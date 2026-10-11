Regina Camilla dezvăluie ce face alături de Regele Charles înainte de cină! Pasiunea care le ocupă serile

Regina Camilla și regele Charles al III-lea au un obicei discret care le oferă câteva clipe de liniște înainte de cină. Cărțile îi apropie, iar uneori lectura se transformă într-un motiv de amuzament. Într-un documentar BBC, suverana a dezvăluit ce citește soțul său și cum a influențat-o literatura.

Regina Camilla a dezvăluit că lectura face parte din rutina sa alături de regele Charles al III-lea, cei doi rezervându-și timp pentru a citi înainte de cină. Mărturisirile au fost făcute în documentarul BBC „The Book That Changed My Life”, dedicat modului în care literatura poate influența parcursul personal, poate oferi sprijin în momente dificile și poate schimba perspectiva asupra vieții.

În cadrul documentarului, Camilla a vorbit despre preferințele literare ale soțului său, despre propria educație și despre importanța accesului la cărți. Producția prezintă atât experiențele personale ale reginei, cât și poveștile unor oameni pentru care lectura a reprezentat un punct de cotitură.

Potrivit reginei, lectura este o activitate pe care ea și Charles al III-lea o practică împreună, într-un moment de liniște înainte de masa de seară. Camilla a descris cărțile drept „cel mai bun tonic din lume”, explicând că acestea îi ajută să se relaxeze.

Regele Charles este pasionat de biografii și de operele scriitorului britanic P.G. Wodehouse, cunoscut pentru romanele sale umoristice. Uneori, lectura îl amuză atât de mult pe suveran, încât acesta izbucnește în hohote de râs, întrerupând-o pe Camilla atunci când este concentrată asupra propriei cărți.

Regina a povestit cu umor că îi este greu să se întoarcă la lectura sa după asemenea întreruperi. Mărturisirea oferă o perspectivă asupra unei activități obișnuite din viața cuplului regal, în care cărțile reprezintă atât o preocupare culturală, cât și o modalitate de relaxare petrecută împreună.

Regina Camilla a explicat că lectura a avut un rol important în formarea sa intelectuală, mai ales că și-a încheiat studiile la o vârstă relativ tânără și nu a urmat cursurile unei universități. Potrivit acesteia, cărțile au reprezentat o sursă importantă de educație și au contribuit la dezvoltarea sa personală.

Printre operele care i-au rămas în memorie se numără romanul „Poveste despre două orașe”, scris de Charles Dickens, a cărui acțiune se desfășoară în timpul Revoluției Franceze. Camilla a amintit în special scenele în care personajele asistă la execuții cu ghilotina, inclusiv femeile care tricotează în timp ce urmăresc aceste evenimente. Pasajele au impresionat-o prin modul în care autorul descrie comportamentul oamenilor într-o perioadă marcată de violență și tensiuni sociale.

Regina a povestit și despre lectura romanului „Amantul doamnei Chatterley”, de D.H. Lawrence, pe care l-a citit în adolescență. Cartea a stârnit controverse la momentul publicării din cauza conținutului sexual explicit și a devenit cunoscută și în urma procesului pentru obscenitate desfășurat în Marea Britanie în 1960.

Documentarul BBC nu se limitează la experiențele personale ale familiei regale, ci prezintă și poveștile a patru persoane ale căror vieți au fost influențate de cărți în perioade dificile. Printre acestea se numără oameni care au descoperit lectura după experiențe traumatizante, dar și persoane care au învățat să citească la vârsta adultă.

Programul urmărește să arate cum literatura poate contribui la dezvoltarea personală, la înțelegerea propriilor experiențe și la descoperirea unor perspective noi. Prin poveștile prezentate, documentarul evidențiază rolul cărților în educație și în depășirea unor momente dificile.

Inițiativa se înscrie în activitatea de promovare a lecturii desfășurată de Camilla prin organizația caritabilă The Queen’s Reading Room, fondată în 2021. Proiectul încurajează lectura de plăcere și încearcă să apropie publicul de literatură prin recomandări de cărți, activități culturale și un club de lectură online.

Potrivit Casei Regale, documentarul este difuzat în cadrul Anului Național al Lecturii 2026 din Regatul Unit, o inițiativă care urmărește să readucă lectura în viața de zi cu zi. Experiența reginei Camilla arată că lectura poate ocupa un loc important chiar și într-un program încărcat de obligații oficiale. Pentru cuplul regal, cărțile reprezintă atât o sursă de relaxare, cât și o ocazie de a petrece timp împreună, în liniște.

Prin documentarul BBC, această perspectivă este extinsă dincolo de familia regală, prin prezentarea unor experiențe concrete care ilustrează modul în care literatura poate influența educația, echilibrul personal și felul în care oamenii își înțeleg propriile experiențe.