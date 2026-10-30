Banii investiți în criptomonede nu beneficiază de garanțiile depozitelor bancare. Cine acoperă pierderile clienților dacă o platformă este atacată sau intră în faliment

Investitorii în criptomonede nu beneficiază de aceleași mecanisme de protecție ca persoanele care își păstrează economiile în bănci sau investesc prin firme de brokeraj reglementate. În Statele Unite, nu există un sistem federal de garantare care să asigure recuperarea activelor digitale în cazul falimentului unei platforme sau al unui atac informatic. Protecția clienților depinde în mare măsură de politicile și resursele financiare ale companiilor care le administrează fondurile.

Spre deosebire de depozitele bancare, activele digitale păstrate pe platformele de tranzacționare nu beneficiază automat de un mecanism public de garantare.

Potrivit Comisiei Federale pentru Comerț din Statele Unite (FTC), dacă o companie care administrează criptomonede sau oferă servicii de stocare a portofelelor digitale este atacată informatic ori intră în faliment, nu există garanții federale care să asigure recuperarea banilor clienților.

Această diferență este importantă deoarece numeroși investitori sunt obișnuiți cu sistemele de protecție existente de zeci de ani în sectorul bancar.

În industria criptomonedelor, recuperarea pierderilor poate depinde de decizia companiei de a-și despăgubi clienții, de existența unor fonduri de rezervă și de capacitatea financiară a operatorului.

Un exemplu este Binance, care a anunțat că va acoperi pierderile utilizatorilor în urma unui atac informatic în care au fost sustrase active digitale evaluate la 6,3 miliarde de dolari.

Compania a precizat că despăgubirile vor fi finanțate din resurse proprii și dintr-un fond de urgență creat pentru protejarea utilizatorilor. Nu este vorba însă despre o garanție oferită de stat, transmite New York Times.

Binance utilizează un mecanism propriu denumit Secure Asset Fund for Users (SAFU), conceput pentru a reduce impactul unor evenimente extreme asupra clienților.

Potrivit informațiilor publicate de companie, fondul avea în 2026 active în Bitcoin evaluate la aproximativ un miliard de dolari.

Valoarea acestuia poate fluctua odată cu prețul criptomonedei. Bitcoin a pierdut aproximativ 30% din valoare în cursul anului, însă Binance susține că suplimentează fondul atunci când acesta scade sub pragul de 800 de milioane de dolari.

În urma atacului, compania a promis că va acoperi integral pierderile utilizatorilor și a suspendat temporar retragerile.

Incidentul a afectat platforma internațională Binance.com, nu și Binance.US, serviciul separat destinat utilizatorilor americani din anumite state.

Totuși, existența unui fond de urgență administrat de companie nu echivalează cu o asigurare a depozitelor. Despăgubirile depind de resursele disponibile și de angajamentele asumate de operator.

În sistemul financiar american există două instituții importante care oferă protecție clienților atunci când o bancă sau o firmă de brokeraj intră în dificultate.

Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) garantează depozitele eligibile, în anumite limite, atunci când o bancă asigurată intră în faliment. Instituția beneficiază de susținerea financiară a guvernului federal american.

În cazul firmelor de brokeraj, mecanismul de protecție este administrat de Securities Investor Protection Corporation (SIPC), o organizație nonprofit creată în baza unei legi adoptate în 1970.

SIPC intervine atunci când o firmă de brokeraj își încetează activitatea și nu poate restitui activele clienților.

Protecția oferită este, în general, de până la 500.000 de dolari pentru fiecare client, pentru titluri financiare și numerar, cu o limită de 250.000 de dolari pentru componenta de numerar.

În anumite situații, persoanele care dețin mai multe conturi pot beneficia de limite diferite, în funcție de modul în care sunt organizate acestea.

În schimb, SIPC nu protejează în mod obișnuit criptomonedele și alte active digitale, cu excepția celor care sunt considerate valori mobiliare și îndeplinesc condițiile aplicabile.

Există o diferență importantă între protecția oferită în cazul falimentului unei instituții financiare și despăgubirea pentru pierderile provocate de fraude sau furturi.

Mecanismele FDIC și SIPC nu acoperă automat pierderile rezultate din furt sau fraudă. Aceste situații sunt reglementate prin alte norme, iar drepturile clienților depind de circumstanțele incidentului.

SIPC poate interveni inclusiv în anumite cazuri în care firma de brokeraj a fost implicată în sustragerea activelor clienților.

De asemenea, protecția SIPC nu garantează valoarea de piață a investițiilor. Un investitor nu este despăgubit doar pentru că acțiunile sau alte instrumente financiare pe care le deține s-au depreciat.

În cazul criptomonedelor, lipsa unui mecanism federal comparabil face ca riscurile asociate platformelor de tranzacționare și custodie să fie diferite de cele întâlnite în sistemul bancar tradițional.

Perspectivele introducerii unor garanții publice pentru investitorii în criptomonede rămân incerte.

Mike Selig, președintele Commodity Futures Trading Commission (CFTC), a susținut într-un interviu acordat în acest an că reglementarea ar trebui să se limiteze la nivelul minim necesar pentru funcționarea eficientă a piețelor.

Acesta a avertizat că reguli prea restrictive ar putea afecta dezvoltarea industriilor sau ar putea conduce la intervenții excesive ale autorităților.

Poziția reflectă orientarea administrației Trump către o reglementare mai redusă a sectorului criptomonedelor, după încercările administrației Biden de a impune un control mai strict.

CFTC precizează că guvernul federal nu are obligația de a interveni pentru salvarea companiilor din această industrie.

Chiar și în eventualitatea adoptării unor reglementări mai stricte, aplicarea lor ar fi dificilă în cazul platformelor care funcționează în afara Statelor Unite.

Sectorul criptomonedelor are legături financiare și politice importante cu actuala administrație americană.

Familia președintelui Donald Trump deține interese semnificative în această industrie, iar expunerea sa personală la active și afaceri legate de criptomonede a contribuit la creșterea averii sale.

O deteriorare majoră a încrederii în platformele de tranzacționare sau o scădere puternică a prețurilor activelor digitale ar putea avea consecințe inclusiv asupra acestor interese.

Relația administrației cu Binance a atras, de asemenea, atenția.

Fondatorul companiei, Changpeng Zhao, a pledat vinovat în 2023 pentru încălcări ale legislației privind combaterea spălării banilor și a executat ulterior patru luni de închisoare într-un penitenciar federal.

Autoritățile americane îl acuzaseră, alături de companie, că a permis utilizarea platformei de către organizații teroriste.

Donald Trump l-a grațiat în 2025.

Casa Albă nu a oferit imediat un comentariu privind posibilitatea intervenției autorităților pentru protejarea investitorilor în criptomonede.

În lipsa unui mecanism federal de garantare, promisiunile de despăgubire ale platformelor rămân distincte de protecțiile legale de care beneficiază clienții instituțiilor financiare tradiționale.