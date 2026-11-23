Reforma în administrație a generat dezbateri contradictorii în Parlament, unde au fost prezentate mai multe propuneri privind comasarea comunelor și reorganizarea unităților administrativ-teritoriale. Reprezentanții minorităților naționale, ai municipiilor și ai Ministerului Dezvoltării și-au expus punctele de vedere asupra criteriilor care ar putea sta la baza noii organizări administrative.

Luni, reprezentanții instituțiilor și grupurilor politice implicate în procesul de reformă s-au întâlnit în comisia pentru administrație publică din Parlament. Discuțiile au vizat mai multe variante de comasare a localităților, dar și efectele pe care reorganizarea le-ar putea avea asupra comunităților.

La ședință a participat și Dragoș Benea, coordonatorul grupului de lucru al PSD care elaborează propunerile pentru reforma administrativă. Totodată, Ministerul Dezvoltării a fost reprezentat de un oficial care gestionează o primă etapă a procesului, cea referitoare la comasările voluntare.

Reorganizarea localităților în funcție de numărul de locuitori întâmpină opoziție din partea Grupului minorităților naționale din Parlament. Reprezentanții acestuia consideră că o astfel de abordare poate afecta identitatea comunităților și drepturile de care beneficiază minoritățile.

Reprezentantul minorității bulgare a explicat că includerea criteriilor etnice în discuțiile despre reorganizare este un pas important. Totuși, acesta a precizat că drepturile lingvistice nu reprezintă singurul aspect care trebuie luat în considerare.

„Îmi place să văd că au fost incluse criteriile etnice, dar în numele colegilor mei, pentru că am avut aceste discuții, nu suntem de acord cu această votare strict a drepturilor lingvistice, pentru că nu aceasta se limitează drepturile oferite de România a minorităților naționale”, a declarat reprezentantul minorităților bulgare din Parlament.

O altă temă discutată a fost capacitatea financiară a unităților administrativ-teritoriale. Datele prezentate de reprezentantul Ministerului Dezvoltării arată că puține localități reușesc să își acopere cheltuielile din veniturile obținute din impozitele locale.

Acesta a atras atenția că aplicarea exclusivă a criteriului financiar ar putea conduce la o reorganizare extrem de amplă a administrației locale. Potrivit explicațiilor oferite în comisie, situația veniturilor proprii este dificilă atât la nivelul municipiilor și orașelor, cât și la nivelul comunelor și județelor.

„Avem doar două municipii din 103 care se autosusțin din impozite locale, cinci orașe din 216, respectiv 37 de comune din 262 de comune. Și la nivel de județe, avem funcțiile județe. Iată că dacă este să tratăm doar din punct de vedere al potențialului financiar, practic ar trebui să găsim aproape toate unitățile adminstrativ-teritoriale din România”, a declarat reprezentantul ministerului.

Poziția municipiilor a fost prezentată de Olguța Vasilescu, primarul Craiovei și președinta Asociației Municipiilor. Aceasta a explicat că administrațiile municipale nu resping reforma, ci consideră necesară reorganizarea, în forma analizată de grupul de lucru coordonat de Dragoș Benea.

Unul dintre argumentele prezentate vizează situația persoanelor care locuiesc efectiv într-o localitate, dar au domiciliul în alta. Acestea achită impozitele și taxele locale în localitatea de domiciliu, însă folosesc serviciile publice și infrastructura municipiilor în care își desfășoară activitățile.

Olguța Vasilescu a susținut că această situație pune presiune asupra bugetelor orașelor. În același timp, primărița Craiovei a vorbit despre limitele teritoriale care îngreunează dezvoltarea economică a municipiilor.

Potrivit acesteia, suprafețele disponibile pentru noi investiții sunt tot mai reduse. Dezvoltarea unor parcuri industriale presupune, în anumite situații, extinderea proiectelor pe teritoriul comunelor aflate în apropierea orașelor.

„Eu știu, 10%, să zicem, poate și mai mult, sunt persoane care domiciliază într-o altă localitate, plătesc taxe și impozite locale acolo, în schimb beneficiază de toate serviciile și funcțiile orașelor. În al doilea rând, nu există posibilitatea dezvoltării orașelor din punct de vedere economic. Pentru că ce-a fost s-a construit, s-au făcut parcuri industriale, s-au putut realiza până în prezent. Dacă vrei acum să dezvolți un parc industrial, obligatoriu trebuie să treci într-o comună care este apropiată de orașul respectiv. Altfel, nu mai ai niciun fel de posibilitate de a suplimenta veniturile, pentru că se vorbea aici despre faptul că doar două orașe din România, două municipii din România, stă și asigură veniturile din taxe și impozite”, a declarat Olguța Vasilescu, președinta Asociațiilor Municipiilor.

La finalul discuțiilor, Dragoș Benea a prezentat calendarul avut în vedere de social-democrați pentru modificările legislative. Potrivit acestuia, propunerile PSD referitoare la administrația locală ar putea fi adoptate în luna martie.

Procedura luată în calcul este asumarea răspunderii Guvernului în Parlament pentru modificările legislative propuse. Astfel, reorganizarea administrației locale ar putea intra într-o nouă etapă după parcurgerea acestei proceduri.

Înainte de prezentarea proiectului în fața aleșilor, social-democrații analizează și posibilitatea organizării unui referendum național. Prin această consultare, cetățenii ar urma să își exprime punctul de vedere cu privire la propunerile de comasare a localităților.

Referendumul ar reprezenta o etapă premergătoare deciziilor legislative avute în vedere de PSD pentru reorganizarea administrației publice locale.