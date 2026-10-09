Indemnizațiile conducerii SNAM au fost reduse cu peste 50%. Irineu Darău: A încheiat anul 2025 cu o pierdere netă de peste 4,26 milioane de lei

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a anunțat reducerea cu peste 50% a indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Apelor Minerale (SNAM). Decizia a fost luată în baza noii metodologii de remunerare aplicate de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT). Măsura vine după ce compania a încheiat anul 2025 cu pierderi de peste 4,26 milioane de lei. Potrivit ministrului, noua formulă de calcul corelează remunerațiile administratorilor cu situația financiară și caracteristicile fiecărei companii.

Indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Apelor Minerale (SNAM) au fost reduse cu peste 50%, în urma aplicării noii metodologii de remunerare stabilite de Ministerul Economiei, a anunțat Irineu Darău într-o postare pe Facebook.

Concret, indemnizația brută lunară a unui administrator scade de la 8.130 de lei la 3.953 de lei, ceea ce înseamnă o reducere de 4.177 de lei, echivalentul a aproximativ 51,4% din suma acordată anterior.

Ministrul a explicat că schimbarea face parte dintr-un sistem de calcul care urmărește stabilirea remunerațiilor în funcție de tipul companiei și de rezultatele sale financiare, în locul unor indemnizații stabilite fără criterii unitare.

„Sumele la SNAM au fost tăiate la jumătate. Tocmai am aplicat formula standard și la Societatea Națională a Apelor Minerale. Țin la această schimbare generală de abordare: indemnizațiile nu mai pot fi la întâmplare, ci trebuie să aibă legătură cu tipul companiei și cu starea ei”, a scris Irineu Darău.

Reducerea indemnizațiilor administratorilor SNAM are la bază rezultatele financiare ale societății din anul 2025, când compania a înregistrat o pierdere netă de peste 4,26 milioane de lei, potrivit informațiilor prezentate de ministrul Economiei.

Conform noii metodologii MEDAT, în cazul unei companii care funcționează în pierdere, la baza salarială de referință se aplică un coeficient de 0,5. Acest mecanism reduce la jumătate baza de calcul utilizată pentru stabilirea remunerației, iar în cazul SNAM a rezultat o indemnizație brută lunară de 3.953 de lei pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație.

Astfel, diminuarea de peste 50% a indemnizațiilor este legată de situația financiară a societății și de aplicarea formulei de calcul prevăzute în noua metodologie.

„SNAM ne arată cum funcționează standardizarea în cazul unei societăți care funcționează pe pierdere: nouă metodologie clară și transparentă de la MEDAT aduce o tăiere de peste 50% a indemnizațiilor Consiliului de Administrație”, a explicat ministrul Economiei.

Irineu Darău a precizat că metodologia nu urmărește majorarea sau reducerea arbitrară a remunerațiilor, ci aplicarea unor criterii care reflectă dimensiunea companiei, complexitatea activității, situația financiară și responsabilitățile administratorilor.

Societatea Națională a Apelor Minerale deține licențele de exploatare pentru majoritatea zăcămintelor de apă minerală din România, însă modelul său de funcționare nu a permis valorificarea eficientă a acestora, potrivit evaluării prezentate de Irineu Darău.

Ministrul a susținut că, de-a lungul anilor, SNAM a funcționat în principal ca intermediar între exploatarea resurselor de apă minerală și companiile private care realizează îmbutelierea.

Activitatea societății s-a concentrat pe extragerea apei și comercializarea acesteia către îmbuteliatori, în condițiile în care infrastructura de transport este învechită, iar pierderile înregistrate pe traseu contribuie la creșterea costurilor operaționale.

Totodată, ministrul a indicat lipsa unei strategii de dezvoltare a unor mărci proprii și a capacităților prin care societatea ar putea valorifica direct resursele exploatate.

Pentru îmbunătățirea situației financiare a SNAM, Irineu Darău consideră necesară schimbarea modului în care societatea își administrează infrastructura și valorifică resursele naturale aflate în exploatare.

Potrivit ministrului, compania trebuie să investească în modernizarea rețelelor de transport, să reducă pierderile de apă și costurile operaționale, dar și să identifice și să dezvolte noi surse de exploatare.

De asemenea, societatea ar trebui să își extindă capacitățile proprii de valorificare economică a apelor minerale, astfel încât activitatea să nu se limiteze la furnizarea resurselor către îmbuteliatorii privați.

Aceste schimbări sunt prezentate de ministru drept măsuri necesare pentru îmbunătățirea rezultatelor economice ale companiei, care a încheiat anul precedent cu pierderi de peste 4,26 milioane de lei.

Ministrul Economiei a susținut că modificarea indemnizațiilor trebuie însoțită de o schimbare a modului în care statul evaluează activitatea conducerilor companiilor publice, prin stabilirea unor responsabilități și obiective de performanță.

Irineu Darău a precizat că remunerațiile administratorilor trebuie să fie justificate prin criterii economice și administrative, fără să depindă de persoanele care ocupă funcțiile sau de cei care au decis numirea lor.

„Spun din nou: statul trebuie să se comporte ca un acționar responsabil și să remunereze corect administratorii, dar și să ceară performanță și în niciun caz să stabilească indemnizații în funcție de cine ocupă o funcție sau de cine l-a numit acolo”, a transmis ministrul.

Acesta a explicat că atât majorările, cât și reducerile indemnizațiilor trebuie să poată fi justificate prin aplicarea acelorași reguli, indiferent de societatea la care sunt implementate.

În cazul SNAM, obiectivul stabilit de ministru este revenirea societății pe profit și creșterea valorii economice generate pentru statul român.

„Creșterile și reducerile trebuie să poată fi explicate prin aplicarea acelorași reguli, iar obiectivul – în cazul SNAM – este ca societatea să revină pe profit și să genereze mai multă valoare pentru statul român”, a precizat Irineu Darău.

Ministrul a subliniat că îmbunătățirea rezultatelor financiare presupune implicarea directă a conducerii societății și adoptarea unor decizii de management care să permită modernizarea activității.