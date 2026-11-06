Bursele globale, lovite de panică după victoria democraților în SUA. Nasdaq pierde trilioane de dolari. Investitorii fug spre obligațiuni

Piețele bursiere din SUA și Asia au fost lovite de un val de vânzări joi și vineri, după ce victoria democraților la alegerile intermediare americane a alimentat temerile privind înăsprirea reglementărilor din industria inteligenței artificiale. Investitorii au vândut acțiuni tehnologice și s-au orientat către obligațiuni, pe fondul riscurilor pentru dezvoltarea centrelor de date.

Indicele Nasdaq, dominat de sectorul tehnologic, a înregistrat cea mai mare scădere într-o singură zi de la „Ziua Eliberării” din aprilie 2025. Prăbușirea cotațiilor a șters trilioane de dolari din valoarea de piață, pe fondul temerilor investitorilor privind o posibilă înăsprire a supravegherii infrastructurii de inteligență artificială (AI), în special a proiectelor de construire a centrelor de date. Îngrijorările au fost amplificate de rezultatele alegerilor intermediare din SUA, în urma cărora democrații au obținut victorii importante.

Indicele compozit Nasdaq a scăzut cu 5,5%, după ce investitorii au început să ia în calcul posibilitatea ca victoria Partidului Democrat la alegerile de la jumătatea mandatului să încetinească extinderea infrastructurii de inteligență artificială. În plus, există temeri că firmele mai mici ar putea întâmpina dificultăți în obținerea finanțării, în condițiile în care dobânzile ridicate și condițiile financiare mai stricte le-au limitat deja accesul la capital.

A fost a doua zi consecutivă în care acțiunile companiilor din sectorul tehnologic au fost puternic afectate de vânzări și a cincea ședință de tranzacționare de la jumătatea lunii octombrie în care indicele Nasdaq Composite (.IXIC) a pierdut peste 500 de puncte. Companiile care beneficiaseră anterior de optimismul investitorilor au ajuns, în ultimele săptămâni, sub o presiune tot mai mare.

„Marele rezultat al alegerilor a fost, în special având în vedere câștigarea multor mandate de guvernator de către democrați, că încetinirea dezvoltării centrelor de date este tema cheie care va persista”, a declarat Michael O’Rourke, strateg șef de piață la Jones Trading din Stamford, Connecticut.

Indicele Nasdaq Composite a intrat astfel în teritoriu de corecție, după ce a pierdut aproape 12% față de nivelul record înregistrat la închiderea ședinței din 6 octombrie. O corecție este definită drept o scădere de cel puțin 10% față de un maxim recent.

Mai mulți analiști consideră că amploarea pierderilor ar putea indica noi scăderi ale piețelor bursiere, inclusiv începând cu ședințele de tranzacționare de vineri din Asia. Indicele Nikkei din Japonia (.N225) și Kospi din Coreea de Sud (.KS11), care au crescut cu peste 20% de la începutul anului, au înregistrat pierderi importante după prăbușirea acțiunilor companiilor implicate în dezvoltarea centrelor de date.

Analiștii au ridicat și problema unui posibil impact asupra calendarului listării la bursă (IPO) a companiei Anthropic, anticipată pentru această toamnă. O eventuală amânare ar putea accentua pesimismul investitorilor.

Scăderile din sectoare care au atras anterior un interes ridicat, precum cel al semiconductorilor și al infrastructurii pentru inteligența artificială, nu au surprins în totalitate analiștii și administratorii de portofolii. Aceștia atrag atenția asupra creșterilor puternice înregistrate anterior de numeroase acțiuni și asupra dificultăților de finanțare care afectează companiile de tip neocloud, precum Nebius (NBIS.O) și CoreWeave (CRWV.O). Problemele au devenit mai vizibile după majorarea dobânzilor din SUA, la sfârșitul verii.

Joi, cele mai mari pierderi au fost înregistrate de companiile producătoare de cipuri și de furnizorii de infrastructură neocloud. Investitorii se tem că proiectele de construire a centrelor de date, care presupun investiții de miliarde de dolari, ar putea înregistra întârzieri. Indicele Philadelphia SE Semiconductor (.SOX) a scăzut cu 12%, atingând cel mai redus nivel din ultimele peste șase luni. Nvidia (NVDA.O) a pierdut 9%, în timp ce Advanced Micro Devices (AMD.O) a înregistrat o scădere de 17%.

Indicele VIX, care măsoară volatilitatea anticipată a pieței bursiere americane și este cunoscut drept indicele fricii de pe Wall Street, a consemnat cea mai mare creștere din decembrie 2024.

Nici marile companii tehnologice, cunoscute drept hiperscaleri, nu au fost ocolite de vânzările masive. Amazon.com (AMZN.O) și Alphabet (GOOGL.O) au pierdut câte 2,2%. Indicele Nasdaq 100, care include cele mai mari companii din cadrul Nasdaq, a scăzut cu 6,4%, ceea ce a dus la ștergerea unei valori de piață de 2,5 trilioane de dolari.

Scăderile reflectă și îngrijorările privind opoziția tot mai mare a comunităților locale față de construirea centrelor de date. Unii analiști consideră că investitorii nu au evaluat încă pe deplin costurile pe care aceste proiecte le pot impune comunităților din SUA, în special în ceea ce privește consumul de energie electrică și apă.

„Vor exista multe opoziții față de faptul că aceste centre de date sunt amplasate geografic în curtea cuiva, suprasolicitând rețeaua electrică, suprasolicitând sistemele de apă. Deși există o serie de centre de date deja aprobate, mai sunt multe de autorizat. Va fi un drum dificil pentru a obține autorizațiile necesare.”, a adăugat Bruce Zaro, director general la Granite Wealth Management din Plymouth, Massachusetts.

Acesta a avertizat că, deși numeroase centre de date au primit deja aprobările necesare, alte proiecte se află încă în etapa de autorizare.

Potrivit estimărilor analiștilor UBS, aproximativ 30% din capacitatea centrelor de date din SUA prevăzută pentru 2028 ar putea fi afectată de eventuale suspendări ale lucrărilor de construcție. O astfel de evoluție ar pune presiune asupra unei industrii a cărei dezvoltare depinde de construirea rapidă a unor noi facilități.

Incertitudinea politică se adaugă problemelor cu care se confruntă deja piața inteligenței artificiale, pe fondul întrebărilor privind rentabilitatea investițiilor masive în această tehnologie.

CoreWeave (CRWV.O), companie de tip neocloud devenită un indicator al îngrijorărilor investitorilor privind cheltuielile și împrumuturile masive pentru dezvoltarea AI, a pierdut 10% din valoarea acțiunilor. În același timp, spread-urile swap-urilor pe riscul de neplată (credit default swaps – CDS) pe cinci ani au crescut la un nivel record de 1.267,9 puncte de bază, potrivit datelor S&P Global Market Intelligence. Acest indicator reflectă percepția pieței asupra riscului ca o companie să nu își poată respecta obligațiile financiare.

Spread-urile CDS pe cinci ani ale Intel (INTC.O) au atins, la rândul lor, un nivel record de 149,7 puncte de bază.

Nebius (NBIS.O), o altă companie din sectorul neocloud, a înregistrat o scădere de 15%. Acțiunile ambelor companii au pierdut cel puțin jumătate din valoare față de nivelurile înregistrate la 6 octombrie, când indicele Nasdaq Composite a atins un maxim istoric.

„Piața trece de la promisiunea IA la prețul IA. Nu există nicio îndoială că IA va fi transformatoare pentru lume pe termen lung. Dar asta nu înseamnă că fiecare acțiune legată de IA are în prezent un preț corespunzător. Vor fi multe frământări.”, a completat Ted Parkhill, fondator și CEO al Incline Investment Management.

Presiunea s-a extins și asupra operatorilor de centre de date. Applied Digital (APLD.O), Cipher Digital (CIFR.O) și IREN (IREN.O) au înregistrat fiecare scăderi de peste 14%.

Vânzările au afectat inclusiv companiile din sectorul utilităților și producătorii de echipamente care beneficiază de dezvoltarea infrastructurii energetice. GE Vernova (GEV.N) a pierdut 7,4%, în timp ce Constellation Energy (CEG.O) a scăzut cu 2,5%.

Acțiunile Microsoft (MSFT.O) au înregistrat, de asemenea, o scădere de 3,6%. Compania a înăsprit supravegherea unor proiecte de construire a centrelor de date dezvoltate de Nebius, IREN și Nscale.

Scăderile acțiunilor companiilor tehnologice la nivel global s-au accentuat vineri, pe fondul temerilor că victoria democraților la alegerile intermediare din SUA ar putea duce la intensificarea reglementărilor privind inteligența artificială (AI) și la încetinirea dezvoltării acestei tehnologii. Investitorii s-au orientat către active considerate mai sigure, în special către obligațiuni.

Indicele japonez Nikkei (.N225) a scăzut cu 6%, fiind pe cale să înregistreze cea mai mare pierdere într-o singură zi din aprilie 2025. Indicii bursieri de referință din Coreea de Sud (KS11) și Taiwan (.TWII) au pierdut, la rândul lor, peste 8% după deschiderea ședințelor de tranzacționare, înainte de a recupera o parte din pierderi, în urma intervențiilor autorităților pentru calmarea piețelor.

Indicele VIX, care măsoară volatilitatea anticipată a pieței bursiere americane și este cunoscut drept „indicatorul fricii” de pe Wall Street, a înregistrat o creștere puternică. În același timp, Nasdaq (.IXIC) a scăzut cu 5,5%, iar companiile incluse în indicele S&P 500 au pierdut aproximativ 3 trilioane de dolari din valoarea de piață. Investitorii se tem că victoria categorică a democraților la alegerile intermediare din această săptămână ar putea frâna dezvoltarea industriei inteligenței artificiale.

Incertitudinea politică afectează o piață a inteligenței artificiale deja instabilă, pe fondul preocupărilor privind rentabilitatea investițiilor masive realizate de companii în infrastructura necesară acestei tehnologii. Scăderile au provocat îngrijorare atât în rândul investitorilor individuali, cât și al fondurilor speculative.

„Există, de asemenea, în mod clar un element de panică în vânzări, iar poziționarea face ca ajustarea să fie mult mai violentă. Atunci când investitorii încep să își retragă simultan aceste poziții, vânzarea poate deveni auto-întăritoare, în special dacă sunt implicate efectul de levier și lichidări forțate.”, a afirmat Charu Chanana, strateg șef de investiții la Saxo.

În cursul după-amiezii, pe piețele asiatice au apărut semne de stabilizare, în condițiile în care autoritățile au intervenit pentru a limita tensiunile. Ministrul sud-coreean de Finanțe, Lee Hyoung-il, a relaxat temporar regulile privind investițiile cu efect de levier ale investitorilor individuali.

Potrivit unor surse citate de Reuters, Ministerul Finanțelor din Taiwan a contactat în cursul dimineții directorii executivi ai băncilor de stat, solicitându-le să sprijine piața bursieră. La închiderea ședinței, acțiunile din Taiwan înregistrau o scădere de 4,5%, după ce recuperaseră o parte din pierderile înregistrate în prima parte a zilei.

Contractele futures pe indicele Nasdaq au crescut cu 0,6%, în timp ce contractele futures pe acțiunile europene au scăzut cu 0,9%, semnalând că încrederea investitorilor rămâne fragilă.

Producătorii de cipuri Samsung Electronics (005930.KS) și SK Hynix (000660.KS) au pierdut aproape 10%, respectiv 12%, pe bursa din Coreea de Sud. În Japonia, Kioxia (285A.T) a înregistrat o scădere de 14%, în timp ce acțiunile TSMC (2330.TW) au pierdut 8,5% în Taiwan.

Acțiunile SoftBank Group (9984.T), unul dintre investitorii importanți din industria inteligenței artificiale, au scăzut cu 11%. În același timp, costul asigurării împotriva riscului de neplată a datoriilor companiei japoneze a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani.

„Vânzarea masivă de active arată că prețurile acțiunilor Al au fost construite pe iluzii optimiste despre viitor, iar acum această iluzie a dispărut. Piața bursieră din SUA a fost purtătorul de standard și coloana vertebrală a creșterii globale a Al. Acum, această coloană vertebrală s-a rupt. Pot piețele ascendente Al din alte părți să reziste singure?”, a precizat Dong Baozhen, președintele administratorului de active Lingtong Shengtai.

Investitorii sunt preocupați și de efectele pe care o eventuală stagnare a dezvoltării infrastructurii pentru inteligența artificială le-ar putea avea asupra companiilor mai mici. Acestea se confruntă deja cu dificultăți în atragerea finanțării, pe fondul dobânzilor ridicate și al condițiilor financiare mai stricte.

CoreWeave (CRWV.O), companie de tip neocloud devenită un indicator al îngrijorărilor privind cheltuielile și împrumuturile masive pentru dezvoltarea AI, a pierdut 10% din valoarea acțiunilor. În același timp, spread-urile swap-urilor pe riscul de neplată (credit default swaps – CDS) pe cinci ani ale companiei au ajuns la un nivel record.

„Este destul de clar că a existat o schimbare reală de sentiment”, a declarat Michael McCarthy, director executiv pentru Australia și Noua Zeelandă la casa de brokeraj Moomoo.

Scăderile de pe piețele bursiere reflectă și temerile privind opoziția tot mai mare a comunităților locale față de construirea centrelor de date. Analiștii consideră că investitorii nu au evaluat încă pe deplin costurile pe care aceste proiecte le pot impune comunităților.

Guvernatorul ales al statului Texas, Gina Hinojosa, a anunțat joi că autoritățile vor introduce legi pentru protejarea locuitorilor în contextul dezvoltării centrelor de date. Aceasta a invocat impactul acestor infrastructuri asupra comunităților rurale.

Unii analiști consideră însă că amploarea vânzărilor de acțiuni este exagerată și că piețele s-ar putea apropia de nivelul minim al corecției.

„Astăzi suntem siguri că vom vedea o lichidare suplimentară a conturilor pe marjă, ceea ce sugerează că ne aflăm probabil în etapa finală a capitulării. Chiar și TSMC a atins limita zilnică de reducere la un moment dat, ceea ce marchează de obicei sfârșitul unei recesiuni. Când TSMC este vândută, înseamnă că toate acțiunile au fost complet vândute”, a punctat Allen Huang, vicepreședinte al departamentului de tranzacționare a acțiunilor Mega Financial Holding (2886.TW).

În contextul scăderilor bursiere, obligațiunile au înregistrat creșteri pe piețele asiatice. Atât titlurile de trezorerie americane, cât și obligațiunile guvernamentale din Japonia și China s-au apreciat. În același timp, dolarul american s-a depreciat în raport cu monede considerate refugii pentru investitori, precum yenul japonez și francul elvețian.

„Obligațiunile se comportă din ce în ce mai mult ca obligațiuni, venitul reapărând ca principalul motor al randamentelor și restabilindu-și beneficiile tradiționale de diversificare. Acest lucru pare mai degrabă o reevaluare a riscului politicii de AI decât o reevaluare a ciclului AI.”, a zis Masahiko Loo, strateg șef pentru venituri fixe la State Street Investment Management.

Randamentul obligațiunilor de trezorerie americane pe 10 ani, considerat un reper pentru piață, s-a situat la 4,838%, în apropierea celui mai scăzut nivel din 9 septembrie. În Japonia, randamentul obligațiunilor guvernamentale pe 10 ani (JGB) a scăzut cu până la 9 puncte de bază, ajungând la 1,795%, cel mai redus nivel din 30 iunie.