Bursa de Valori București a închis mixt ședința de miercuri. Indicele BET a scăzut cu 0,08%, iar tranzacțiile au depășit 90 de milioane de lei

Bursa de Valori București (BVB) a încheiat ședința de miercuri, 11 noiembrie, cu evoluții mixte ale principalilor indici. Indicele BET a scăzut cu 0,08%, în timp ce valoarea totală a tranzacțiilor a ajuns la 90,17 milioane de lei, echivalentul a 16,87 milioane de euro. Cele mai tranzacționate acțiuni au fost cele ale Electrica, Băncii Transilvania și OMV Petrom.

Principalul indice al Bursei de Valori București, BET, care urmărește evoluția celor mai tranzacționate 20 de companii de pe Piața Reglementată, a încheiat ședința de miercuri în scădere cu 0,08%, până la 34.284,53 puncte.

Indicele BET-Plus, care reflectă evoluția celor mai lichide 43 de acțiuni, a înregistrat un avans ușor, de 0,01%.

În schimb, indicele BET-XT, care include cele mai lichide 25 de titluri, s-a depreciat cu 0,02%, iar BET-FI, indicele societăților de investiții financiare, a pierdut 0,12%.

Indicele BET-BK, utilizat ca reper de randament pentru fondurile de investiții, a crescut cu 0,14%.

O evoluție pozitivă a fost consemnată și de BET-NG, indicele companiilor din sectorul energetic și al utilităților, care a avansat cu 0,28%.

Pe piața AeRO, indicele BET AeRO, care include 20 de companii reprezentative, a înregistrat o creștere de 0,72%.

Valoarea totală a tranzacțiilor realizate miercuri la Bursa de Valori București s-a ridicat la 90,17 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 16,87 milioane de euro.

Pe Piața Reglementată, cele mai lichide titluri au fost cele ale Societății Energetice Electrica, care au generat tranzacții în valoare de 20,86 milioane de lei.

Pe locul al doilea s-au situat acțiunile Băncii Transilvania, cu schimburi de 13,54 milioane de lei.

Acțiunile OMV Petrom au ocupat poziția a treia, cu un rulaj de 9,36 milioane de lei.

Cele trei companii au cumulat astfel tranzacții de 43,76 milioane de lei, reprezentând aproape jumătate din valoarea totală a schimburilor realizate în ședința de miercuri.

Rompetrol Rafinare a înregistrat cea mai mare apreciere dintre acțiunile menționate în raportul ședinței, cu un avans de 14,62%.

Pe următoarele poziții s-au situat titlurile Electroaparataj, care au crescut cu 6,99%, și ARTEGO, cu un câștig de 3,80%.

La polul opus, acțiunile Armătura au consemnat cea mai mare depreciere, de 6,30%.

Titlurile Sinteza au pierdut 5,86%, iar cele ale Transilvania Broker de Asigurare au înregistrat un declin de 3,73%.

Ședința de miercuri a debutat cu evoluții pozitive pentru majoritatea indicilor bursieri.

După aproximativ 45 de minute de tranzacționare, rulajul total ajunsese la 16,84 milioane de lei, echivalentul a 3,15 milioane de euro.

La acel moment, indicele BET înregistra o creștere de 0,12%, iar BET-Plus avansa cu 0,22%.

Indicele BET-XT era pe plus cu 0,13%, în timp ce BET-BK consemna o apreciere de 0,35%.

Sectorul energetic avea, de asemenea, o evoluție pozitivă, indicele BET-NG înregistrând un avans de 0,47%.

BET AeRO creștea cu 0,03%, în timp ce BET-FI era singurul dintre indicii menționați care înregistra o scădere, de 0,31%.

Până la finalul ședinței, BET și BET-XT au trecut în teritoriu negativ, în timp ce BET-Plus, BET-BK, BET-NG și BET AeRO au rămas pe creștere.