Raiffeisen negociază vânzarea sediului central din România. Un antreprenor român ar putea încheia o tranzacție de peste 40 de milioane de euro

Grupul austriac Raiffeisen pregătește vânzarea clădirii de birouri FCC din București, în care funcționează sediul central al Raiffeisen Bank România. Divizia imobiliară a grupului a semnat un acord de exclusivitate cu un investitor român, iar negocierile se află în etapa verificărilor financiare și juridice. Printre potențialii cumpărători este vehiculat numele antreprenorului ieșean Ilie Ghiciuc, care a realizat anterior investiții alături de un om de afaceri american. Valoarea unei eventuale tranzacții ar putea depăși 40 de milioane de euro, însă vânzarea nu a fost finalizată.

Raiffeisen a început negocierile pentru vânzarea clădirii FCC, un imobil de birouri situat în zona Pipera din București, în apropierea turnului Sky Tower și a centrului comercial Promenada Mall. Proprietatea se află de peste un deceniu în portofoliul grupului financiar austriac și găzduiește sediul central al băncii din România.

Raiffeisen Property Holding International (RPHI), divizia imobiliară a grupului, a încheiat un acord de exclusivitate cu un investitor român interesat de achiziționarea clădirii, potrivit informațiilor publicate de Profit.ro.

Discuțiile au avansat până la etapa de due diligence, care presupune analizarea situației financiare, juridice și tehnice a proprietății. Semnarea acordului de exclusivitate nu echivalează însă cu finalizarea vânzării.

Leo Forstner, Managing Director al RPHI România, a confirmat existența negocierilor și desfășurarea verificărilor de către potențialul cumpărător.

„Pot confirma că RPHI a încheiat un acord de exclusivitate cu un investitor român privind vânzarea clădirii de birouri FCC. În prezent, investitorul desfășoară procesul de analiză de tip «due diligence». Vom informa publicul cu privire la finalizarea tranzacției imediat ce aceasta va fi încheiată cu succes”, a declarat reprezentantul grupului austriac.

Anterior, acesta indicase că Raiffeisen ar lua în considerare înstrăinarea imobilului numai pentru o sumă mai mare de 40 de milioane de euro. Pragul reprezintă nivelul de preț menționat de proprietar, nu valoarea unei tranzacții deja convenite.

Identitatea investitorului cu care Raiffeisen a semnat acordul de exclusivitate nu a fost comunicată oficial, însă în piața imobiliară este vehiculat numele lui Ilie Ghiciuc, antreprenor din Iași cu investiții în tehnologie și proprietăți comerciale.

Ghiciuc a fondat companiile Thinslices și Etvas, active în sectorul tehnologic. Thinslices desfășoară operațiuni în Iași, Berlin, Lisabona și Londra, având o echipă de peste 130 de angajați.

Antreprenorul a participat și la tranzacții imobiliare importante. În aprilie 2023, acesta s-a asociat cu omul de afaceri american Daniel Cocanougher pentru achiziționarea unor participații în centrele comerciale Family Market, dezvoltate de Iulian Dascălu în Miroslava și Bucium, în județul Iași.

Operațiunea a fost evaluată la aproximativ 14-15 milioane de euro. Societatea implicată în achiziție este controlată în proporție de 80% de companii din Texas coordonate de Cocanougher, în timp ce restul de 20% aparține unor firme asociate lui Ilie Ghiciuc.

Având în vedere valoarea potențialei achiziții a clădirii FCC, există posibilitatea ca antreprenorul român să beneficieze din nou de sprijinul financiar al partenerului american.

Totuși, implicarea lui Ilie Ghiciuc și a lui Daniel Cocanougher în negocierile pentru sediul Raiffeisen nu a fost confirmată oficial. Nici identitatea cumpărătorului, nici structura finanțării nu sunt cunoscute, iar cei doi oameni de afaceri nu au răspuns solicitărilor de comentarii până la publicarea informațiilor.

Daniel Cocanougher, posibilul partener financiar al antreprenorului român, are un parcurs profesional care include investiții imobiliare, afaceri în industria divertismentului și implicare în administrația locală americană.

După absolvirea studiilor universitare, Cocanougher a lucrat timp de patru ani la IBM, înainte de a se alătura afacerii familiei, Cocanougher Feed.

Ulterior, acesta s-a implicat în dezvoltarea distribuției americane a serialului japonez de animație Dragon Ball Z, prin intermediul companiei Funimation, unde a ocupat funcția de vicepreședinte executiv.

Funimation a încheiat un acord cu producătorii japonezi ai serialului, contribuind la extinderea prezenței acestuia pe piața americană. Drepturile de difuzare au ajuns ulterior la Cartoon Network.

În 2005, compania Funimation a fost cumpărată de Navarre Corporation, în cadrul unei tranzacții evaluate la aproximativ 128 de milioane de dolari.

În paralel cu activitatea din industria divertismentului, Cocanougher a investit în proprietăți imobiliare din Texas, inclusiv împreună cu fratele său. Portofoliul său de afaceri a inclus și terenuri, precum și drepturi de exploatare a resurselor de petrol și gaze în mai multe state americane.

Omul de afaceri a avut și o activitate politică locală, ocupând funcția de primar al localității Justin, din Texas, între 2007 și 2009.

Imobilul pe care Raiffeisen intenționează să îl vândă reprezintă una dintre proprietățile importante dezvoltate de grupul austriac pe piața imobiliară din România.

Clădirea FCC, cunoscută anterior sub denumirea Floreasca Office, are o suprafață de aproximativ 17.130 de metri pătrați, repartizată pe șapte etaje. Capacitatea estimată este de aproximativ 1.500 de posturi de lucru.

Raiffeisen Bank România utilizează imobilul drept sediu central din 2013, iar banca ocupă și spații în turnul Sky Tower, aflat în imediata vecinătate.

Cele două clădiri au fost realizate în cadrul proiectului Floreasca City, dezvoltat de grupul austriac pe un teren de aproximativ patru hectare, achiziționat în 2005.

Anterior, pe amplasamentul respectiv funcționa Fabrica de Elemente pentru Automatizare (FEA).

Proiectul imobiliar, dezvoltat în jurul anului 2012, a inclus clădirea FCC, turnul Sky Tower și centrul comercial Promenada Mall. Valoarea totală a investiției a fost estimată la aproximativ 250 de milioane de euro.

Ulterior, grupul Raiffeisen a început să vândă anumite componente ale complexului. Printre cele mai importante operațiuni s-a numărat transferul Promenada Mall către NEPI Rockcastle, pentru aproximativ 148 de milioane de euro, tranzacție considerată la momentul respectiv un record pentru piața imobiliară românească.

În cazul clădirii FCC, o eventuală schimbare a proprietarului nu presupune automat și relocarea sediului central al Raiffeisen Bank România. Până acum, nu au fost prezentate informații despre o posibilă mutare a băncii sau despre condițiile unui eventual contract de închiriere cu viitorul proprietar.

Negocierile privind vânzarea sediului central au loc într-o perioadă în care grupul financiar austriac își extinde operațiunile bancare din România printr-o achiziție importantă.

La 3 noiembrie 2026, Raiffeisen Bank International a anunțat finalizarea preluării grupului Garanti BBVA România, după obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților competente.

Tranzacția include operațiunile bancare și de leasing ale Garanti BBVA, iar integrarea activităților celor două instituții urmează să fie realizată treptat.

Conform estimărilor comunicate de grup, achiziția ar urma să plaseze Raiffeisen pe poziția a treia în clasamentul băncilor din România după valoarea activelor, luând în calcul cotele de piață din primul semestru al anului 2025.

După integrare, grupul estimează că va avea aproximativ 2,6 milioane de clienți.

Până la finalizarea fuziunii, Raiffeisen Bank România și Garanti BBVA își continuă activitatea ca instituții bancare distincte.

În același timp, grupurile austriece Raiffeisen și Uniqa sunt implicate în acționariatul companiei de construcții Strabag, care a realizat recent o operațiune pe piața birourilor din București.

Strabag a închiriat spații destinate unui număr de aproximativ 400 de angajați în viitoarea clădire Queens, dezvoltată de compania belgiană Speedwell pe Șoseaua Pipera. Proiectul se află la aproximativ un kilometru de complexul Sky Tower–FCC.

Posibila vânzare a clădirii FCC intervine într-un context în care piața investițiilor imobiliare comerciale din România înregistrează o revenire a activității, după o perioadă în care diferențele dintre prețurile cerute de proprietari și ofertele investitorilor au îngreunat încheierea tranzacțiilor.

Datele companiei de consultanță imobiliară Colliers arată că valoarea tranzacțiilor cu proprietăți comerciale s-a apropiat de 700 de milioane de euro în primele nouă luni ale anului 2026.

Estimările indică posibilitatea ca volumul total al investițiilor să depășească un miliard de euro până la sfârșitul anului.

Un factor important pentru evoluția pieței îl reprezintă interesul investitorilor care nu au mai realizat anterior achiziții în România. În 2025, cele mai mari două tranzacții cu imobile de birouri au fost încheiate de cumpărători aflați la prima investiție pe piața locală.

Consultanții imobiliari apreciază că proprietățile comerciale din România continuă să ofere randamente mai ridicate decât cele disponibile pe piețele din Europa Centrală și Occidentală.

Diferența față de piețele vest-europene este estimată la aproximativ 3-4 puncte procentuale. Randamentele oferite de piața românească sunt superioare și celor înregistrate în Polonia și Cehia.

Aceste diferențe de randament reprezintă unul dintre factorii care pot susține interesul investitorilor români și străini pentru achiziționarea unor clădiri de birouri deja dezvoltate, ocupate de companii importante și capabile să genereze venituri din închiriere.