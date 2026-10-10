BBC și Channel 4, în discuții pentru o asociere. Caută să reducă cheltuielile. Sute de posturi, eliminate în cadrul restructurărilor

BBC și Channel 4 discută cu Guvernul de la Londra despre reunirea unor operațiuni comerciale, inclusiv publicitatea și serviciile de streaming, într-o posibilă societate mixtă. Planul urmărește reducerea costurilor și consolidarea poziției pe piața media din Marea Britanie. Negocierile s-ar putea intensifica în 2027, în funcție de finanțarea BBC.

BBC și Channel 4, doi dintre principalii radiodifuzori publici din Marea Britanie, au purtat discuții preliminare cu Guvernul de la Londra privind o asociere mai amplă a unor activități, care ar putea duce la o reorganizare importantă a sectorului audiovizual, au declarat pentru agenția de presă Reuters două persoane familiarizate direct cu negocierile.

Una dintre variantele analizate presupune reunirea operațiunilor de publicitate ale Channel 4, a unor canale precum E4 și Film4, precum și a serviciilor sale de streaming cu UKTV, divizia comercială a BBC. Potrivit surselor citate, noua entitate ar putea fi deținută în proporții egale de BBC și Channel 4.

Proiectul ar reprezenta o colaborare mult mai amplă decât planul discutat anterior de directorul general al BBC, Matt Brittin, privind distribuirea conținutului Channel 4 prin intermediul platformei BBC iPlayer.

Negocierile s-ar putea intensifica anul viitor, în funcție de progresele înregistrate de BBC în obținerea unui nou acord de finanțare cu guvernul britanic. Activele incluse în eventuala societate mixtă ar putea fi extinse.

Principalul canal de televiziune al Channel 4 nu ar urma să fie inclus în noua structură. Acesta ar putea beneficia însă de venituri provenite din taxele plătite de societatea mixtă, au precizat sursele citate de Reuters.

Inițiativa urmărește reducerea costurilor și consolidarea poziției celor doi radiodifuzori, în contextul scăderii audienței televiziunii tradiționale și al creșterii ponderii marilor platforme de streaming în atragerea bugetelor globale de publicitate.

Un purtător de cuvânt al BBC a refuzat să comenteze negocierile, dar a declarat că o colaborare mai strânsă între radiodifuzorii publici este esențială pentru dezvoltarea industriei într-o piață globală extrem de competitivă.

„Considerăm cu tărie că o colaborare mai strânsă poate consolida impactul, inovaţia şi sustenabilitatea sectorului audiovizual britanic”, a transmis purtătorul de cuvânt al Channel 4.

Channel 4 a refuzat, de asemenea, să comenteze informațiile privind o posibilă asociere cu BBC, dar și-a exprimat sprijinul pentru extinderea cooperării dintre instituțiile media publice. Un purtător de cuvânt al companiei a transmis că o colaborare mai strânsă poate consolida impactul, capacitatea de inovare și sustenabilitatea sectorului audiovizual britanic.

Cele două companii au deja o relație comercială. Channel 4 gestionează vânzările de publicitate pentru UKTV și distribuie conținutul serviciului de streaming U pe propria platformă.

Discuțiile implică și UK Government Investments (UKGI), instituția responsabilă de administrarea participațiilor și activelor deținute de statul britanic, inclusiv Channel 4. Potrivit surselor familiarizate cu negocierile, asocierea ar permite reunirea unor operațiuni sub o conducere comună, reducerea cheltuielilor și consolidarea poziției celor două companii pe o piață media aflată în proces de concentrare. UKGI a refuzat să comenteze informațiile.

O eventuală înțelegere ar reprezenta una dintre cele mai importante reorganizări ale sectorului audiovizual public britanic de la decizia guvernului de a renunța, în 2023, la privatizarea Channel 4.

Guvernul Johnson anunțase, în 2022, intenția de a vinde Channel 4, decizie care a provocat opoziția unor parlamentari și a reprezentanților industriei de televiziune. Channel 4 este deținut de statul britanic, dar își finanțează activitatea din publicitate. BBC, în schimb, este susținut în principal prin taxa de licență plătită de gospodăriile care urmăresc programe de televiziune.

Claire Enders, fondatoarea și directoarea generală a firmei de consultanță Enders Analysis, a declarat că ideea unei asocieri între BBC Studios și Channel 4 revine periodic în discuțiile din industria audiovizuală.

Aceasta a precizat însă că Priya Dogra, care a preluat conducerea Channel 4 în martie, a luat deja măsuri pentru îmbunătățirea situației financiare a companiei. Printre acestea se numără obținerea contractului pentru vânzarea publicității postului Channel 5, deținut de Skydance. Enders a apreciat că Channel 4 este departe de a se afla într-o situație financiară gravă.

„Suntem foarte departe de o situaţie în care Channel 4 ar fi o companie aflată în dificultate gravă”, a afirmat Enders.

Luna trecută, Dogra declarase că exclude o fuziune cu BBC, dar că este deschisă unei colaborări pentru distribuirea conținutului Channel 4 prin intermediul platformei BBC iPlayer.

Ambele instituții derulează programe de reducere a costurilor, care includ și concedieri. În iunie, BBC a anunțat eliminarea a 550 de locuri de muncă, în cadrul unui plan coordonat de Matt Brittin, care vizează economii de 500 de milioane de lire sterline, echivalentul a aproximativ 661 de milioane de dolari, în următorii trei ani.

La rândul său, Channel 4, care și-a redus deficitul înainte de impozitare la 10 milioane de lire sterline în 2025, a anunțat luna trecută că va elimina aproximativ 340 de posturi. Măsura reprezintă peste un sfert din personal și face parte dintr-una dintre cele mai ample restructurări din istoria de 43 de ani a companiei.