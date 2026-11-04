Bursele americane au crescut după înfrângerea lui Donald Trump. Dow Jones câștigă 1.200 de puncte, iar Nasdaq urcă cu 2,5%
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Bursele americane au înregistrat creșteri puternice miercuri, 4 noiembrie, după ce Partidul Republican al președintelui Donald Trump a suferit o serie de înfrângeri în alegerile pentru Congres. Indicele Dow Jones a câștigat aproximativ 1.200 de puncte, iar Nasdaq a avansat cu 2,5%. Investitorii au reacționat pozitiv la reducerea incertitudinii politice, deși unele companii din sectorul tehnologic au înregistrat pierderi importante.
Dow Jones câștigă 1.200 de puncte după victoria democraților în Congres
Principalii indici bursieri de pe Wall Street au crescut puternic la deschiderea ședinței de miercuri, după ce democrații au obținut controlul Congresului american.
Indicele Dow Jones a avansat cu aproximativ 2,3%, echivalentul a 1.200 de puncte, atingând cel mai ridicat nivel din ultimele două luni.
Nasdaq, indicele cu o expunere importantă la companiile tehnologice, a urcat cu aproximativ 2,5%, în timp ce S&P 500 a câștigat peste 1,5%.
Creșterile de pe Wall Street au influențat și piețele europene. În Marea Britanie, indicele FTSE 100 a avansat cu aproape 2% în cursul după-amiezii.
Analiștii explică faptul că piețele americane tind să crească după alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial, indiferent de rezultatul acestora, deoarece investitorii beneficiază de mai multă claritate privind direcția politică.
Rachel Winter, partener la Kilik & Co, a explicat că avansul bursier este susținut de dispariția incertitudinii electorale și de faptul că Donald Trump nu a contestat rezultatul scrutinului.
Companiile din sectorul inteligenței artificiale ar putea fi afectate de noile politici
Victoria democraților ar putea aduce schimbări în reglementarea industriei tehnologice, în special în ceea ce privește dezvoltarea inteligenței artificiale și construcția centrelor de date.
Rachel Winter a atras atenția că mai multe sondaje indică o opoziție mai puternică a alegătorilor democrați față de extinderea centrelor de date.
De asemenea, unii dintre noii senatori democrați au câștigat alegerile după campanii în care au susținut introducerea unor restricții suplimentare pentru construirea acestor facilități.
Potrivit analistei, eventualele modificări legislative ar putea afecta companii precum CoreWeave, Oracle, SpaceX și Tesla, implicate în dezvoltarea infrastructurii tehnologice.
Nvidia și CoreWeave scad, în timp ce Amazon și Microsoft cresc cu peste 6%
În ciuda evoluției pozitive a indicilor americani, mai multe companii tehnologice au înregistrat pierderi.
Acțiunile Tesla, compania condusă de Elon Musk, au scăzut cu aproximativ 3%, în timp ce SpaceX a consemnat un declin de circa 3,5%, potrivit datelor prezentate.
CoreWeave, companie specializată în infrastructură pentru inteligența artificială, a pierdut aproximativ 9%, iar producătorul de cipuri Nvidia a înregistrat o scădere de aproape 2%.
În schimb, Amazon și Microsoft s-au numărat printre câștigătorii ședinței, acțiunile ambelor companii apreciindu-se cu peste 6%.
Evoluțiile divergente din sectorul tehnologic reflectă preocupările investitorilor privind eventualele restricții asupra dezvoltării centrelor de date, în condițiile în care noua majoritate democrată ar putea încerca să impună reguli mai stricte pentru această industrie.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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