România și Ungaria pregătesc noi proiecte energetice. Gazele naturale din Marea Neagră, esențiale și pentru planurile Budapestei

România și Ungaria vor să dezvolte cooperarea energetică și să îmbunătățească transportul gazelor naturale și al electricității între cele două țări. Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, s-a întâlnit la Zagreb cu omologul ungar, István Kapitány. Discuțiile au vizat inclusiv gazele naturale din Marea Neagră, diversificarea surselor de aprovizionare și reducerea diferențelor de preț dintre piețele energetice regionale.

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a avut o întrevedere bilaterală cu omologul său ungar, István Kapitány, în marja reuniunii ministeriale CESEC de la Zagreb. Discuțiile au vizat dezvoltarea cooperării energetice, extinderea infrastructurii transfrontaliere și consolidarea securității aprovizionării cu energie.

Potrivit unui mesaj publicat vineri seară de Ministerul Energiei pe Facebook, România urmărește o mai bună interconectare a piețelor energetice regionale, astfel încât să poată accesa energie în perioadele de deficit și să reducă diferențele de preț dintre piețele naționale.

Reprezentanții ministerului au precizat că autoritățile române urmăresc ca investițiile în interconectări să aducă beneficii concrete consumatorilor și să contribuie la competitivitatea industriei.

„𝐑𝐨𝐦â𝐧𝐢𝐚 ș𝐢 𝐔𝐧𝐠𝐚𝐫𝐢𝐚, 𝐜𝐨𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐩𝐢𝐞ț𝐞 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐞𝐭𝐢𝐜𝐞 𝐦𝐚𝐢 𝐛𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐞𝐜𝐭𝐚𝐭𝐞! În marja reuniunii ministeriale CESEC de la Zagreb, ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a avut astăzi o întrevedere bilaterală cu István Kapitány, ministrul Economiei și Energiei din Ungaria. Discuțiile s-au concentrat asupra dezvoltării cooperării energetice, îmbunătățirii conectivității infrastructurii transfrontaliere și consolidării securității aprovizionării cu energie. Pentru România, o piață regională mai bine interconectată înseamnă posibilitatea de a accesa energie în perioadele de deficit și de a reduce diferențele de preț dintre piețele naționale. Prioritatea României este ca dezvoltarea interconectărilor să se reflecte în beneficii concrete pentru consumatori și pentru competitivitatea industriei”, este mesajul postat de Ministerul Energiei, vineri seară, pe contul oficial de Facebook.

La rândul său, István Kapitány a salutat formarea noului Guvern de la București și a exprimat speranța că aceasta va impulsiona cooperarea energetică bilaterală.

Oficialul ungar a explicat că discuțiile au inclus planurile Budapestei pentru diversificarea surselor de energie, în care România are un rol important datorită gazelor naturale din Marea Neagră și capacității de transport dintre cele două țări.

Ministrul ungar a anunțat că vor urma noi discuții pentru concretizarea proiectelor comune.

„Felicitări pentru formarea noului Guvern al României și sper că acest lucru va da un nou impuls și cooperării energetice dintre cele două țări. În cadrul discuției, am abordat planurile Ungariei privind diversificarea surselor de energie. În acest proces, România este un partener esențial pentru noi, atât datorită gazelor naturale din Marea Neagră, cât și extinderii capacității de transport al gazelor naturale dintre cele două țări. Ne vom așeza din nou la masa discuțiilor în curând, pentru a transforma planurile în pași concreți”, a scris ministrul Economiei și Energiei de la Budapesta.

În alte două postări, ministrul István Kapitány a venit cu detalii despre reuniunea ministerială CESEC.

„Pentru o țară fără ieșire la mare, fiecare nouă rută de aprovizionare cu energie contează. Am ajuns la Zagreb, la reuniunea miniștrilor Energiei din cadrul CESEC, unde lucrăm împreună pentru o mai bună interconectare a rețelelor de gaze naturale și electricitate din regiune. Ungaria nu are ieșire la mare, motiv pentru care depindem de locul din care provine energia și de rutele prin care aceasta ajunge la noi. Nu avem nevoie de o nouă dependență, ci de posibilitatea de a alege. De aceea, gazele naturale românești din Marea Neagră, gazele naturale lichefiate (GNL) din Croația și Grecia, precum și dezvoltarea Coridorului Vertical, prin care gazele naturale pot ajunge la noi dinspre sud spre nord, sunt atât de importante. Și în cadrul discuțiilor de astăzi susțin aceeași poziție: infrastructura existentă trebuie dezvoltată în continuare astfel încât granițele naționale să nu reprezinte obstacole în calea transportului gazelor naturale și al energiei electrice, deoarece securitatea energetică este o responsabilitate comună”, a scris demnitarul ungar, vineri după-amiază.

Două ore mai târziu, ministrul ungar al Economiei și Energiei a revenit cu un alt mesaj.