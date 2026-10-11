Utilizatorii care nu vor mai putea folosi WhatsApp. Noua regulă de securitate din aplicație poate bloca accesul

WhatsApp introduce noi schimbări pentru utilizatorii de Android și iPhone, de la blocarea accesului pe dispozitive cu sisteme de operare învechite până la modificări ale interfeței și funcții noi. Aplicația testează un design redesenat pentru playerul video și meniul de setări, o filă dedicată contactelor pe Android și redarea actualizărilor de stare la viteză dublă.

WhatsApp introduce o nouă măsură de securitate care blochează autentificarea utilizatorilor ale căror dispozitive rulează un sistem de operare învechit. Actualizarea se aplică atât pe Android, cât și pe iOS și le explică utilizatorilor ce trebuie să facă pentru a putea folosi din nou aplicația.

Din motive de securitate, WhatsApp nu permite omiterea acestui pas, astfel că utilizatorii vor trebui să actualizeze software-ul dispozitivului pentru a-și recăpăta accesul.

WhatsApp introduce o nouă alertă pentru utilizatorii care folosesc versiuni învechite de iOS sau Android. Atunci când aceștia încearcă să se conecteze la aplicație, WhatsApp le solicită să își actualizeze sistemul de operare pentru a putea intra din nou în cont. Schimbarea este implementată direct pe server și nu necesită instalarea unei versiuni noi a aplicației.

Actualizarea se aplică atât dispozitivelor cu iOS, cât și celor cu Android. WhatsApp le recomandă utilizatorilor să acceseze setările dispozitivului și să instaleze cea mai recentă actualizare disponibilă. Din motive de securitate, aplicația nu permite trecerea peste această etapă. WhatsApp nu a anunțat ce versiuni ale sistemelor de operare îi împiedică pe utilizatori să se autentifice, potrivit WABetaInfo.

O aplicație poate fi sigură, însă securitatea sa depinde și de dispozitivul pe care rulează. Atacatorii caută în mod activ vulnerabilități cunoscute în sistemele de operare învechite, pe care le pot exploata pentru a instala programe malware.

Odată ce dispozitivul este infectat, atacatorul poate intercepta datele stocate pe acesta. Prin această actualizare, WhatsApp încearcă să le explice mai clar utilizatorilor că nivelul de securitate al aplicației depinde și de protecția oferită de dispozitivul pe care o folosesc.

Actualizarea WhatsApp beta pentru iOS nr. 26.39.10.70 introduce un player video compatibil cu designul Liquid Glass.

Bara de progres apare sub forma unui element flotant în partea de sus a ecranului, cu un fundal translucid și colțuri rotunjite. WhatsApp modifică și bara de control din partea de jos a ecranului.

Noua interfață nu este destinată exclusiv iPhone-ului. Același design pentru playerul video este introdus și pe iPad și Mac.

Odată cu actualizarea WhatsApp beta pentru Android nr. 2.26.40.3, compania lucrează la introducerea unei file dedicate listei de contacte.

Aceasta le va oferi utilizatorilor un loc centralizat în care să vadă cine este online, să consulte notificările privind zilele de naștere și să invite persoane noi să folosească WhatsApp.

Contactele care sunt online în acel moment vor fi evidențiate printr-un punct verde afișat peste fotografia de profil. Utilizatorii vor putea, de asemenea, să sorteze lista de contacte în funcție de activitate sau în ordine alfabetică.

Noua filă va afișa doar informațiile pe care fiecare contact a permis să le vadă celelalte persoane. Astfel, setările de confidențialitate vor avea în continuare prioritate.

Actualizarea WhatsApp beta pentru Android nr. 2.26.40.4 a introdus o funcție care permite redarea mai rapidă a actualizărilor de stare.

Utilizatorii vor putea urmări o actualizare de stare la viteză dublă dacă apasă lung pe partea dreaptă a ecranului. WhatsApp va comuta imediat la viteza de redare 2x și va menține această setare atât timp cât utilizatorul ține degetul apăsat.

Viteza dublă nu este o setare care se păstrează automat de la o actualizare de stare la alta. Prin urmare, utilizatorii vor trebui să activeze manual funcția de fiecare dată când doresc să o folosească.

Actualizarea WhatsApp pentru iOS nr. 26.39.75 le permite utilizatorilor să testeze o nouă experiență de navigare în conversații.

Modificarea aduce un buton nou în bara de navigare, care include fotografia de profil, numele persoanei și informații despre starea acesteia, precum disponibilitatea online sau ultima activitate.

Butonul folosește designul Liquid Glass, astfel încât fundalul său se adaptează imaginii de fundal din spatele acestuia. Atunci când utilizatorii apasă pe noul element, WhatsApp deschide un meniu pop-up în partea de sus a ecranului, cu scurtături către cele mai utile acțiuni pentru conversația respectivă.

Astfel, utilizatorii nu vor mai trebui să deschidă pagina cu informațiile despre conversație pentru a accesa anumite secțiuni.

WhatsApp testează un nou aspect pentru fila Setări, care va împărți ecranul în două secțiuni.

Noul design va păstra în fila „Tu” cele mai utilizate opțiuni, precum Abonamente, Liste, Mesaje de difuzare, Evenimente, Mesaje marcate cu stea și Dispozitive conectate.

Celelalte opțiuni vor fi mutate într-un meniu separat, accesibil prin apăsarea pictogramei în formă de rotiță din bara de navigare.

Meniul dedicat setărilor va include secțiunile Cont, Confidențialitate, Conversații, Aspect, Notificări, Agenți, Stocare și date, precum și Controale parentale.

Bara de căutare va rămâne în partea de sus a ecranului, astfel încât utilizatorii să poată găsi rapid orice setare.

În ultimul an, WhatsApp a adăugat numeroase funcții în pagina de setări. Noua structură urmărește să organizeze mai bine aceste opțiuni și să faciliteze accesul la ele.