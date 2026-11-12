Alexandru Petrescu, președintele ASF, anunță schimbări importante pentru finanțele digitale. România vrea să joace un rol mai activ în Europa Centrală și de Est

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, a vorbit despre transformările provocate de digitalizare în sectorul financiar european, despre oportunitățile oferite de inteligența artificială și despre necesitatea consolidării cooperării dintre autoritățile de supraveghere din Europa Centrală și de Est.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Forumului „Digital Finance in Central and Eastern Europe”, organizat joi, 12 noiembrie, de ASF, cu sprijinul Institutului de Studii Financiare (ISF), la București.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților de supraveghere și ai instituțiilor financiare din numeroase state din Europa Centrală și de Est, alături de reprezentanți ai Băncii Naționale a României (BNR), ai instituțiilor europene, ai organizațiilor internaționale, precum și ai mediului financiar și academic din România.

Președintele ASF a explicat că marile progrese tehnologice au influențat de-a lungul istoriei modul în care societățile produc, investesc și își organizează resursele. De la Revoluția Industrială până la apariția economiei digitale, fiecare etapă de dezvoltare tehnologică a modificat mecanismele prin care circulă capitalul și contribuie la prosperitatea economică.

Transformarea actuală are însă o particularitate importantă: ritmul schimbărilor tehnologice depășește adesea capacitatea instituțiilor și a societății de a înțelege pe deplin implicațiile acestora. Inteligența artificială, automatizarea proceselor financiare, noile infrastructuri digitale și modelele inovatoare de investiții influențează deja arhitectura piețelor financiare și relația dintre acestea și oamenii pe care îi deservesc.

În acest context, autoritățile de supraveghere au responsabilitatea de a înțelege schimbările în desfășurare, de a anticipa riscurile emergente și de a contribui la dezvoltarea unor piețe financiare capabile să valorifice oportunitățile tehnologice. Acest proces trebuie să păstreze cele mai înalte standarde de securitate și integritate și să mențină încrederea publicului.

Alexandru Petrescu a subliniat că organizarea Forumului la București are o semnificație deosebită atât pentru România, cât și pentru ASF. Participarea reprezentanților instituțiilor din numeroase state conferă reuniunii o dimensiune regională clară.

Pentru România, evenimentul reprezintă o oportunitate de consolidare a contribuției la dialogul european privind viitorul piețelor financiare. Pentru ASF, găzduirea reuniunii reflectă intenția instituției de a avea un rol activ în discuțiile care vor influența evoluția reglementării și supravegherii financiare în următorii ani.

„De-a lungul istoriei, marile progrese tehnologice au influențat profund modul în care societățile produc, investesc și își organizează resursele. De la Revoluția Industrială până la apariția economiei digitale, fiecare epocă a remodelat mecanismele prin care capitalul circulă și contribuie la prosperitatea economică. Cu toate acestea, transformarea la care asistăm astăzi are o trăsătură aparte. Ritmul schimbărilor tehnologice depășește adesea capacitatea instituțiilor și a societății în ansamblu de a le înțelege pe deplin implicațiile. Inteligența artificială, automatizarea proceselor financiare, noile infrastructuri digitale și modelele inovatoare de investiții influențează deja arhitectura piețelor financiare și relația dintre aceste piețe și oamenii pe care îi deservesc. Pentru autoritățile de supraveghere, aceste evoluții presupun responsabilități considerabile. Avem datoria de a înțelege schimbările în curs, de a anticipa riscurile emergente și de a contribui la dezvoltarea unor piețe financiare capabile să valorifice oportunitățile tehnologice, menținând totodată cele mai înalte standarde de securitate și integritate, precum și încrederea publicului. Organizarea acestui Forum la București are o semnificație deosebită pentru România și pentru Autoritatea de Supraveghere Financiară. Am reunit reprezentanți ai Autorităților de Supraveghere și ai Instituțiilor Financiare dintr-un număr important de state din Europa Centrală și de Est, alături de reprezentanți ai Băncii Naționale a României, ai Instituțiilor Europene, ai Organizațiilor Internaționale, precum și ai mediului financiar și academic din România. Această participare largă conferă reuniunii noastre o dimensiune regională clară. Pentru România, acesta este un prilej de a-și consolida contribuția la dialogul european privind viitorul piețelor financiare. Pentru Autoritatea de Supraveghere Financiară, găzduirea acestui Forum reflectă hotărârea noastră de a juca un rol activ în discuțiile care vor modela evoluția reglementării și supravegherii financiare în anii următori”, a declarat Alexandru Petrescu.

Președintele ASF a evidențiat potențialul economic considerabil al Europei Centrale și de Est. În ultimele decenii, economiile din regiune au trecut prin transformări structurale profunde, au construit instituții de piață și au înregistrat progrese importante în procesul de integrare europeană.

Cu toate acestea, persistă diferențe semnificative în ceea ce privește maturitatea piețelor de capital, accesul la finanțare și capacitatea de direcționare a economiilor către investiții productive. Aceste decalaje reprezintă un motiv suplimentar pentru intensificarea cooperării regionale.

Piețele financiare din această parte a Europei au nevoie de infrastructură modernă, de o participare mai largă a investitorilor și de mecanisme eficiente prin care capitalul să ajungă la companiile care au capacitatea de a-l transforma în creștere economică.

Digitalizarea poate accelera aceste procese prin reducerea barierelor de intrare, îmbunătățirea circulației informațiilor și extinderea participării pe piețele financiare. Totuși, beneficiile pe termen lung ale tehnologiei depind de existența unor instituții credibile, a unor reguli previzibile și a unei culturi solide a responsabilității.

În opinia președintelui ASF, competitivitatea viitoare a Europei va depinde în mare măsură de capacitatea statelor de a integra inovarea tehnologică într-un sistem financiar mai eficient și mai bine conectat.

În acest demers, inițiativele europene pentru dezvoltarea Uniunii Economiilor și Investițiilor oferă un cadru important. Pentru economiile din Europa Centrală și de Est, dezvoltarea piețelor de capital și mobilizarea capitalului privat reprezintă oportunități care trebuie urmărite cu mai multă determinare.

„Europa Centrală și de Est este o regiune cu un potențial economic considerabil. În ultimele decenii, economiile noastre au trecut prin transformări structurale profunde, au construit instituții de piață și au făcut progrese substanțiale pe drumul integrării europene. Cu toate acestea, persistă diferențe semnificative în ceea ce privește maturitatea piețelor de capital, accesul la finanțare și capacitatea de a direcționa economiile către investiții productive. Aceste diferențe constituie un motiv în plus pentru o cooperare mai strânsă. Piețele financiare din regiunea noastră au nevoie de infrastructură modernă, de o participare mai largă a investitorilor și de mecanisme eficiente prin care capitalul să ajungă la companiile cele mai bine plasate pentru a-l transforma în creștere economică. Digitalizarea poate accelera aceste evoluții. Ea poate reduce barierele de intrare, poate îmbunătăți circulația informației și poate lărgi participarea pe piețele financiare. Totuși, potențialul tehnologic poate aduce beneficii durabile doar atunci când se sprijină pe instituții credibile, reguli previzibile și o cultură solidă a responsabilității. În acest context, consider că viitoarea competitivitate a Europei va depinde în mare măsură de capacitatea noastră comună de a integra inovarea tehnologică într-un sistem financiar mai eficient și mai bine conectat. Inițiativele europene pentru dezvoltarea Uniunii Economiilor și Investițiilor oferă un cadru important pentru acest demers. Pentru economiile din regiunea noastră, dezvoltarea piețelor de capital și mobilizarea capitalului privat reprezintă oportunități pe care ar trebui să le urmărim cu mai multă determinare”, a mai spus acesta.

Una dintre temele centrale ale Forumului organizat de ASF este inteligența artificială, o tehnologie ale cărei implicații pentru sectorul financiar devin tot mai evidente.

Capacitatea acesteia de a analiza volume foarte mari de informații, de a identifica tipare de risc și de a eficientiza procese complexe poate transforma atât activitatea instituțiilor financiare, cât și instrumentele disponibile autorităților de supraveghere.

În același timp, utilizarea inteligenței artificiale ridică o serie de întrebări importante privind transparența deciziilor automatizate, calitatea datelor, securitatea sistemelor și răspunderea pentru folosirea acestor tehnologii.

Alexandru Petrescu consideră că maturitatea unei piețe financiare va fi evaluată tot mai mult în funcție de capacitatea acesteia de a adopta inovațiile tehnologice, protejând în același timp investitorii și integritatea pieței.

Această responsabilitate nu se limitează la granițele naționale. Tehnologiile financiare sunt dezvoltate și utilizate într-un ecosistem interconectat, în care riscurile se pot propaga rapid de la o piață la alta și de la o jurisdicție la alta.

Din acest motiv, cooperarea dintre autoritățile de supraveghere devine o necesitate practică. Instituțiile trebuie să facă schimb de expertiză și experiență, să dezvolte o înțelegere comună mai solidă a riscurilor emergente și să își consolideze capacitatea de a răspunde coerent transformărilor care afectează întregul sistem financiar european.

În acest sens, președintele ASF și-a exprimat speranța că Forumul de la București va reprezenta începutul unui dialog regional mai bine structurat, care să genereze idei, inițiative și forme concrete de cooperare.

„Una dintre temele centrale ale acestui Forum este inteligența artificială, o tehnologie ale cărei implicații pentru sectorul financiar devin tot mai evidente. Capacitatea de a analiza volume uriașe de informații, de a identifica tipare de risc și de a eficientiza procese complexe poate transforma atât activitatea Instituțiilor Financiare, cât și instrumentele aflate la dispoziția Autorităților de Supraveghere. În același timp, apar întrebări importante privind transparența deciziilor automatizate, calitatea datelor, securitatea sistemelor și răspunderea pentru utilizarea acestor tehnologii. Consider că maturitatea unei piețe financiare va fi judecată tot mai mult după capacitatea sa de a îmbrățișa inovarea, protejând în același timp investitorii și integritatea pieței. Această responsabilitate depășește cu mult granițele naționale. Tehnologiile financiare sunt dezvoltate și utilizate într-un ecosistem interconectat, în care riscurile se pot propaga rapid de la o piață la alta și de la o jurisdicție la alta. În aceste condiții, cooperarea dintre Autoritățile de Supraveghere devine o necesitate practică. Trebuie să facem schimb de expertiză și experiență, să dezvoltăm o înțelegere comună mai solidă a riscurilor emergente și să ne consolidăm capacitatea de a răspunde coerent transformărilor care afectează sistemul financiar european în ansamblul său. Tocmai de aceea sper ca acest Forum să marcheze începutul unui dialog regional mai bine structurat, capabil să genereze idei, inițiative și forme concrete de cooperare”, a subliniat Alexandru Petrescu.

Pentru România, transformarea digitală a sectorului financiar reprezintă o oportunitate importantă de accelerare a modernizării economice.

Potrivit lui Alexandru Petrescu, țara noastră are potențialul de a dezvolta piețe de capital mai accesibile, de a încuraja participarea unui număr mai mare de investitori și de a consolida legătura dintre economisire și finanțarea companiilor.

Autoritatea de Supraveghere Financiară și-a asumat sprijinirea acestei dezvoltări prin adoptarea unor practici moderne de supraveghere, menținerea unui dialog constructiv cu participanții la piață și implicarea activă în procesele europene de reglementare.

Privind spre viitor, președintele ASF consideră că economiile care vor beneficia cel mai mult de transformarea digitală vor fi cele capabile să combine dinamismul inovării cu stabilitatea instituțională și încrederea publicului.