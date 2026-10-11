Euro la 10 lei nu mai pare un scenariu atât de îndepărtat. Radu Georgescu ne compară cu Turcia: Începe să fie o prognoză optimistă
SURSA FOTO: Dreamstime - curs valutar
Radu Georgescu, expert contabil, avertizează că România s-ar putea confrunta cu dezechilibre economice majore, de la deprecierea leului până la o corecție severă a pieței imobiliare. Acesta susține că euro ar putea ajunge la 10 lei și afirmă că această estimare începe chiar să i se pară una optimistă. Expertul compară situația economică actuală cu cea din Turcia și cu perioada dinaintea crizei din 2008.
Radu Georgescu avertizează că România se apropie de probleme economice majore: „10 lei pentru un euro începe să fie o prognoză optimistă”
Radu Georgescu, expert contabil, susține că dezechilibrele acumulate în economia României în ultimii ani încep să producă efecte și avertizează asupra riscurilor privind evoluția cursului valutar și a pieței imobiliare.
Acesta afirmă că leul ar putea ajunge la 10 lei pentru un euro și compară situația actuală cu cea din Turcia și cu perioada premergătoare crizei financiare din 2008.
Georgescu susține că economia României a acumulat dezechilibre majore
Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook duminică, 11 octombrie, Radu Georgescu afirmă că avertismentele sale economice din ultimii trei ani încep să se confirme. Expertul contabil consideră că România a gestionat greșit economia în ultimii 15 ani, iar efectele acestor decizii se resimt în prezent.
„De multe ori am explicat că în ultimii 15 ani România și-a bătut joc de economie. Acum economia a început să-și bată joc de România”, a scris acesta.
Radu Georgescu amintește că, în urmă cu trei ani, în spațiul public existau afirmații potrivit cărora România depășise economic Polonia, Cehia și Grecia, iar Bucureștiul ajunsese peste Roma și Madrid.
Expertul atrage atenția asupra deficitului de cont curent și a inflației, pe care le indică drept semne ale dezechilibrelor economice. În opinia sa, menținerea unui curs relativ stabil al leului în raport cu euro, în aceste condiții, reprezintă o anomalie.
Expertul avertizează că euro ar putea ajunge la 10 lei
Radu Georgescu compară situația României cu cea a Turciei de acum cinci ani, invocând evoluția cursului lirei turcești.
Acesta susține că moneda turcească a ajuns să valoreze de cinci ori mai puțin în raport cu moneda de referință, în intervalul menționat.
În urmă cu trei ani, expertul estima că euro ar putea ajunge la 10 lei în momentul în care România nu va mai putea contracta împrumuturi foarte mari în euro.
„Acum spun că 10 lei începe să fie o prognoză optimistă”, a afirmat Georgescu.
Piața imobiliară ar putea trece printr-o corecție asemănătoare celei din 2008
Expertul contabil avertizează și asupra unei posibile corecții importante pe piața imobiliară din România. Acesta susține că accesibilitatea locuințelor a ajuns la cel mai scăzut nivel de la ultima criză financiară, în timp ce dobânzile la creditele imobiliare cresc.
Radu Georgescu afirmă că aproximativ 25% dintre locuințele din România sunt declarate goale, inclusiv în București. Totodată, el invocă reducerile mari de preț la clădirile de birouri și situațiile în care dezvoltatorii imobiliari renunță la proiecte în favoarea băncilor.
„Ca și în 2008, piața imobiliară din România are nevoie de un ac. Ca și în 2008, acul vine tot din America”, a scris acesta.
În final, specialistul afirmă că momentul în care se vor manifesta efectele dezechilibrelor economice nu poate fi anticipat cu exactitate.
„Când îți bați joc de economie, ea își va bate joc de tine când vrea ea. Nu când vrei tu”, a conchis expertul contabil.
Postarea integrală a lui Radu Georgescu
„Tot ce am explicat în ultimii 3 ani se întâmplă în România.
De multe ori am explicat că în ultimii 15 ani România și-a bătut joc de economie.
Acum economia a început să-și bată joc de România.
De cel puțin 3 ani spun că România va ajunge să aibă mari probleme economice.
Acum 3 ani, la TV și în media se spunea că România a depășit economic Polonia, Cehia, Grecia.
Și că București a depășit economic Roma și Madrid!!!
Poftim???
De cel puțin 3 ani spun că euro este ținut artificial.
Ce s-a întâmplat în România este ilogic din punct de vedere economic.
România are de 3 ani cel mai mare deficit de cont curent de pe planeta Pământ, raportat la PIB, și cea mai mare inflație din Europa.
Este o anomalie economica să ai un curs leu-euro relativ stabil.
România, din punct de vedere al contului curent, seamănă cu Turcia de acum 5 ani.
În 5 ani, cursul lirei a crescut de 5 ori.
Eu, acum 3 ani, am spus că euro-leu va ajunge la 10 lei, când România nu va mai putea să împrumute sume imense de euro.
Acum spun că 10 lei începe să fie o prognoză optimistă.
De cel puțin 3 ani spun că în România este o bulă imobiliară foarte mare.
În România, 25% din locuințe sunt declarate goale. Adică nu este trecut nimeni la întreținere.
Aceeași situație este inclusiv în București.
Ca și în 2008, piața imobiliară din România are nevoie de un ac.
Ca și în 2008, acul vine tot din America.
Accesibilitatea de a cumpăra locuințe este la cel mai scăzut nivel de la ultima criză financiară.
Dobânzile la creditele imobiliare cresc.
Clădirile de birouri se vând cu discounturi de 90%.
Dezvoltatorii imobiliari renunță la clădiri și le dau băncilor.
Concluzii
Mulți mă întreabă când se va întâmpla ce explic eu din punct de vedere economic.
Doar economia știe.
Când îți bați joc de economie, ea își va bate joc de tine când vrea ea
Nu când vrei tu”, a scris Radu Georgescu pe pagina sa de Facebook duminică, 11 octombrie.
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După mai bine de zece ani petrecuţi în domeniul monitorizării mass-media, am făcut un pas mic în direcţia potrivită şi m-am alăturat echipei Capital. Un pariu câştigător, zic eu. Mi-au plăcut dintotdeauna cuvintele şi puterea pe care acestea le pot avea în glasul sau peniţa potrivită şi nu pot decât să mă bucur acum de un banal, dar rar întâlnit “Îmi place munca mea!” Când nu mă găsiţi scriind în spatele unei tastaturi, mă veţi întâlni, deseori, tot la un calculator. Sau, în momentele perfecte, la volan, sus pe un munte şi bineînţeles, ca un taur care se respectă, în bucătărie!
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