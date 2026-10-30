Programul SME Eco-Tech se modifică. Firmele respinse pot depune o nouă cerere pentru finanțare

Ministerul Economiei modifică programul SME Eco-Tech pentru a facilita accesul IMM-urilor la finanțare și pentru a crește numărul beneficiarilor. Firmele respinse inițial vor putea depune o nouă cerere în aceeași sesiune. Finanțarea va acoperi și activități desfășurate pe coduri CAEN secundare, cu respectarea condițiilor programului.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) modifică regulile programului SME Eco-Tech, pentru a facilita accesul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) la finanțare. Noile prevederi le permit firmelor ale căror cereri au fost respinse inițial să depună o nouă solicitare în cadrul aceleiași sesiuni. Finanțarea va putea fi acordată și pentru activități desfășurate în baza unor coduri CAEN secundare.

Modificările urmăresc să crească numărul firmelor care pot beneficia de sprijin financiar, după ce flexibilizările introduse anterior nu au rezolvat suficient problema accesului la finanțare. Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, a explicat că noile măsuri introduc principiul „a doua șansă” și extind posibilitățile de finanțare pentru activitățile economice derulate de IMM-uri. Oficialul român a precizat că obiectivul este ca programul să devină mai atractiv pentru antreprenori, iar fondurile disponibile să ajungă la firmele care vor să facă investiții.

Potrivit noilor reguli, firmele ale căror solicitări au fost respinse pot depune o nouă cerere în aceeași sesiune de înscriere, în limita bugetului disponibil. Aceasta va fi evaluată după principiul „primul venit, primul servit”, va parcurge aceleași etape procedurale și va primi o nouă poziție în lista de înscrieri. Evaluarea se va realiza în limita fondurilor rămase, fără să fie modificată ordinea proiectelor deja aprobate.

O altă modificare vizează posibilitatea solicitării finanțării pentru activități din domeniile producției, comerțului și serviciilor desfășurate în baza unui cod CAEN secundar. Pentru activitatea aferentă codului CAEN pentru care se solicită finanțarea, firmele trebuie să respecte criteriul de vechime prevăzut în program.

„Programul SME Eco-Tech are nevoie de o nouă abordare. Flexibilizările făcute până acum nu au rezolvat suficient problema accesului firmelor la finanţare, aşa că venim cu soluţii suplimentare. Introducem principiul ‘a doua şansă’, prin care firmele respinse iniţial pot depune o nouă cerere în aceeaşi sesiune, în limita bugetului disponibil, şi permitem finanţarea activităţilor desfăşurate pe coduri CAEN secundare, cu respectarea criteriului de vechime. Vreau ca SME Eco-Tech să fie un program atractiv pentru antreprenori, în care regulile să îi ajute să acceseze finanţarea, nu să îi descurajeze. Banii trebuie să ajungă la firme şi să susţină investiţiile”, a declarat Zamfir.

Înscrierile în programul SME Eco-Tech sunt deschise până la 30 decembrie 2026, ora 20:00. Solicitanții pot depune cererile exclusiv online, prin intermediul platformei oficiale sme-ecotech.gov.ro.

Programul se adresează microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) din sectoarele producției, comerțului și serviciilor și finanțează investiții destinate tranziției verzi și digitalizării activităților economice.

Ajutorul nerambursabil poate acoperi cel mult 40% din valoarea cheltuielilor eligibile, în limita a 267.240 de lei. Restul de minimum 60% din cheltuielile eligibile, reprezentând cel puțin 400.860 de lei, trebuie asigurat de beneficiar printr-un credit de investiții contractat de la una dintre cele cinci bănci partenere ale programului: Banca Transilvania, BRD – Groupe Société Générale, CEC Bank, ProCredit Bank sau UniCredit Bank.