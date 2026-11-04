Bursele americane au crescut după înfrângerea lui Donald Trump. Dow Jones câștigă 1.200 de puncte, iar Nasdaq urcă cu 2,5%

Bursele americane au înregistrat creșteri puternice miercuri, 4 noiembrie, după ce Partidul Republican al președintelui Donald Trump a suferit o serie de înfrângeri în alegerile pentru Congres. Indicele Dow Jones a câștigat aproximativ 1.200 de puncte, iar Nasdaq a avansat cu 2,5%. Investitorii au reacționat pozitiv la reducerea incertitudinii politice, deși unele companii din sectorul tehnologic au înregistrat pierderi importante.

Principalii indici bursieri de pe Wall Street au crescut puternic la deschiderea ședinței de miercuri, după ce democrații au obținut controlul Congresului american.

Indicele Dow Jones a avansat cu aproximativ 2,3%, echivalentul a 1.200 de puncte, atingând cel mai ridicat nivel din ultimele două luni.

Nasdaq, indicele cu o expunere importantă la companiile tehnologice, a urcat cu aproximativ 2,5%, în timp ce S&P 500 a câștigat peste 1,5%.

Creșterile de pe Wall Street au influențat și piețele europene. În Marea Britanie, indicele FTSE 100 a avansat cu aproape 2% în cursul după-amiezii.

Analiștii explică faptul că piețele americane tind să crească după alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial, indiferent de rezultatul acestora, deoarece investitorii beneficiază de mai multă claritate privind direcția politică.

Rachel Winter, partener la Kilik & Co, a explicat că avansul bursier este susținut de dispariția incertitudinii electorale și de faptul că Donald Trump nu a contestat rezultatul scrutinului.

Victoria democraților ar putea aduce schimbări în reglementarea industriei tehnologice, în special în ceea ce privește dezvoltarea inteligenței artificiale și construcția centrelor de date.

Rachel Winter a atras atenția că mai multe sondaje indică o opoziție mai puternică a alegătorilor democrați față de extinderea centrelor de date.

De asemenea, unii dintre noii senatori democrați au câștigat alegerile după campanii în care au susținut introducerea unor restricții suplimentare pentru construirea acestor facilități.

Potrivit analistei, eventualele modificări legislative ar putea afecta companii precum CoreWeave, Oracle, SpaceX și Tesla, implicate în dezvoltarea infrastructurii tehnologice.

În ciuda evoluției pozitive a indicilor americani, mai multe companii tehnologice au înregistrat pierderi.

Acțiunile Tesla, compania condusă de Elon Musk, au scăzut cu aproximativ 3%, în timp ce SpaceX a consemnat un declin de circa 3,5%, potrivit datelor prezentate.

CoreWeave, companie specializată în infrastructură pentru inteligența artificială, a pierdut aproximativ 9%, iar producătorul de cipuri Nvidia a înregistrat o scădere de aproape 2%.

În schimb, Amazon și Microsoft s-au numărat printre câștigătorii ședinței, acțiunile ambelor companii apreciindu-se cu peste 6%.

Evoluțiile divergente din sectorul tehnologic reflectă preocupările investitorilor privind eventualele restricții asupra dezvoltării centrelor de date, în condițiile în care noua majoritate democrată ar putea încerca să impună reguli mai stricte pentru această industrie.