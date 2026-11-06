Consiliul Concurenței a câștigat al doilea proces împotriva băncilor amendate pentru ROBOR, după cel cu CEC. Bogdan Chirițoiu: E o bancă comercială, s-a cerut secretizarea

Consiliul Concurenței a obținut deja două victorii în instanță în procesele deschise de băncile sancționate pentru modul de stabilire a indicelui ROBOR. Curtea de Apel București a respins cererile de suspendare a executării amenzilor, iar instituțiile bancare vizate trebuie să achite sancțiunile fără să aștepte soluționarea recursurilor. Președintele autorității, Bogdan Chirițoiu, a anunțat și noi investigații în sectorul bancar.

Consiliul Concurenței a obținut două hotărâri favorabile în procesele deschise de băncile sancționate pentru modul de stabilire a indicelui ROBOR, a anunțat vineri seara, la Antena 3, președintele instituției, Bogdan Chirițoiu.

Prima victorie a fost obținută în procesul cu CEC Bank, după ce Curtea de Apel București a respins cererea instituției de credit privind suspendarea executării amenzii. Ulterior, autoritatea de concurență a aflat că a câștigat și un al doilea proces similar, însă identitatea băncii nu poate fi făcută publică.

Bogdan Chirițoiu a precizat că a doua hotărâre a fost pronunțată vineri, după anunțul privind victoria în procesul cu CEC Bank. El a confirmat că instituția pe care o conduce a câștigat două dintre cele zece procese de acest fel.

„Astăzi, după declarația pe care v-am dat-o dumneavoastră, am aflat că am mai câștigat încă un caz. (…) Am câștigat două din zece”, a declarat Bogdan Chirițoiu, într-o intervenție telefonică la Antena 3.

Președintele Consiliului Concurenței a explicat că a doua instituție bancară este o bancă privată, dar nu poate dezvălui numele acesteia, deoarece deciziile instanțelor au fost secretizate la solicitarea părților.

„Nu pot să vă spun. E o bancă comercială, nu o bancă de stat, cum e CEC-ul. Nu pot să spun care, pentru că s-a cerut secretizarea deciziilor”, a explicat Chirițoiu.

Cele două hotărâri nu reprezintă soluții definitive în procesele privind legalitatea amenzilor aplicate de Consiliul Concurenței. Acestea vizează exclusiv cererile prin care băncile au solicitat suspendarea executării deciziei autorității până la soluționarea litigiilor principale.

Bogdan Chirițoiu a explicat că respingerea cererilor de suspendare permite Consiliului Concurenței să pună în executare decizia de sancționare. Prin urmare, băncile care nu au obținut suspendarea trebuie să achite amenzile, chiar dacă vor continua demersurile judiciare la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Președintele instituției a precizat că decizia instanței este executorie și că băncile au obligația să o respecte, fără să aștepte finalizarea recursurilor.

„Decizia e executorie. Deci va trebui să respecte decizia și va trebui să plătească sancțiunea și să pună în practică decizia. (…) Desigur, are posibilitatea să facă recurs la Înalta Curte. Probabil că va dura câteva luni. Indiferent cine pierde la Curtea de Apel, va face recurs la Înalta Curte”, a explicat președintele Consiliului Concurenței.

Chirițoiu a revenit asupra acestei obligații și a arătat că formularea unui recurs nu suspendă executarea deciziei. În consecință, băncile care pierd procesele privind suspendarea trebuie să pună în aplicare sancțiunile înainte de pronunțarea Înaltei Curți.

„Chiar dacă se va face recursul, băncile care pierd suspendarea vor trebui să pună în executare decizia. Nu o să se mai aștepte recursul, care va dura șase luni, un an”, a declarat Chirițoiu.

Miza financiară totală a litigiilor este de aproximativ 710 milioane de euro, reprezentând amenzile aplicate celor zece bănci în iunie 2026 pentru modul de stabilire a indicelui ROBOR.

Tot vineri, Bogdan Chirițoiu a anunțat că autoritatea de concurență se pregătește să finalizeze alte două investigații importante, una care vizează compania Apple și alta referitoare la sectorul bancar.

Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței „Provocări concurențiale în sectorul construcțiilor”, organizată la Sinaia. În ceea ce privește băncile, noua investigație privește modul în care acestea schimbă informații pentru calcularea scorului FICO, utilizat în evaluarea bonității persoanelor care solicită credite.

Președintele Consiliului Concurenței a precizat că autoritatea suspectează o posibilă încălcare a legislației în domeniul concurenței, ceea ce ar putea conduce la aplicarea unor noi sancțiuni.

„Finalizăm ancheta Apple în curând, este aproape gata, dar şi a doua pe bănci, privind calculul scorului FICO. Este o investigaţie unde suspectăm o încălcare a legii, deci, teoretic, se pot aplica sancţiuni. Aveam două pe bănci, una privind ROBOR-ul, care s-a finalizat, şi mai este cea privind FICO, care e scoringul, modul în care băncile schimbă informaţii între ele, ca să stabilească bonitatea unui solicitant de credite”, a declarat preşedintele Consiliului Concurenţei.

Potrivit lui Chirițoiu, investigația privind scorul FICO ar urma să fie încheiată în câteva luni, cel mai probabil în cursul anului viitor.

Oficialul a mai precizat că, până la sfârșitul anului 2026, Consiliul Concurenței nu intenționează să mai finalizeze investigații care să conducă la aplicarea unor amenzi. Rapoartele de investigație sunt însă în lucru, iar propunerile de sancționare urmează să fie analizate de plenul instituției.

„Se lucrează, se termină rapoarte de investigaţii, deci propuneri de amenzi, dar ele vor fi discutate fie de viitorul Plen (al Consiliului Concurenţei), fie tot de noi, dacă Curtea Constituţională ne spune că legea e bună, atunci adoptăm deciziile”, a mai spus el.

O altă anchetă pe care Consiliul Concurenței intenționează să o finalizeze în perioada următoare este cea privind Apple Inc. și Apple Distribution International Limited.

Investigația a fost declanșată în octombrie 2023 și urmărește o posibilă încălcare a regulilor de concurență pe piața publicității prin aplicații pe dispozitive mobile care utilizează sistemul de operare iOS.

Potrivit informațiilor prezentate de autoritate, Apple a dezvoltat un sistem integrat și închis, care cuprinde componente hardware, software și servicii online. Compania nu permite instalarea altor magazine de aplicații pe dispozitivele sale, în afara propriului magazin, App Store.

Consiliul Concurenței avea indicii că Apple ar fi abuzat de poziția dominantă pe piața distribuției aplicațiilor pentru iOS, prin limitarea accesului la datele utilizatorilor folosite în scopuri publicitare. În același timp, compania ar fi favorizat propriile servicii tehnologice pentru afișarea publicității online în aplicațiile compatibile cu sistemul său de operare.

Investigația privind scorul FICO face parte din verificările mai ample desfășurate de Consiliul Concurenței în sectorul bancar. În septembrie 2023, autoritatea a anunțat că verifică 12 grupuri bancare pentru posibile înțelegeri de tip cartel referitoare la acordarea creditelor pentru persoane fizice.

Inspecțiile au fost desfășurate în cadrul unei investigații privind posibile practici prin care instituțiile financiare ar fi urmărit limitarea accesului consumatorilor la produsele și serviciile de creditare.

În cadrul anchetei sunt investigate zece bănci, alături de Biroul de Credit și Asociația Română a Băncilor.

Cele zece instituții bancare vizate sunt: