UE, în dificultate în fața atacurilor cu drone. Investițiile au crescut de șase ori, dar problemele persistă

Uniunea Europeană a accelerat investițiile în sisteme de apărare împotriva dronelor, pe fondul amenințărilor tot mai mari de la granițele estice. Cu toate acestea, un raport confidențial al Agenției Europene de Apărare arată că doar aproximativ o treime dintre programele aflate în dezvoltare ar urma să fie finalizate până în 2030. Documentul avertizează că industria europeană nu reușește să țină pasul cu evoluția rapidă a tehnologiei, în ciuda fondurilor considerabile alocate în ultimii ani.

Statele membre ale Uniunii Europene au majorat semnificativ investițiile în tehnologiile destinate combaterii dronelor și în sistemele de apărare aeriană cu rază foarte scurtă de acțiune.

Potrivit unui raport confidențial consultat de Euronews, finanțarea acestor capacități a crescut de șase ori între 2024 și 2025, ca răspuns la amenințările reprezentate de aeronavele fără pilot.

Documentul face parte din raportul anual din 2026 privind pregătirea pentru apărare, elaborat de Agenția Europeană de Apărare (AEA), și a fost transmis guvernelor europene săptămâna trecută.

În ciuda creșterii investițiilor, ritmul de implementare a proiectelor rămâne redus.

„Investițiile în capacități de combatere a dronelor și de apărare aeriană pe rază foarte scurtă de acțiune au crescut de șase ori între 2024 și 2025, ca răspuns la amenințarea tot mai mare reprezentată de sistemele fără pilot, deși se așteaptă ca doar aproximativ o treime din programe să fie finalizate până în 2030”, se arată în raport.

Această situație ridică semne de întrebare privind capacitatea statelor europene de a dezvolta suficient de rapid sisteme de protecție adaptate noilor amenințări militare.

Raportul evidențiază riscurile tot mai mari pentru flancul estic al Uniunii Europene, de la Marea Baltică până la Marea Neagră.

Războiul din Ucraina a demonstrat importanța dronelor în operațiunile militare, dar și dificultatea identificării și neutralizării acestora.

Unele aeronave fără pilot au ajuns dincolo de zonele de conflict, generând incidente de securitate în apropierea frontierelor europene.

Un exemplu recent este incidentul de marți din apele teritoriale ale Bulgariei, unde două nave comerciale au fost lovite de drone, iar una dintre ele s-a scufundat, potrivit Euronews.

Astfel de incidente amplifică preocupările privind protejarea infrastructurii critice, a rutelor comerciale și a teritoriilor statelor membre.

Conform evaluării Agenției Europene de Apărare, statele UE investesc aproximativ 18,9 miliarde de euro în tehnologii pentru drone în perioada 2024-2029.

Cea mai mare parte a investițiilor este orientată către aeronave fără pilot destinate supravegherii, recunoașterii și identificării țintelor.

Alte categorii de drone, inclusiv cele utilizate în operațiuni de luptă, continuă să beneficieze de finanțări mai reduse, în ciuda rolului lor tot mai important în conflictele moderne.

Raportul avertizează că majorarea bugetelor nu a eliminat vulnerabilitățile structurale ale sistemului european de apărare.

„În ciuda atenției ridicate acordate achiziționării de capabilități pentru drone și contra-drone, lacune semnificative în materie de capabilități și dependențele externe continuă să afecteze nivelul general de pregătire europeană”, se arată în document.

Una dintre principalele probleme identificate de AEA este diferența dintre viteza cu care evoluează tehnologia dronelor și durata procedurilor tradiționale de achiziție militară.

Statele europene continuă să utilizeze sisteme de contractare și dezvoltare care nu sunt întotdeauna adaptate schimbărilor tehnologice rapide.

În consecință, unele echipamente riscă să devină depășite înainte de a fi livrate și utilizate efectiv.

„Capacitatea industrială nu a atins încă amploarea și viteza de reacție necesare pentru operațiuni prelungite de mare intensitate, deoarece ritmul inovației tehnologice depășește ciclurile tradiționale de achiziții, creând un risc persistent ca aceste capabilități să devină învechite înainte de a putea fi puse pe teren”, avertizează raportul.

Printre problemele identificate se numără fragmentarea achizițiilor la nivel național, interoperabilitatea limitată dintre sistemele utilizate de statele membre și capacitatea insuficientă de testare și experimentare.

De asemenea, industria europeană întâmpină dificultăți în extinderea rapidă a producției, în special în cazul dronelor înarmate.

Potrivit evaluării, remedierea acestor deficiențe ar necesita costuri relativ reduse comparativ cu alte programe militare, dar ar presupune investiții constante și o coordonare mai eficientă între state.

În încercarea de a reduce fragmentarea, Spania, Danemarca, Croația, Letonia și Olanda coordonează un proiect comun la nivelul Uniunii Europene.

Inițiativa urmărește achiziționarea în comun a dronelor și a sistemelor de combatere a acestora, precum și înființarea unui centru tehnologic dedicat inovării și testării.

Prin această colaborare, statele participante încearcă să reducă diferențele dintre sistemele naționale și să accelereze dezvoltarea unor capacități militare compatibile.

AEA subliniază însă că achizițiile trebuie însoțite de programe adecvate de instruire și de adaptarea doctrinelor militare la noile tehnologii.

Raportul identifică peste 200 de companii din Uniunea Europeană care activează în domeniul tehnologiilor pentru drone și sisteme de combatere a acestora.

Deși sectorul este considerat dinamic, acesta rămâne fragmentat, iar numeroase companii nu dispun de capacitatea industrială necesară pentru producția la scară largă.

Potrivit evaluării AEA, ecosistemul european ar putea înregistra o extindere de până la 140% până anul viitor, dacă va beneficia de un cadru adecvat de investiții.

Instituția consideră că industria trebuie să se concentreze pe flexibilitate, inovare și posibilitatea creșterii rapide a producției, nu doar pe acumularea unor stocuri mari de echipamente.

„Pregătirea industrială în acest sector necesită ecosisteme de producție agile, menținute la vârful tehnologiilor și organizate pentru o scalare rapidă și masivă, mai degrabă decât acumularea de stocuri mari”, se arată în raport.

Concluziile documentului indică faptul că, deși Uniunea Europeană alocă resurse financiare tot mai importante pentru apărarea împotriva dronelor, dezvoltarea efectivă a capacităților militare rămâne în urma necesităților de securitate.

În acest context, coordonarea investițiilor, accelerarea achizițiilor și adaptarea industriei la schimbările tehnologice sunt prezentate drept priorități pentru îmbunătățirea pregătirii europene de apărare