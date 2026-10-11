Adevărul despre postul intermitent. Ce alimente „sănătoase” te pot îngrășa

Slăbești dacă nu mai mănânci după 18:00? Poți mânca oricât avocado, nuci sau semințe fără să te îngrași? Postul intermitent chiar funcționează pentru toată lumea? Nutriționista Alexandra Căpățînă ne explică ce este adevărat și ce este doar un mit despre alimentație și slăbit.

Postul intermitent a devenit una dintre cele mai populare metode de slăbit, însă nutriționista Alexandra Căpățînă atrage atenția că acesta nu reprezintă o soluție universală și nici nu este superior unei alimentații echilibrate atunci când deficitul caloric este similar. Într-un interviu acordat pentru caloria.ro, specialista a explicat și de ce chiar și alimentele considerate sănătoase pot contribui la creșterea în greutate atunci când sunt consumate în exces.

Potrivit Alexandrei Căpățînă, postul intermitent poate funcționa pentru anumite persoane, dar reprezintă doar una dintre strategiile care pot fi folosite atunci când cineva urmărește să slăbească. Ea a precizat că această metodă nu este, în mod clar, superioară unei alimentații echilibrate bazate pe un deficit caloric similar.

Nutriționista consideră că este important ca metoda aleasă să țină cont de stilul de viață al fiecărei persoane. Ea a dat exemplul unei mame care trebuie să își împartă timpul între familie, copii și un loc de muncă solicitant. Într-o astfel de situație, respectarea unei ferestre foarte restrictive în care este permis consumul alimentelor ar putea complica și mai mult un program deja aglomerat.

Pentru alte persoane, însă, postul intermitent poate simplifica alimentația și se poate integra mai ușor în programul zilnic. Alexandra Căpățînă a explicat că, în multe cazuri, poate fi suficient un ritm alimentar regulat și o pauză firească peste noapte, de aproximativ 12 ore între cină și micul dejun, fără gustări târzii.

În opinia sa, alimentația nu ar trebui transformată într-o competiție pentru obținerea celei mai mici ferestre posibile în care poate fi consumată mâncare. Pentru persoanele care se gândesc să adopte postul intermitent, primul criteriu ar trebui să fie compatibilitatea acestei metode cu viața lor de zi cu zi, nu faptul că este la modă.

Nutriționista recomandă, de asemenea, mai multă prudență în cazul postului intermitent în timpul sarcinii și alăptării, la copii și adolescenți, precum și în cazul persoanelor cu istoric de tulburări de comportament alimentar. Și anumite afecțiuni sau tratamente pot necesita evaluarea medicului înainte de adoptarea unei astfel de strategii.

caloria.ro: – Postul intermitent funcționează pentru toată lumea? Cui i se potrivește și cine ar trebui să îl evite? Alexandra Căpățînă: – Nu, postul intermitent nu este o soluție potrivită pentru toată lumea și, mai ales, nu este o formulă magică pentru slăbit. A devenit foarte popular în ultimii ani, însă atunci când vorbim despre slăbire, postul intermitent nu este în mod clar superior unei alimentații echilibrate cu un deficit caloric similar. Poate funcționa, dar este mai degrabă doar una dintre strategiile pe care le putem folosi. Și aici, pentru mine, contează enorm persoana. Să ne imaginăm o mamă care se trezește dimineața, pregătește copilul pentru grădiniță, pleacă la birou, are un job solicitant, multe proiecte și termene limită, apoi ia copilul, ajunge acasă, pregătește cina și continuă cu responsabilitățile familiei până seara. Dacă eu vin și îi spun că, pe lângă toate acestea, trebuie neapărat să respecte și o fereastră foarte restrictivă în care are voie să mănânce, s-ar putea să îi complic și mai mult o viață care este deja foarte solicitantă. Pentru altă persoană însă, postul intermitent poate simplifica alimentația și se poate integra foarte bine în program. Pentru multe persoane este suficient să avem un ritm alimentar regulat și o pauză firească peste noapte, de exemplu aproximativ 12 ore între cină și micul dejun, fără gustări târzii. Nu este nevoie să transformăm alimentația într-o cursă pentru cea mai mică fereastră în care putem mânca Aș fi mult mai prudentă cu postul intermitent în sarcină și alăptare, la copii și adolescenți, la persoanele cu istoric de tulburări de comportament alimentar și în anumite afecțiuni sau tratamente, situații în care este necesară evaluarea medicului. Așadar, postul intermitent poate fi un instrument, dar nu este o condiție pentru a slăbi și nici o strategie pe care trebuie să o urmăm pentru că este la modă. Și pentru persoanele care se gândesc dacă să adopte sau nu, ar trebui mai întâi să se întrebe dacă acest mod de a mânca se potrivește vieții lor reale.

Un alt mit abordat în cadrul interviului este ideea că alimentele sănătoase pot fi consumate fără limită. Alexandra Căpățînă a explicat că este importantă, mai întâi, definirea noțiunii de „aliment sănătos”, preferând o clasificare bazată pe valoarea nutrițională în locul împărțirii rigide a alimentelor în „bune” și „rele”.

Astfel, alimentele mai nutritive sunt cele care aduc organismului proteine, fibre, vitamine, minerale și grăsimi de bună calitate, în timp ce alte alimente pot fi consumate mai rar sau în cantități mai mici. Totuși, faptul că un produs este nutritiv nu înseamnă că poate fi consumat în cantități nelimitate.

Avocado, nucile, semințele și uleiul de măsline extravirgin sunt exemple de alimente valoroase din punct de vedere nutrițional, dar care au și o densitate energetică ridicată. Alexandra Căpățînă a explicat că, atunci când pe termen lung organismul primește mai multă energie decât utilizează, surplusul energetic poate duce la creștere în greutate, chiar dacă respectivele calorii provin din alimente considerate sănătoase.

Există însă o diferență importantă între aceste alimente și produsele cu o valoare nutrițională redusă. Alimentele nutritive nu oferă doar energie, ci și fibre, proteine, vitamine, minerale, acizi grași esențiali și alți compuși bioactivi. Fibrele și proteinele pot contribui la senzația de sațietate și pot ajuta la reglarea aportului alimentar.

Din acest motiv, nutriționista consideră că nu este necesară numărarea obsesivă a fiecărei calorii, dar nici ideea că un aliment sănătos poate fi consumat fără să ținem cont de cantitate nu este corectă.

Alexandra Căpățînă recomandă ca alimentația să fie privită în ansamblu, ținând cont de ceea ce mâncăm, cantitățile consumate, combinația alimentelor și nevoile fiecărei persoane. O alimentație poate fi foarte nutritivă, dar porțiile trebuie adaptate la necesarul și obiectivele individuale.