor au crescut cu 43,5% în România și cu 40,1% în Croația, în condițiile în care media europeană a fost de 3%.

După ajustarea în funcție de inflație, majorările au depășit 30% în ambele țări. Datele Eurostat arată că evoluția este influențată de factori precum oferta limitată de locuințe, investițiile imobiliare și schimbările de pe piața închirierilor.

Chiriile continuă să crească în Europa, iar în numeroase țări ritmul scumpirilor îl depășește pe cel al inflației generale. România și Croația se remarcă prin majorări deosebit de mari, care au afectat puternic gospodăriile în perioadele recente.

Potrivit datelor Eurostat, între trimestrele al doilea din 2025 și 2026, plățile efective pentru închirierea locuințelor au crescut cu 3% la nivelul Uniunii Europene.

Diferențele dintre state au fost însă considerabile. În Finlanda, inflația chiriilor a fost zero, în timp ce România a înregistrat cea mai mare creștere din UE, de 43,5%. Croația s-a clasat pe locul al doilea, cu o majorare de 40,1%.

În aceeași perioadă, inflația generală a ajuns la 9,5% în România și la 4,8% în Croația. Chiar și după ajustarea creșterilor chiriilor în funcție de inflația generală, majorările reale au depășit 30% în ambele țări.

Slovenia a înregistrat a treia cea mai mare creștere a chiriilor din Uniunea Europeană, de 10%. După ajustarea în funcție de inflație, majorarea a fost de puțin peste 6%, conform Euronews.

Explicațiile privind evoluția chiriilor diferă de la o țară la alta. Furnizorii datelor Eurostat din România și Croația au prezentat pentru Euronews Business mai multe motive pentru majorările înregistrate, inclusiv deciziile referitoare la locuințele publice.

În România, principalul factor indicat de autorități este creșterea chiriilor administrate, respectiv a chiriilor pentru locuințele aflate în domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale.

Dr. Adriana M. Soaita, de la Universitatea din Glasgow, contestă însă această explicație. Cercetătoarea consideră că locuințele publice reprezintă o proporție prea mică din fondul locativ pentru ca majorarea chiriilor din acest sector să explice evoluția generală a pieței.

În plus, chiriile locuințelor publice sunt mult mai mici decât cele practicate în sectorul privat. Din acest motiv, chiar și o eventuală triplare a lor ar avea un impact redus asupra mediei generale a chiriilor.

Soaita consideră că majorările ridicate observate în România, inclusiv după ajustarea în funcție de inflație și luarea în calcul a metodologiei Eurostat și a sectorului informal, ar putea fi explicate prin intrarea pe piață a unor locuințe noi sau complet renovate.

Aceste proprietăți ar putea influența media chiriilor prin nivelurile mai ridicate ale prețurilor de închiriere.

În Croația, explicația oficială este diferită. Instituția care furnizează datele a atribuit creșterea puternică deciziei autorităților locale din capitala Zagreb de a majora chiriile pentru o categorie de locuințe sociale.

Profesorul Gojko Bezovan, de la Universitatea din Zagreb, a atras atenția asupra transformărilor din sectorul locuințelor din Croația. Potrivit acestuia, o parte semnificativă a fondului locativ al țării a devenit financiarizată, investițiile în apartamente și în proprietăți destinate turismului transformându-se într-o formă dominantă de economisire.

În aceste condiții, o proporție importantă a apartamentelor construite în noile dezvoltări imobiliare nu este achiziționată pentru a fi folosită drept locuință. Multe dintre aceste proprietăți rămân neocupate.

Începând din 2025, Croația a introdus un impozit pentru apartamentele vacante. În cursul anilor 2025 și 2026, autoritățile fiscale au înregistrat o creștere semnificativă a numărului contractelor de închiriere rezidențială.

Profesorul Bezovan a explicat că, în consecință, un număr mai mare de locuințe de calitate superioară din marile orașe au intrat pe piața închirierilor. Chiriile solicitate pentru aceste proprietăți sunt semnificativ mai mari decât media.

Acest fenomen poate contribui la creșterea valorilor înregistrate pe piață, în condițiile în care locuințele noi sau de calitate superioară sunt închiriate la prețuri mai ridicate.

Dacă analiza include și țările candidate la aderarea la Uniunea Europeană, precum și statele membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS), Turcia ocupă primul loc în clasamentul creșterii anuale a chiriilor.

Între trimestrele al doilea din 2025 și 2026, chiriile din Turcia au crescut cu 49,6% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Spre deosebire de România și Croația, însă, Turcia nu a înregistrat o creștere bruscă a chiriilor într-un interval scurt. Prețurile au crescut treptat, într-un proces care se desfășoară de mai mult timp.

În același interval, inflația generală din Turcia a depășit 30%. Prin urmare, după ajustarea în funcție de inflație, creșterea reală a chiriilor a fost mai mică decât în România și Croația.

Alte țări europene din afara UE sau membre ale Uniunii au înregistrat, de asemenea, majorări de două cifre ori creșteri de peste 5%.

În Serbia, chiriile au crescut cu 12,5%. În Bulgaria, majorarea a fost de 9,9%, iar în Macedonia de Nord, de 9,2%.

Islanda a înregistrat o creștere de 8,6%, Grecia de 7,5%, Cehia de 6,2%, iar Albania de 6%.

În Slovacia, chiriile au crescut cu 5,3%, același procent fiind înregistrat și în Lituania. Portugalia a raportat o majorare de 5,2%.

În rândul celor patru mari economii ale Uniunii Europene, Italia a fost singura țară în care creșterea chiriilor a depășit media europeană de 3%.

În Italia, chiriile au crescut cu 3,5% între trimestrele al doilea din 2025 și 2026. În Spania, majorarea a fost de 2,5%, în Germania de 2,1%, iar în Franța de 1,6%.

Există și state în care chiriile nu au crescut în termeni reali, după luarea în calcul a inflației. Această situație a fost observată în Belgia, Estonia, Finlanda și Luxemburg.

Datele pentru perioada august 2025-august 2026 indică o creștere de 2,9% a chiriilor la nivelul Uniunii Europene. Evoluția este, în general, asemănătoare celei observate în comparația dintre trimestrele al doilea din 2025 și 2026.

Croația reprezintă însă o excepție importantă. În această țară, creșterea anuală a chiriilor înregistrată în august a fost mult mai mică, de 4,3%.

Diferența este explicată printr-o creștere bruscă a indicelui între iulie și august 2025. Această modificare a influențat atât comparațiile lunare, cât și variațiile trimestriale ale chiriilor.

Emma Rosser, director de cercetare pentru sectorul rezidențial în regiunea EMEA la JLL, a explicat că datele generale Eurostat privind toate contractele de închiriere nu indică majorări foarte puternice.

Cu toate acestea, creșterea chiriilor rămâne ridicată și pare să se accelereze în cazul contractelor noi. Această evoluție ar putea indica presiuni viitoare asupra întregii piețe.

Potrivit analizei sale, concurența puternică pentru un număr limitat de locuințe de închiriat din orașele europene determină creșteri ridicate ale prețurilor pentru noile contracte.

Dezechilibrul dintre cerere și ofertă se observă în întreaga Europă, dar este mai accentuat în orașele în care chiriile cresc cel mai rapid.

Astfel, presiunea asupra prețurilor nu este determinată exclusiv de evoluția generală a inflației, ci și de dificultatea de a găsi locuințe disponibile pentru închiriere în zonele cu cerere ridicată.

Dr. Nóra Teller, cercetătoare la Institutul de Cercetare Metropolitană din Budapesta, a identificat mai multe categorii de factori care contribuie la creșterea chiriilor: economici, demografici și legați de constrângerile de pe partea ofertei.

Potrivit acesteia, perioadele îndelungate în care dobânzile au fost scăzute au încurajat împrumuturile pentru achiziționarea proprietăților imobiliare. Situația s-a schimbat în 2022, când costurile împrumuturilor au crescut puternic.

Majorarea costurilor de finanțare a făcut ca persoanele care cumpărau pentru prima dată o locuință să întâmpine dificultăți mai mari în accesarea pieței proprietăților. În consecință, o parte dintre acestea au fost orientate către sectorul privat al închirierilor.

Un alt factor este financiarizarea locuințelor, fenomen prin care proprietățile sunt tratate tot mai mult ca active financiare, nu ca bunuri cu o funcție socială.

Printre actorii care contribuie la această tendință se numără investitorii instituționali, fondurile de private equity, fondurile de investiții imobiliare organizate sub forma unor trusturi și proprietarii care cumpără locuințe cu scopul de a le închiria.

Pe măsură ce aceste categorii de investitori consideră locuințele active financiare, investițiile lor pot contribui la creșterea prețurilor de pe piața imobiliară și a chiriilor.