Alimente pentru situații de urgență. Pregătirea unei rezerve de alimente pentru situații de urgență nu presupune cumpărarea unor produse speciale. Medicii și nutriționiștii recomandă cinci categorii de produse obișnuite, disponibile în supermarketuri. Acestea au termen de păstrare îndelungat, oferă energie și pot fi consumate fără să fie gătite.

Lista a fost realizată după ce o jurnalistă britanică a solicitat sfatul mai multor medici și specialiști în nutriție. Aceștia au indicat, independent, aceleași cinci variante. Potrivit publicației britbrief.co.uk, sardinele la conservă, turtele de ovăz, leguminoasele, untul de arahide și amestecurile de nuci și fructe uscate se numără printre cele mai utile produse pentru rezervele de acasă.

Nutriționistul Rob Hobson consideră că aprovizionarea nu trebuie să se transforme într-o colecție de produse cumpărate special pentru supraviețuire. Alimentele trebuie să fie practice și să poată fi folosite și în alimentația obișnuită. „Nu are rost să cumperi multe alimente neobișnuite, care vor sta neatinse ani de zile”, a spus specialistul.

Un alt criteriu important este posibilitatea consumului fără preparare. Produsele ambalate individual sau în conserve cu sistem de deschidere ușoară pot fi mai practice atunci când nu există acces la bucătărie sau la ustensile.

Peștele gras este prima categorie recomandată de specialiști. Sardinele ocupă un loc important datorită conținutului de proteine și acizi grași omega-3. Un avantaj suplimentar îl reprezintă faptul că pot fi consumate direct din conservă.

Medicul Naheed Ali recomandă în special sardinele care păstrează și oasele. Acestea contribuie la aportul de calciu, motiv pentru care nu ar trebui îndepărtate automat. „Oasele sunt de fapt un avantaj, nu ceva de evitat”, a explicat medicul.

Pentru proviziile de urgență sunt preferabile conservele care au un inel de deschidere. Astfel, produsul poate fi utilizat fără un desfăcător special. Peștele poate constitui o masă rapidă, fără să fie nevoie de încălzire sau alte pregătiri.

A doua categorie include turtele de ovăz și cerealele integrale. Potrivit medicului Daniel Atkinson, turtele de ovăz furnizează aproximativ 450 de calorii la 100 de grame.

Acestea au avantajul unei eliberări treptate a energiei. Spre deosebire de biscuiți, nu determină o creștere bruscă a glicemiei, conform explicațiilor specialistului.

Fulgii de ovăz pot fi păstrați în cămară și folosiți chiar dacă nu există posibilitatea de a încălzi apă sau lapte. Ei pot fi lăsați la înmuiat în apă rece sau în lapte UHT. Pentru înlocuirea pâinii sunt potrivite și lipiile integrale care au un termen de valabilitate mai lung.

Leguminoasele conservate reprezintă a treia recomandare. Fasolea, lintea și năutul sunt produse care nu necesită refrigerare înainte de deschidere și pot rămâne în cămară perioade îndelungate. Durata exactă de păstrare depinde de termenul înscris pe ambalaj.

Rob Hobson subliniază că aceste alimente sunt potrivite mai ales atunci când prepararea unei mese calde nu este posibilă. „Le poți mânca direct din cutie, așa că sunt utile mai ales dacă nu poți găti”, a spus nutriționistul.

Pe lângă faptul că oferă proteine și fibre, leguminoasele pot completa alimentația atunci când fructele și legumele proaspete nu sunt disponibile. Pot fi consumate ca atare, fără alte ingrediente.

O altă recomandare a medicului Naheed Ali este untul de arahide. Cantitatea indicată este de aproximativ 500 de grame pentru fiecare adult. Un asemenea borcan poate furniza în jur de 3.000 de calorii.

Produsul are avantajul că nu trebuie gătit și poate fi consumat imediat după deschidere. Alegerea sortimentului este însă importantă. Medicul recomandă variantele care conțin exclusiv arahide, fără uleiuri ieftine, zahăr sau sare adăugată.

Untul de migdale poate fi folosit ca alternativă. Ambele produse sunt potrivite pentru depozitarea în cămară, cu respectarea condițiilor de păstrare indicate de producător.

Ultima categorie recomandată este reprezentată de amestecurile de nuci, semințe și fructe uscate. Specialiștii indică variantele fără sare adăugată, care oferă energie într-un volum redus de alimente.

Nucile și semințele furnizează proteine și grăsimi sănătoase. Fructele uscate completează amestecul prin aportul energetic. Produsele pot fi păstrate în recipiente potrivite și nu necesită preparare înainte de consum.

Pentru o masă mai consistentă, amestecul poate fi combinat cu fulgi de ovăz și miere. Astfel, mai multe dintre alimentele recomandate pot fi folosite împreună, fără să fie necesară gătirea.

Necesitatea pregătirii unor provizii pentru situații neprevăzute este legată de recomandările autorităților din mai multe state și instituții europene. Guvernul britanic a lansat campania „Be Ready”, prin care populația este îndemnată să își asigure resursele necesare pentru primele 72 de ore ale unei crize.

Același interval se regăsește și în recomandările Uniunii Europene. Pe 3 noiembrie, comisarul european Hadja Lahbib a prezentat noile indicații privind pregătirea populației pentru situații de urgență.

Recomandarea europeană prevede ca fiecare gospodărie să poată acoperi independent necesitățile de bază timp de trei zile. Rezervele alimentare reprezintă una dintre componentele acestei pregătiri.