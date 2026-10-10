Adio scanării pașaportului la aeroport. Marea Britanie pregătește o schimbare majoră la frontieră. Cum se va face controlul

Marea Britanie pregătește o schimbare importantă a controalelor de frontieră din aeroporturi. Cetățenii britanici ar putea trece prin porțile electronice fără să mai scaneze pașaportul, identificarea urmând să fie realizată prin recunoaștere facială. Documentul de călătorie va rămâne însă obligatoriu și va trebui purtat în continuare de pasageri.

Noul sistem de „frontieră fără contact” ar urma să fie introdus în următoarele săptămâni, într-o primă etapă, pe aeroporturile Birmingham și East Midlands. Scopul este reducerea timpului petrecut la control și a cozilor formate la intrarea în Marea Britanie.

Dacă testele se desfășoară conform planului, tehnologia ar urma să fie extinsă până la începutul anului viitor la porțile electronice existente pe mai multe aeroporturi britanice, printre care Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton, Manchester, Edinburgh, Glasgow și Bristol.

Schimbarea nu înseamnă renunțarea la pașaport. Călătorii vor trebui în continuare să aibă documentul asupra lor și să îl folosească atunci când este necesar pentru formalitățile legate de zbor.

Diferența va apărea la controlul de frontieră de la sosire. În loc să introducă pașaportul în dispozitivul porții electronice, pasagerul va putea fi identificat pe baza feței.

Într-o primă etapă, sistemul este prevăzut pentru persoanele care dețin pașapoarte britanice. Ulterior, acesta ar putea fi extins și la cetățenii altor state ale căror pașapoarte biometrice sunt acceptate în prezent la porțile electronice.

Phil Douglas, directorul general al Border Force, estimează că tehnologia ar putea accelera controlul la frontieră cu aproximativ 25%.

„Va însemna că vom avea o frontieră mai sigură și un tranzit mult mai rapid prin aeroport. Este mai rapid, este mai modern, este mai sigur”, a declarat acesta.

Sistemul ar urma să utilizeze fotografiile din pașapoartele pasagerilor britanici care urmează să sosească în țară în ziua respectivă. Informațiile necesare ar urma să fie transmise către controlul de frontieră prin intermediul companiilor aeriene.

La sosire, camera porții electronice va verifica identitatea călătorului prin recunoaștere facială, eliminând astfel necesitatea scanării fizice a pașaportului în cazul în care identificarea este realizată cu succes.

Actualul sistem poate produce întârzieri atunci când cipul pașaportului nu poate fi citit sau când documentul nu este poziționat corect în aparat.

Vor exista însă și variante de rezervă. Dacă o persoană nu este recunoscută de sistem, aceasta va trebui să își scaneze pașaportul în mod obișnuit. Dacă nici această verificare nu reușește, pasagerul va fi direcționat către un ofițer al Border Force.

Extinderea acestei tehnologii în Marea Britanie a generat în paralel îngrijorări privind protecția datelor personale și posibilitatea identificărilor greșite.

Organizațiile pentru protejarea vieții private avertizează asupra riscurilor utilizării pe scară largă a recunoașterii faciale și cer garanții privind modul în care sunt colectate, păstrate și utilizate datele biometrice.

Tehnologia este deja utilizată sau testată în Marea Britanie în mai multe domenii, inclusiv de forțele de ordine și de unele companii private. Au existat însă și cazuri în care persoane au fost identificate eronat.

Planul pentru aeroporturi urmărește, în schimb, utilizarea recunoașterii faciale pentru fluidizarea controlului de frontieră. Pentru pasageri, schimbarea esențială va fi că pașaportul va rămâne necesar pentru călătorie, dar nu va mai trebui introdus în cititorul porții electronice atunci când identificarea facială funcționează corect.