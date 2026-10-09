Programul Geologic Național, deblocat după opt ani. Guvernul a aprobat normele pentru cercetarea resurselor minerale ale României

Guvernul a aprobat vineri, 9 octombrie 2026, normele metodologice pentru Programul Geologic Național, adoptat în 2018, dar neaplicat din lipsa procedurilor necesare. Măsura permite deblocarea cercetărilor privind resursele minerale ale României, prin actualizarea datelor geologice, identificarea materiilor prime critice și evaluarea potențialului economic al acestora.

Guvernul a aprobat normele metodologice pentru aplicarea Programului Geologic Național, adoptat prin lege în 2018, dar rămas nefuncțional din cauza lipsei mecanismului de implementare. Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, a anunțat vineri, 9 octombrie 2026, că măsura permite începerea etapelor necesare pentru cercetarea și evaluarea resurselor minerale ale României.

Potrivit ministrului, programul urmărește actualizarea informațiilor despre resursele minerale ale țării și identificarea zonelor în care există materii prime cu potențial economic. Darău a explicat că dezvoltarea industriei, atragerea investițiilor și reducerea dependenței de importuri necesită date geologice actualizate, în condițiile în care o parte dintre informațiile disponibile datează de zeci de ani.

Importanța programului este legată și de cererea tot mai mare de materii prime critice și strategice, necesare industriei europene în domenii precum apărarea, energia și noile tehnologii.

Programul va permite realizarea unor cercetări geologice moderne pentru actualizarea datelor despre resursele minerale ale României și evaluarea potențialului unor materii prime critice și strategice. Vor putea fi investigate iazurile de decantare și haldele de steril, unde ar putea exista resurse valoroase care nu au fost evaluate până acum în acest scop.

Un alt obiectiv este furnizarea unor informații mai precise pentru investitori, astfel încât deciziile privind eventualele proiecte să se bazeze pe date actualizate. Totodată, programul ar putea contribui la integrarea României în lanțurile europene de aprovizionare cu materii prime.

Irineu Darău a precizat că Ministerul Economiei avea prevăzută o finanțare anuală de 5 milioane de lei pentru program, însă fondurile nu puteau fi utilizate efectiv în lipsa normelor metodologice. Astfel, deși exista cadrul legal și era prevăzută finanțarea, nu era stabilit mecanismul necesar pentru începerea cercetărilor.

Următoarele etape presupun stabilirea obiectivelor prioritare de cercetare, alocarea fondurilor și selectarea, prin proceduri competitive, a entităților specializate care vor executa lucrările. Proiectele vor putea fi derulate pe perioade de până la trei ani, în funcție de complexitatea acestora.

Ministrul interimar al Economiei a atras atenția că aprobarea normelor nu înseamnă că România va începe imediat exploatarea unor noi zăcăminte. Prima etapă constă în identificarea și evaluarea potențialului existent, pe baza unor cercetări actualizate, pentru a determina unde ar putea fi justificate investițiile.