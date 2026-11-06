România are două oferte pentru construirea unui AI Gigafactory. Alexandru Nazare: Suntem în faza finală de selecție

România analizează două oferte pentru construirea unui AI Gigafactory, iar procedura de selecție a ajuns în etapa finală. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat vineri, 6 noiembrie, că autoritățile urmăresc finalizarea procesului până la sfârșitul anului 2026. Declarațiile au fost făcute la Concordia Summit 2026, în cadrul discuțiilor privind investițiile în tehnologie și dezvoltarea infrastructurii de inteligență artificială.

România se află în etapa finală a procesului de selecție pentru construirea unui AI Gigafactory, după aproape un an de demersuri coordonate de Ministerul Finanțelor și Ministerul Energiei. Ministrul Alexandru Nazare a explicat că autoritățile au început pregătirile încă din vara anului trecut și că, în prezent, sunt analizate două oferte.

Potrivit declarațiilor făcute la Concordia Summit 2026 și relatate de Agerpres, procedura națională s-a desfășurat în paralel cu cea europeană. Ministrul Finanțelor consideră că România nu a înregistrat întârzieri în acest proces, iar autoritățile au preferat să comunice public mai puține informații înaintea încheierii selecției.

„Cu un efort de aproape un an de zile, în momentul de față, România are două oferte pe masă de AI Gigafactory. Ministerul Energiei și Ministerul Finanțelor au pornit această muncă încă din vara trecută. Suntem în faza finală de selecție. Asta a mers în paralel cu procedura europeană. Cred că din acest punct de vedere nu suntem defazați, dar am preferat să vorbim mai puțin despre asta, pentru că e mai bine să faci anunțul la final”, a afirmat Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor a precizat că pregătirile pentru proiectul AI Gigafactory au început înainte ca EuroHPC să modifice criteriile aplicabile procedurii europene. În acest context, instituțiile implicate continuă demersurile pentru definitivarea procesului de selecție.

Alexandru Nazare și-a exprimat speranța că rezultatul va putea fi anunțat până la sfârșitul anului, fără să prezinte o dată exactă pentru încheierea procedurii.

„Sper ca până la finalul anului să putem să definitivăm lucrurile cu un anunț pozitiv”, a adăugat ministrul Finanțelor.

Anunțul privind cele două oferte pentru construirea unui AI Gigafactory în România a fost făcut în cadrul Concordia Summit 2026, eveniment în care au fost abordate dezvoltarea sectorului tehnologic și investițiile în infrastructura destinată inteligenței artificiale.

În intervenția sa, Alexandru Nazare a prezentat stadiul demersurilor întreprinse de Ministerul Finanțelor și Ministerul Energiei, precum și obiectivul autorităților de a încheia selecția în cursul acestui an. Ministrul nu a anunțat un rezultat definitiv al procedurii, precizând că evaluarea ofertelor se află încă în desfășurare.