Wall Street încheie săptămâna cu scăderi puternice. Acțiunile companiilor tehnologice se prăbușesc pe fondul îngrijorărilor privind investițiile în inteligența artificială

Bursele americane au înregistrat scăderi puternice vineri, 30 octombrie, pe fondul rezultatelor financiare dezamăgitoare raportate de Intel și Amazon și al îngrijorărilor tot mai mari privind cheltuielile uriașe ale companiilor pentru dezvoltarea inteligenței artificiale. Indicele Nasdaq a consemnat cea mai mare scădere procentuală într-o singură ședință de tranzacționare de la 5 iunie, în timp ce acțiunile producătorilor de semiconductori au fost printre cele mai afectate.

Toți cei trei indici bursieri principali din Statele Unite au încheiat ședința de vineri în scădere, pe fondul vânzărilor masive de acțiuni din sectorul tehnologic.

Indicele Dow Jones Industrial Average a pierdut 572,25 puncte, echivalentul unei scăderi de 1,09%, și a închis la 51.770,31 puncte. Indicele S&P 500 a coborât cu 140,32 puncte, respectiv 1,82%, până la 7.580,07 puncte.

Cea mai importantă depreciere a fost înregistrată de Nasdaq Composite, indice cu o pondere ridicată a companiilor tehnologice. Acesta a pierdut 747,73 puncte, adică 2,86%, și a încheiat ședința la 25.437,00 puncte, conform Reuters.

Scăderea Nasdaq a fost cea mai mare înregistrată într-o singură zi de tranzacționare de la 5 iunie. Comparativ cu maximul istoric de închidere atins pe 6 octombrie, indicele Nasdaq a acumulat o depreciere de 7,8%.

Toți cei trei indici principali au înregistrat pierderi la nivelul întregii săptămâni. În ceea ce privește evoluția lunară, S&P 500 și Nasdaq au încheiat octombrie în teritoriu negativ, în timp ce Dow Jones a reușit să păstreze un avans.

Sectorul tehnologic din cadrul S&P 500 a consemnat cea mai mare scădere procentuală lunară din martie 2025. În același timp, sectorul serviciilor de comunicații a înregistrat cea mai puternică depreciere lunară din aprilie 2022.

Valul de vânzări din sectorul tehnologic a fost declanșat de rezultatele financiare trimestriale dezamăgitoare publicate joi seară de Intel și Amazon.

Raportările celor două companii au amplificat îngrijorările investitorilor privind nivelul ridicat al cheltuielilor pentru inteligența artificială și capacitatea acestor investiții de a genera profituri.

Acțiunile Intel s-au prăbușit cu 28,6% în ședința de vineri, după ce compania a semnalat perspective de creștere mai lente, în contextul presiunilor persistente asupra pieței calculatoarelor personale.

Amazon a fost, de asemenea, afectată de reacția negativă a investitorilor, după publicarea unor estimări privind vânzările din trimestrul al patrulea sub așteptările pieței. Totuși, compania a recuperat o parte dintre pierderi pe parcursul ședinței.

Scăderile s-au extins rapid și asupra altor producători importanți de semiconductori.

Acțiunile Nvidia au coborât cu 4,2%, în timp ce titlurile AMD au înregistrat o depreciere de 10,9%.

Indicele sectorial al producătorilor de semiconductori a pierdut 7,2% într-o singură ședință, ajungând la o scădere cumulată de peste 15% pentru luna octombrie.

Presiunea vânzărilor a afectat și producătorii de servere.

Acțiunile Dell au scăzut cu 10,8%, iar cele ale HP au pierdut 9,6%.

Evoluțiile reflectă preocupările investitorilor privind perspectivele financiare ale companiilor implicate în dezvoltarea infrastructurii tehnologice necesare inteligenței artificiale.

Oliver Pursche, vicepreședinte senior al Wealthspire Advisors din New York, consideră că evoluția burselor americane din această săptămână a fost influențată în mare măsură de incertitudinile privind viitorul inteligenței artificiale.

Potrivit acestuia, investitorii încearcă să determine dacă sumele foarte mari alocate dezvoltării acestei tehnologii vor genera randamente pozitive și cât timp va fi necesar pentru recuperarea investițiilor.

Pursche a explicat că firmele care reușesc să îndeplinească așteptările foarte ridicate ale pieței continuă să fie apreciate de investitori.

În schimb, companiile ale căror rezultate sunt sub estimări sau care nu reușesc să își îndeplinească obiectivele operaționale sunt penalizate prin scăderi importante ale prețurilor acțiunilor.

Această diferențiere a devenit tot mai vizibilă pe Wall Street, în condițiile în care investitorii analizează cu atenție relația dintre cheltuielile pentru inteligența artificială și beneficiile financiare obținute.

În ciuda scăderilor puternice de pe piața bursieră, sezonul raportărilor financiare pentru trimestrul al treilea indică rezultate peste estimările analiștilor în cazul majorității companiilor care și-au publicat deja bilanțurile.

Sezonul raportărilor a depășit jumătatea perioadei, iar 299 de companii incluse în indicele S&P 500 și-au prezentat rezultatele financiare.

Dintre acestea, 82% au raportat rezultate peste așteptările consensuale ale pieței, potrivit datelor LSEG.

Analiștii estimează în prezent o creștere anuală de 31,6% a profiturilor companiilor din S&P 500 pentru trimestrul al treilea.

Aceste date arată că rezultatele financiare generale rămân peste estimări, chiar dacă anumite companii importante din sectorul tehnologic au provocat reacții negative puternice pe bursă.

În contrast cu evoluția sectorului tehnologic, marile companii petroliere americane Exxon Mobil și Chevron au înregistrat creșteri ale acțiunilor.

Ambele companii au raportat profituri trimestriale peste estimările analiștilor.

Rezultatele au fost susținute de creșterea puternică a marjelor de profit, determinată de perturbările aprovizionării cu energie.

Aceste perturbări au fost asociate războiului dintre Statele Unite și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte, precum și războiului Rusiei din Ucraina.

În acest context, acțiunile Exxon Mobil au crescut cu 2,2%, iar cele ale Chevron au avansat cu 2,8%.

Evoluția celor două companii a contrastat cu pierderile înregistrate de majoritatea titlurilor tehnologice.

Acțiunile Starbucks au coborât cu 1,8% în ședința de vineri.

Scăderea a venit după ce lanțul de cafenele a estimat o diminuare a veniturilor anuale, ca urmare a cedării afacerii sale din China.

Reacția investitorilor a avut loc în contextul în care compania raportase anterior rezultate trimestriale privind vânzările și profitul peste așteptările pieței.

Companiile cu activități legate de criptomonede au fost, de asemenea, afectate de vânzările de pe piețele financiare americane.

Acțiunile Coinbase, Strategy și Robinhood au înregistrat scăderi cuprinse între 7,2% și 10,6%.

Deprecierile au venit după apariția unor informații potrivit cărora hackeri ar fi sustras criptomonede în valoare de 6,3 miliarde de dolari de pe Binance, cea mai mare platformă de schimb de criptomonede din lume.

Informațiile privind incidentul de securitate au amplificat presiunea asupra companiilor expuse sectorului activelor digitale.

Datele privind activitatea bursieră arată că declinul de vineri a afectat un număr mare de companii listate pe piețele americane.

La Bursa de Valori din New York, NYSE, numărul acțiunilor care au înregistrat scăderi l-a depășit pe cel al acțiunilor în creștere într-un raport de 1,8 la 1.

În aceeași ședință, pe NYSE au fost înregistrate 169 de noi maxime și 377 de noi minime.

Pe piața Nasdaq, 1.196 de acțiuni au încheiat ședința în creștere, în timp ce 3.622 au înregistrat scăderi.

Raportul dintre titlurile în scădere și cele în creștere a fost de 3,03 la 1.

În cadrul indicelui S&P 500 au fost consemnate 43 de noi maxime ale ultimelor 52 de săptămâni și cinci noi minime pentru aceeași perioadă.

Indicele Nasdaq Composite a înregistrat 70 de noi maxime și 355 de noi minime ale ultimelor 52 de săptămâni.

Activitatea de tranzacționare a fost mai intensă decât în mod obișnuit, pe fondul scăderilor accentuate ale indicilor bursieri.

Volumul total al tranzacțiilor de pe bursele americane a ajuns la 19,87 miliarde de acțiuni.

Prin comparație, media volumelor pentru ședințele complete de tranzacționare din ultimele 20 de zile bursiere a fost de 17,26 miliarde de acțiuni.

Volumul ridicat a însoțit deprecierea acțiunilor tehnologice și îngrijorările investitorilor privind cheltuielile pentru inteligența artificială, într-o ședință în care majoritatea titlurilor listate pe piețele americane au înregistrat pierderi.