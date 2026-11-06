Alexandru Nazare anunță posibile măsuri de sprijin pentru companii în contextul scumpirii energiei: Subvenții de dimensiuni foarte mari nu sunt potrivite

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că susține introducerea unor măsuri de sprijin pentru companiile afectate de scumpirea gazelor naturale și a energiei electrice, dacă acestea se încadrează în spațiul fiscal disponibil. Oficialul a avertizat că Guvernul nu poate reveni la scheme de subvenționare costisitoare, care generează datorii și nu pot fi achitate. La rândul său, Confederația patronală Concordia cere un plan pentru reducerea costurilor energiei.

Ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Nazare, a fost întrebat vineri, la Summitul Concordia, dacă autoritățile iau în calcul măsuri prin care companiile să fie ajutate să facă față mai ușor scumpirilor la energia electrică și la gazele naturale, în condițiile constrângerilor bugetare actuale.

Oficialul a confirmat că există discuții în acest sens și că Ministerul Energiei lucrează la mai multe propuneri. Ministerul Finanțelor participă la aceste demersuri și este dispus să susțină măsurile care respectă posibilitățile bugetare ale statului.

Alexandru Nazare a explicat vineri, 6 noiembrie, că eventualele scheme de sprijin trebuie construite astfel încât să nu depășească resursele financiare disponibile și să păstreze un echilibru între ajutorul acordat economiei și constrângerile bugetare.

„Există o astfel de discuţie, există propuneri la care lucrează Ministerul Energiei, iar noi, bineînţeles, asistăm şi sprijinim orice astfel de propuneri, cu condiţia ca ele să fie echilibrate şi să se încadreze în spaţiul fiscal pe care îl avem”, a spus Nazare.

Ministrul Finanțelor a atras atenția că statul trebuie să evite repetarea unor scheme de subvenționare de amploare, precum cele aplicate în anii precedenți, care au generat obligații financiare pe care autoritățile nu au reușit să le achite integral.

În opinia sa, acordarea unor subvenții foarte mari, fără identificarea resurselor necesare pentru plata acestora, nu reprezintă o soluție potrivită în actualul context bugetar.

„Subvenţii pentru energie de o dimensiune foarte mare, cum am mai avut în anii trecuţi, pe care să nu le putem plăti sau de pe urma cărora să rămânem cu datorii nu sunt genul de măsuri care cred că sunt potrivite”, a punctat Nazare.

Alexandru Nazare a mai precizat că eventualele forme de sprijin trebuie direcționate în mod clar către beneficiarii care au cea mai mare nevoie de ajutor. Ministrul consideră că resursele bugetare disponibile trebuie utilizate astfel încât să ajungă efectiv la categoriile vulnerabile.

Oficialul a explicat că Ministerul Finanțelor va analiza propunerile concrete după ce acestea vor fi transmise de Ministerul Energiei, urmând ca decizia finală să fie anunțată ulterior.

„Deci avem nevoie să-i ajutăm cu adevărat pe cei vulnerabili. Avem nevoie ca efortul pe care îl facem din spaţiul fiscal pe care îl avem să ajungă cu adevărat la categoriile vulnerabile. (…) Nu vreau să vorbesc în numele Ministerului Energiei. Ştiu că au în pregătire mai multe astfel de propuneri (scheme de sprijin pentru companiile vulnerabile – n.r.). Împreună cu ei, noi, când vom primi un draft al unei propuneri concrete, bineînţeles că îl vom analiza şi vom anunţa la final care e decizia”, a mai spus Alexandru Nazare.

Prin urmare, Ministerul Finanțelor nu a anunțat deocamdată o schemă concretă de ajutor pentru companii, ci a confirmat că va evalua variantele pregătite de Ministerul Energiei.

La același eveniment, Paul Aparaschivei, director executiv al Confederației patronale Concordia, a atras atenția că prețurile ridicate la energie reprezintă unul dintre factorii care au contribuit la diminuarea competitivității economiei românești în ultimul an.

Acesta a cerut autorităților să trateze problema costurilor energetice ca pe o prioritate și să coreleze investițiile în noi capacități de producție cu dezvoltarea infrastructurii necesare transportului și distribuției energiei.

Aparaschivei a subliniat că România dispune de un potențial energetic important și că proiectele aflate în curs de finalizare trebuie însoțite de investiții în rețele, astfel încât energia produsă să poată ajunge la consumatori și la unitățile industriale.

„Ne așteptăm ca autoritățile să conștientizeze nevoia de a aborda frontal acest capitol. Avem potențial energetic ridicat în România, există investiții care urmează să se finalizeze în următoarea perioadă, iar toate acestea trebuie să fie gândite la pachet cu nevoia de a investi în rețele. O capacitate nouă de producție are nevoie de rețele puternice, care să ducă acea energie de la producători către poarta fabricii”, a spus Aparaschivei.

Directorul executiv al Concordia a pledat și pentru implicarea tuturor actorilor din sectorul energetic într-un plan comun, de la producători și distribuitori până la marii consumatori și întreprinderile mici și mijlocii.

Acesta a precizat că problemele generate de costurile ridicate ale energiei nu afectează doar marile companii sau întreprinderile cu un consum energetic important, ci se răsfrâng asupra unei părți mai largi a economiei.

„Nu vorbim de probleme care se răsfrâng doar asupra marilor companii sau a marilor consumatori energetici”, a spus acesta.

Paul Aparaschivei a susținut că soluția pe termen lung nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe scheme de protecție și subvenționare, ci pe dezvoltarea unui mecanism care să permită obținerea unor costuri competitive pe întregul lanț energetic.

În acest sens, reprezentantul Concordia a enumerat gazele naturale din Marea Neagră, noile capacități de producție a energiei electrice și investițiile în surse regenerabile, inclusiv cele însoțite de sisteme de stocare. El a subliniat însă că aceste proiecte trebuie integrate într-un plan de acțiuni bine definit și comunicat mediului economic.

„Soluția sustenabilă prin care să mergem înainte și să construim trebuie să iasă din logica schemelor de protecție. Trebuie să ducă întreaga piață – de la producție, distribuție la consum – spre un mecanism și un model care să asigure costuri competitive ale energiei. Vorbim de gazele din Marea Neagră, vorbim de capacități noi de producție de energie electrică, care urmează să fie finalizate, vorbim de rețea de producție din regenerabile, cu stocare. Există partea de investiții, însă trebuie să avem un plan de acțiuni foarte bine clarificat, foarte bine transmis mai departe în economie”, a spus Aparaschivei.

Acesta a atras atenția și asupra diferențelor dintre prețurile energiei din România și cele practicate în alte țări, arătând că nivelul costurilor poate influența deciziile investitorilor și planurile de dezvoltare ale companiilor.

La final, directorul executiv al Concordia a făcut referire și la situația bugetară a României. Acesta a menționat că, dacă prima rectificare bugetară a fost orientată către rezolvarea unor urgențe, bugetul pentru anul viitor ar trebui să transmită un semnal de seriozitate.