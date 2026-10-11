Grăsimea are „memorie”! De ce kilogramele pierdute prin dietă revin atât de ușor

Slăbești, te bucuri că ai scăpat de kilograme, apoi, fără să înțelegi de ce, ele încep să revină. Un nou studiu aduce o explicație surprinzătoare: celulele adipoase nu uită atât de ușor trecutul. Oamenii de știință au descoperit un mecanism care ar putea schimba modul în care privim dietele și efectul „yo-yo”.

Grăsimea din corp are „memorie”, iar acest lucru ar putea explica de ce kilogramele pierdute după o dietă revin atât de ușor. Oamenii de știință au descoperit că țesutul adipos păstrează urmele perioadei în care organismul a fost obez, ceea ce poate face mai dificilă menținerea unei greutăți scăzute.

Lupta cu kilogramele poate fi greu de dus, mai ales după o perioadă în care o persoană reușește să slăbească. După luni de dietă și rezultate vizibile, greutatea poate reveni rapid, iar cercetările recente indică faptul că țesutul adipos ar putea avea un rol important în acest proces.

Nu există un singur factor care declanșează efectul „yo-yo”, însă oamenii de știință au descoperit că grăsimea „își amintește” starea de obezitate anterioară și poate rezista încercărilor de a pierde în greutate. Această memorie biologică ar putea explica de ce menținerea rezultatelor obținute prin dietă este atât de dificilă.

Cercetătorii medicali au identificat această memorie examinând țesutul adipos prelevat de la persoane obeze înainte și după ce acestea au slăbit în urma unei intervenții chirurgicale bariatrice. Țesuturile au fost comparate cu cele provenite de la persoane sănătoase care nu fuseseră niciodată obeze.

Analiza a arătat că obezitatea afectează celulele adipoase într-un mod care le poate modifica răspunsul la alimente, posibil pentru mulți ani. În cadrul testelor, celulele afectate creșteau mai rapid decât celelalte și absorbeau nutrienții mai eficient.

Prof. Ferdinand von Meyenn, unul dintre autorii principali ai studiului, de la Institutul Federal de Tehnologie din Zürich, a explicat că dificultatea de a menține greutatea după slăbirea inițială ar putea fi legată de faptul că celulele adipoase își păstrează starea anterioară de obezitate și încearcă, probabil, să revină la aceasta.

Potrivit cercetătorului, această memorie pare să pregătească celulele să reacționeze mai rapid și, posibil, în moduri nesănătoase, la zaharuri sau acizi grași, susține omul de știință.

Cercetările au analizat și celule recoltate de la șoareci de laborator, în cazul cărora oamenii de știință au urmărit memoria biologică. Rezultatele au indicat modificări chimice ale ADN-ului sau ale proteinelor de care ADN-ul este legat.

Aceste schimbări epigenetice pot modifica activitatea genelor și metabolismul. Astfel, cercetătorii consideră că modificările produse în țesutul adipos în timpul obezității ar putea persista și după scăderea în greutate, contribuind la revenirea kilogramelor pierdute și la efectul „yo-yo” asociat dietelor.