Alimentul care îți protejează creierul și inima, dezvăluit de Mihaela Bilic! Trebuie consumat din plin în toamnă

Uită de gustările scumpe! Un adevărat superfood se culege chiar acum direct din grădinile noastre. Nutriționista Mihaela Bilic dezvăluie secretul unui aliment tradițional românesc, extrem de valoros pentru creier și inimă. Află de ce un simplu pumn de nuci consumat zilnic îți transformă sănătatea și care este porția ideală!

Odată cu sosirea toamnei și începerea recoltării, medicul nutriționist Mihaela Bilic le recomandă românilor să includă nucile autohtone în alimentația zilnică, numindu-le o alternativă excelentă la gustările procesate sau la produsele exotice.

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, specialistul a subliniat că nucile locale reprezintă o sursă valoroasă de nutrienți esențiali, fiind accesibile și prezente de generații întregi în tradiția culinară din România.

Nutriționista a explicat că aceste fructe oleaginoase furnizează o cantitate mare de substanțe nutritive într-o porție redusă, fiind deosebit de bogate în fibre, minerale, proteine vegetale și grăsimi esențiale. Potrivit datelor nutriționale de referință, 100 de grame de miez de nucă conțin aproximativ 654 de calorii și peste 65 de grame de grăsimi, majoritatea fiind polinesaturate. Nucile oferă minerale importante precum magneziu, fosfor, potasiu, calciu, fier și zinc, alături de vitamine din complexul B, vitamina E și antioxidanți valoroși.

Un alt detaliu menționat de Mihaela Bilic este asemănarea vizuală dintre miezul de nucă și creierul uman, motiv pentru care acestea sunt încadrate adesea în categoria alimentelor ideale pentru sănătatea cerebrală. Chiar dacă din punct de vedere științific beneficiile se datorează compoziției chimice și nu formei, nucile se remarcă în mod special prin conținutul ridicat de acizi grași Omega-3 de origine vegetală, sub formă de acid alfa-linolenic. Specialistul a evidențiat că nucile sunt printre cele mai bogate surse de Omega-3 din categoria lor, furnizând peste 9 grame la o sută de grame de miez, substanțe esențiale pentru susținerea sistemului nervos și a sănătății cardiovasculare.

Pe lângă protejarea inimii prin sprijinirea reducerii colesterolului de tip LDL, consumul de nuci susține și buna funcționare a sistemului digestiv datorită fibrelor care ajută tranzitul intestinal. În plus, combinația dintre proteine, fibre și grăsimi sănătoase oferă o senzație prelungită de sațietate, făcând din nuci o opțiune potrivită pentru gustările dintre mese, fie consumate ca atare, fie integrate în iaurturi sau salate.

Totuși, având în vedere că sunt alimente concentrate caloric, nutriționista atrage atenția că porțiile trebuie consumate cu moderație și adaptate necesarului energetic individual. Pentru a beneficia de toate proprietățile lor fără un aport excesiv de calorii, Mihaela Bilic le recomandă consumatorilor să introducă în rutina zilnică doar câte un pumn mic de nuci.

O porție orientativă de aproximativ 25–30 de grame de miez, adică echivalentul a circa șapte nuci întregi, furnizează aproape 200 de calorii și asigură un aport optim de grăsimi sănătoase, fibre și proteine.