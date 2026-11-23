Salariile bugetarilor în 2027. Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că situația salariilor bugetarilor pentru 2027 ar putea fi clarificată în următoarele două săptămâni. Decizia va depinde de resursele financiare disponibile și de calculele realizate pentru bugetul de stat.

Veniturile angajaților din sectorul public vor fi analizate odată cu pregătirea bugetului pentru anul 2027. Ministrul a explicat că Guvernul trebuie să evalueze mai întâi costurile eventualelor măsuri salariale. Autoritățile trebuie să stabilească dacă există fonduri suficiente pentru susținerea unor angajamente.

Întrebat dacă salariile angajaților de la stat vor rămâne înghețate până la adoptarea noii legi a salarizării, Florin Manole a indicat un termen de aproximativ una-două săptămâni pentru clarificarea situației.

Ministrul a legat anunțul de evoluția discuțiilor despre bugetul pentru 2027. Până atunci, Guvernul nu poate prezenta o decizie definitivă privind veniturile din sectorul public.

„În momentul în care vom avansa pe discuția referitoare la bugetul pentru 2027, vom putea să răspundem la întrebarea referitoare la veniturile din sistemul public pentru 2027. În acest moment suntem încă, bănuiesc, cu o săptămână, maximum două mai devreme decât momentul la care putem să comunicăm asta”, a subliniat Florin Manole.

Oficialul a precizat că măsurile care vizează cheltuielile cu salariile trebuie susținute de calcule financiare. Astfel, eventualele angajamente ale Guvernului vor trebui raportate la posibilitățile bugetare.

Ministrul Muncii a oferit detalii și despre calendarul noii legi a salarizării unitare. Discuțiile cu reprezentanții sindicatelor sunt programate să înceapă la începutul anului viitor.

Unul dintre obiectivele avute în vedere este aplicarea noii legi de la jumătatea anului 2027. Florin Manole a precizat însă că acest termen presupune un ritm susținut al negocierilor și obținerea unui acord între părțile implicate.

„Eu cred că jumătatea anului este un obiectiv ambițios. Nu aș putea să vă spun acum cu certitudine când va începe aplicarea, pentru că va depinde foarte mult de intensitatea discuțiilor și capacitatea de a face consens”, a mai explicat Manole.

Programul de guvernare prevede finalizarea noii legi a salarizării în 2027. Potrivit ministrului, discuțiile trebuie să ia în considerare cererile angajaților din diferite domenii ale sectorului public.

Printre sectoarele vizate se numără sănătatea și educația. Reprezentanții acestor domenii urmează să participe la negocierile privind viitoarele reguli de salarizare.

Florin Manole a precizat că adoptarea unei legi fără un acord real cu sindicatele nu reprezintă un obiectiv urmărit de autorități. Ministrul a făcut referire la poziția exprimată de organizațiile sindicale în discuțiile despre reforma salarizării.

„Nu avem nevoie și nici sindicatele nu ne-au spus că și-ar dori o lege cu orice preț”, a menționat Manole.

De asemenea, ministrul a exclus abandonarea proiectului în cazul în care negocierile nu vor duce imediat la un acord. Acesta a reiterat angajamentul privind respectarea calendarului prevăzut în programul de guvernare, care stabilește anul 2027 ca termen pentru finalizarea noii legi a salarizării unitare.