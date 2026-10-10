Trei bărbați, arestați pentru trafic de droguri în București. Drogurile au fost vândute prin criptomonede și mesaje criptate

Trei bărbați, cu vârste între 22 și 53 de ani, au fost arestați preventiv sâmbătă, 10 octombrie 2026, după ce procurorii DIICOT i-au acuzat de trafic de droguri de risc și mare risc în București.

Trei bărbați, în vârstă de 22, 23 și 53 de ani, au fost reținuți vineri, 9 octombrie 2026, de procurorii DIICOT, fiind suspectați de trafic de droguri de risc și mare risc. În urma perchezițiilor efectuate la locuințele acestora, anchetatorii au descoperit ecstasy, cocaină, metamfetamină, MDMA și alte substanțe interzise. Doi dintre suspecți sunt membri ai aceleiași familii.

Potrivit DIICOT, tânărul de 22 de ani ar fi vândut droguri în București încă din 2024. Acesta ar fi comercializat cocaină, ketamină, canabis și NEP, o substanță sintetică, folosind metoda „dead drop”, prin care drogurile sunt lăsate într-un loc stabilit, de unde cumpărătorii le pot ridica ulterior.

Anchetatorii susțin că tânărul comunica printr-o aplicație de mesagerie criptată cu persoanele interesate să cumpere substanțele interzise. După negocierea cantității și a prețului, acesta ar fi încasat plata în criptomonede și le-ar fi transmis cumpărătorilor locul în care puteau ridica drogurile.

În iulie 2026, tânărul de 22 de ani și cel de 23 de ani ar fi comercializat împreună ketamină, pe care o plasau într-un parc din Sectorul 4 al Capitalei, potrivit procurorilor.

„La data de 9 octombrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a 3 inculpați, cu vârstele de 22, 23 și 53 de ani, doi dintre ei fiind membri ai aceleiași familii, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc și mare risc”, informează DIICOT.

În urma perchezițiilor efectuate la locuințele celor trei bărbați, anchetatorii au descoperit 108 comprimate de ecstasy și mai multe punguțe care conțineau aproximativ 160 de grame de cocaină. Au fost găsite metamfetamină, MDMA și peste 20 de comprimate care conțineau alprazolam, un medicament cu efect sedativ, comercializat și pe piața ilegală a drogurilor.

Toate substanțele au fost ridicate și indisponibilizate de procurori. Anchetatorii au mai găsit recipiente cu substanțe lichide, 16.700 de lei, 230 de euro și 300 de dolari, dispozitive de stocare a datelor și alte mijloace de probă.

Sâmbătă, 10 octombrie 2026, cei trei bărbați au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Aceștia sunt cercetați pentru trafic de droguri de risc și mare risc.