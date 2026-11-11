Siemens construiește o nouă fabrică în România. Investiție de 14 milioane de euro la Sibiu, cu tehnologii de inteligență artificială

Gigantul german Siemens își extinde operațiunile industriale din România prin construirea unei noi fabrici la Sibiu. Proiectul, dezvoltat de WDP, presupune o investiție de aproximativ 14 milioane de euro și o suprafață de producție de 15.000 de metri pătrați. Noua unitate va utiliza tehnologii digitale avansate și inteligență artificială pentru optimizarea proceselor de fabricație.

Compania WDP a anunțat începerea oficială a construcției unei noi fabrici destinate Siemens, în cadrul parcului industrial WDP Park Sibiu.

Proiectul marchează continuarea unui parteneriat de peste zece ani între cele două companii și va permite modernizarea și extinderea operațiunilor industriale ale Siemens din România.

Noua unitate va avea o suprafață de aproximativ 15.000 de metri pătrați și va fi construită pe un teren deținut de WDP.

Investiția se ridică la aproximativ 14 milioane de euro, iar fabrica va fi închiriată către Siemens în baza unui contract pe termen lung, cu o durată de 15 ani.

„Suntem onorați că Siemens a ales să își consolideze parteneriatul cu WDP și ne-a încredințat construcția noii fabrici din WDP Park Sibiu. Acest proiect reprezintă o etapă importantă în colaborarea noastră de lungă durată cu Siemens, reflectând încrederea construită între companiile noastre și angajamentul WDP pe termen lung de a susține dezvoltarea și succesul clienților săi”, a declarat Jeroen Biermans, Country Manager WDP Romania.

Unitatea industrială va fi dezvoltată pentru a susține un model de producție bazat pe date, în care tehnologiile digitale vor avea un rol important.

Printre soluțiile care urmează să fie utilizate se numără Siemens Digital Twin, o tehnologie care permite crearea unor reprezentări digitale ale echipamentelor și proceselor industriale.

Prin intermediul acesteia, compania poate simula și optimiza configurația utilajelor, fluxurile de lucru și procesele de producție înainte de începerea efectivă a activității.

Siemens intenționează, de asemenea, să implementeze procese de producție inteligente și flexibile, în care inteligența artificială va avea un rol tot mai important.

Sustenabilitatea va reprezenta o componentă centrală a proiectului, atât în etapa de construcție, cât și în activitatea viitoarei fabrici.

Noua investiție nu presupune doar extinderea capacităților industriale, ci și reorganizarea unei părți a activităților pe care Siemens le desfășoară deja în Sibiu.

Zoltan Bone Lupas, Plant Manager SIMEA Sibiu, a explicat că proiectul face parte din strategia companiei de consolidare a rețelei sale internaționale de producție.

„Noua fabrică reprezintă atât o modernizare, cât și o relocare parțială a operațiunilor noastre existente în Sibiu. Această unitate de producție face parte din strategia Siemens de a-și consolida rețeaua globală de producție, cu un accent clar pe sustenabilitate, digitalizare și flexibilitate”, a declarat acesta.

Dezvoltarea noii unități va susține activitatea industrială a companiei în regiune și va crea premise pentru extinderea producției.

Proiectul este asociat și cu apariția unor noi locuri de muncă, însă comunicatul nu precizează câte posturi vor fi create.

Noua fabrică va fi amplasată în WDP Park Sibiu, un parc industrial care beneficiază de acces la infrastructura rutieră importantă și de conexiuni cu Bucureștiul și alte piețe regionale.

Potrivit WDP, poziționarea geografică a parcului oferă condiții favorabile pentru desfășurarea operațiunilor de producție și pentru dezvoltarea activităților industriale.

Investiția Siemens contribuie la consolidarea capacităților de producție ale companiei în România și la dezvoltarea sectorului industrial din Sibiu.

Pentru WDP, proiectul reprezintă o nouă etapă în colaborarea cu Siemens și în dezvoltarea parcului industrial, prin atragerea și păstrarea unor companii internaționale care își desfășoară activitatea pe piața românească.