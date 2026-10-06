România își extinde promovarea pe piața spaniolă prin campania outdoor din Sevilia. Irineu Darău: „Este nevoie să fim prezenți pe piețele externe”

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului desfășoară, în perioada 5 octombrie – 1 noiembrie 2026, campania „Rumanía inspira” în Sevilla, Spania, pentru atragerea turiștilor spanioli. Promovarea se realizează prin colantarea integrală a unui tramvai de pe linia Metrocentro.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) desfășoară, în perioada 5 octombrie – 1 noiembrie 2026, campania outdoor de promovare turistică „Rumanía inspira”, adresată pieței din Spania. În cadrul acestei inițiative, un tramvai colantat integral cu imagini din România va circula prin centrul orașului Sevilla, pe linia Metrocentro.

Conceptul vizual al campaniei aduce în prim-plan opt atracții turistice și peisaje reprezentative: situl arheologic Sarmizegetusa Regia, sculptura Masa Tăcerii, porțile tradiționale din Bucovina, satul fortificat Biertan, Delta Dunării, Creasta Cocoșului din Maramureș, Castelul Peleș și drumul montan Transfăgărășan. Designul include logo-ul turistic național și un cod QR prin care călătorii pot accesa broșura oficială de promovare a României, redactată în limba spaniolă.

Mijlocul de transport va tranzita artere centrale intens circulate din Sevilla, precum Plaza Nueva, Avenida de la Constitución, Puerta de Jerez și bulevardul San Fernando. Traseul trece prin imediata apropiere a unor puncte de interes major, printre care Catedrala din Sevilla, Arhivele Indiilor și Palatul Alcázar, acoperind totodată zone comerciale, universitare și culturale de mare afluență.

Referitor la această inițiativă, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, a precizat că promovarea pe piețele externe este esențială pentru a le oferii turiștilor străini motive clare de a vizita România și de a-și prelungi sejurul. Oficialul a arătat că proiectul din Sevilla face parte dintr-o strategie mai amplă de vizibilitate pe piețele internaționale relevante și a subliniat necesitatea unor măsuri de politică publică pentru stimularea turismului de incoming, printre care reintroducerea primelor acordate agențiilor de turism și înființarea Organizației de Management al Destinației (OMD) la nivel național.

„Este nevoie să fim prezenți pe piețele externe. Nu este suficient să avem locuri frumoase. Trebuie să le facem cunoscute și să le dăm turiștilor motive să vină, să stea mai mult și să descopere România. Campania din Sevilla este parte dintr-un efort mai larg de a fi prezenți acolo unde se aleg destinațiile. Pentru ca acest efort să aibă continuitate și să dea rezultate, avem nevoie și de instrumente de politică publică pentru incoming: de la reluarea primei acordate agențiilor care aduc turiști în țară până la înființarea OMD-ului național”, a declarat Darău.

Conform datelor furnizate de Promedios, lider de piață pe segmentul publicității de tranzit și gestionar exclusiv al spațiilor publicitare din mijloacele de transport în comun din Sevilla, 91% dintre locuitorii orașului se deplasează pe jos și petrec zilnic între una și patru ore în spațiul public. Aceleași date indică faptul că 82% dintre cetățeni rețin publicitatea afișată pe mijloacele de transport. În acest context, colantarea integrală a unui tramvai pe o durată de patru săptămâni este estimată să genereze aproximativ 71,7 milioane de impresii publicitare în rândul populației cu vârsta peste 16 ani.

Spania ocupă locul al optulea în clasamentul țărilor emițătoare de turiști pentru România, fiind o piață strategică pentru promovarea turistică națională.

În această toamnă, demersurile de promovare pe piața spaniolă vor continua la târgul internațional de turism IBTM Barcelona (Incentives, Business Travel & Meetings). MEDAT va fi prezent la eveniment cu un stand național, alături de 20 de operatori economici, opt asociații și federații profesionale, organizații de management al destinației și reprezentanți ai autorităților publice locale.

Proiectul „Rumanía inspira” reprezintă a doua campanie de promovare turistică a României desfășurată în Sevilla. În anul 2022, imaginea țării a fost promovată în spațiul urban prin intermediul a 12 panouri stradale și cinci ecrane digitale, în cadrul unei acțiuni derulate în colaborare cu Consulatul General al României la Sevilla, cu sprijinul primăriilor din București și Sevilla.