Firmele scapă de drumuri inutile la instituții. Termenul pentru actualizarea codurilor CAEN, prelungit până în martie 2027

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, a anunțat duminică, 11 octombrie 2026, noi rezultate în sprijinirea firmelor, turismului și digitalizării din România. Măsurile includ investiții în stațiuni balneare, finanțări pentru companii și simplificarea procedurilor administrative, prin proiecte derulate la nivel național, cu ajutorul fondurilor europene.

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, a anunțat duminică, 11 octombrie 2026, o serie de măsuri și investiții în turism, digitalizare, securitate cibernetică și sprijinirea antreprenorilor. Printre rezultatele prezentate se numără plata a peste 6 milioane de lei pentru modernizarea stațiunilor balneare, semnarea a 41 de acorduri de finanțare pentru firme și depășirea țintei asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în domeniul securității cibernetice.

Potrivit ministrului interimar, investițiile totale pentru modernizarea stațiunilor balneare depășesc 12 milioane de lei. Acestea vizează îmbunătățirea bazelor de tratament, achiziția de aparatură medicală și crearea de locuri de muncă în comunitățile locale.

În domeniul turismului, Irineu Darău a anunțat recunoașterea Pădurii Craiului drept a șaptea destinație ecoturistică a României. Totodată, o campanie de promovare desfășurată în Sevilla prezintă destinații precum Delta Dunării, Castelul Peleș, Transfăgărășanul și Maramureșul, cu un număr estimat de 71,7 milioane de expuneri.

Pentru antreprenori, Ministerul Economiei a pus la dispoziție platforma PMAT, care permite depunerea digitală a dosarelor, utilizarea unui singur cont și primirea de notificări automate, cu scopul reducerii deplasărilor la ghișee.

În ceea ce privește securitatea cibernetică, ministrul a precizat că 1.324 de organizații și-au finalizat evaluarea, peste ținta de 1.000 de organizații stabilită prin PNRR.

Au fost deschise înscrierile pentru Târgul național de artizanat și meșteșuguri. Participanții selectați vor beneficia de câte 2.500 de lei pentru transport și cazare.

În cadrul programului SME Eco-Tech au fost semnate primele 41 de acorduri de finanțare. Fondurile sunt destinate companiilor care investesc în echipamente, tehnologii digitale și soluții pentru creșterea eficienței.

Irineu Darău a mai anunțat prelungirea până la 25 martie 2027 a termenului pentru actualizarea codurilor CAEN, astfel încât formalitățile administrative să nu afecteze activitatea firmelor.

Totodată, Ministerul Economiei a predat Oficiului de Licențiere Industrială platforma PCUEL, concepută ca punct unic de acces electronic pentru companiile care solicită licența industrială unică. Potrivit ministrului, procedura ar urma să permită obținerea licenței în maximum 180 de zile, fără deplasări inutile la instituții și fără dosare fizice.

Ministrul interimar al Economiei a prezentat aceste măsuri drept rezultate ale activității desfășurate la începutul lunii octombrie, susținând că investițiile și programele urmăresc transformarea fondurilor europene în oportunități pentru mediul de afaceri și comunitățile locale.