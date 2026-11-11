Hambar primește 250.000 de euro de la Vest Ventures. Ce va face platforma cu banii atrași

Hambar, platforma online dedicată producătorilor locali, a atras o investiție de 250.000 de euro din partea fondului Vest Ventures. Acordul a fost semnat pe 29 octombrie 2026, în vestul României, iar finanțarea va susține dezvoltarea tehnologiei, extinderea echipei și creșterea afacerii pe piața locală.

Hambar, platforma online care conectează producătorii locali cu potențialii cumpărători, a atras o investiție de tip seed în valoare de 250.000 de euro din partea fondului Vest Ventures. Acordul a fost semnat la 29 octombrie 2026, iar finanțarea va fi utilizată pentru dezvoltarea platformei, lansată în România în luna octombrie.

Investiția este acordată prin Instrumentul Financiar de Accelerare a Afacerilor, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Regional Vest 2021-2027 și gestionat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest). Parteneriatul reunește două inițiative antreprenoriale din vestul României: platforma Hambar și fondul de investiții Vest Ventures, specializat în susținerea startup-urilor cu potențial de creștere.

Pentru Hambar, finanțarea reprezintă o nouă etapă de dezvoltare. Banii vor fi direcționați către trei obiective principale: îmbunătățirea tehnologiei platformei, extinderea echipei și accelerarea strategiei de intrare pe piață. Prin aceste investiții, compania urmărește să le ofere producătorilor locali instrumente digitale pentru promovarea, comercializarea și livrarea produselor, astfel încât aceștia să își poată extinde baza de clienți, indiferent de dimensiunea afacerii sau de zona în care activează.

Alin Șerban, cofondator și CEO al Hambar, a explicat că platforma a fost creată pentru a răspunde dificultăților întâmpinate de producătorii locali care, deși realizează produse de calitate, nu dispun întotdeauna de resursele și infrastructura necesare pentru a ajunge la un număr mai mare de cumpărători. Potrivit acestuia, investiția va permite accelerarea dezvoltării tehnologice și construirea unui canal de vânzare accesibil, prin care producătorii să își poată dezvolta afacerile. El a mai precizat că finanțarea are o importanță deosebită pentru companie, deoarece provine dintr-un ecosistem antreprenorial regional.

„Hambar a pornit de la o nevoie foarte concretă: în România există producători locali care fac produse extraordinare, dar care nu au întotdeauna resursele sau infrastructura necesară pentru a ajunge la cât mai mulți cumpărători. Investiția Vest Ventures ne permite să accelerăm dezvoltarea tehnologică a platformei, astfel încât să le oferim producătorilor un canal de vânzare accesibil și infrastructura de care au nevoie pentru a crește. Investiția are o semnificație specială pentru noi, pentru că vine dintr-un ecosistem antreprenorial care susține dezvoltarea afacerilor din vestul țării”, a declarat Șerban.

La rândul său, Cristobal Alonso, General Partner și Managing Director al Vest Ventures, a precizat că Hambar reprezintă prima investiție de tip seed realizată de fond. Acesta a menționat că decizia a fost influențată de experiența fondatorilor, de obiectivele de dezvoltare ale echipei și de modul în care platforma îmbină tehnologia cu serviciile dedicate producătorilor locali.

„Hambar este prima investiție de tip seed a Vest Ventures și nu ne-am fi putut dori un început mai bun. Vorbim despre o echipă cu rădăcini profunde în vestul României, fondatori cu experiență, care au dezvoltat afaceri anterior și care acum își propun obiective mult mai ambițioase. Ceea ce ne-a convins a fost modul în care Hambar combină tehnologia de ultimă generație cu un serviciu autentic și o conexiune reală cu lumea producătorilor locali. Multe platforme rămân doar în mediul online, dar Hambar merge până la poarta producătorului, vizitându-i pe toți în parte, și până la ușa cumpărătorului. Credem că este exact genul de companie care poate crește din regiunea de vest a țării într-un jucător de referință și un model de urmat atât în România, cât și la nivel internațional”, a adăugat Alonso.

Reprezentantul Vest Ventures a apreciat că modelul de afaceri al Hambar se diferențiază prin implicarea directă în relația cu producătorii și cumpărătorii. Platforma nu se limitează la interacțiunea online, ci presupune și vizitarea individuală a producătorilor, precum și organizarea livrării produselor până la cumpărători. În opinia sa, compania are potențialul de a deveni un jucător important atât pe piața din România, cât și la nivel internațional.

Lansată în octombrie 2026, platforma Hambar a reunit, încă de la început, peste 250 de producători români și mai mult de 4.000 de produse, disponibile în zece categorii. Platforma integrează într-un singur sistem prezentarea producătorilor și a produselor, plasarea comenzilor, efectuarea plăților și livrarea. Astfel, cumpărătorii pot achiziționa produse de la mai mulți producători printr-un proces simplificat.

În același timp, producătorii locali beneficiază de un canal digital prin care își pot promova produsele și prezenta activitatea, dar și de instrumente pentru gestionarea comenzilor.

Vest Ventures este primul fond regional de investiții de capital de risc din vestul României, înființat pentru a sprijini startup-urile și companiile aflate la început de drum. Fondul oferă finanțare, programe de accelerare, mentorat și acces la rețele de investitori și parteneri.

Acesta este administrat de un consorțiu format din Startup Wise Guys, Cowork Timișoara, Growceanu și Iceberg Plus și dispune de un buget total de 16,5 milioane de euro. Banii provin din Programul Regional Vest 2021–2027, gestionat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest).