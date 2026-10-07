IAR Brașov: Indemnizațiile membrilor CA cresc de peste patru ori, de la 4.720 la 20.400 de lei

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, a majorat indemnizațiile membrilor CA al IAR Brașov de la 4.720 la 20.400 de lei brut lunar. Decizia urmărește corelarea remunerațiilor cu responsabilitatea și performanța companiei.

Ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, a anunțat majorarea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație al IAR Brașov de la 4.720 de lei la 20.400 de lei brut pe lună.

Decizia vizează o companie considerată strategică pentru industria aeronautică și de apărare, listată la Bursa de Valori București, profitabilă și cu un grad ridicat de complexitate al activității.

Darău a precizat că statul trebuie să își îmbunătățească modul în care administrează companiile strategice pe care le deține, iar persoanele din conducerea acestora trebuie selectate și evaluate în funcție de responsabilități și rezultate.

Oficialul român a explicat că indemnizația de 4.720 de lei brut pe lună pentru un membru al Consiliului de Administrație al IAR Brașov nu era corelată cu responsabilitatea, complexitatea și performanța companiei. În opinia sa, dacă statul solicită performanță administratorilor companiilor deținute, trebuie să acționeze asemenea unui acționar profesionist, care cere rezultate și corelează remunerația cu performanța.

Darău a precizat că, în calitate de ministru al Economiei, a stabilit o formulă de calcul pentru indemnizațiile membrilor Consiliilor de Administrație. El ia în considerare dimensiunea companiei, cifra de afaceri, numărul de angajați, profitabilitatea, investițiile, statutul de companie listată și dificultatea mandatului.

Ministrul interimar a anunțat că marți a semnat mandatul prin care statul român, în calitate de acționar al IAR Brașov, va susține performanța companiei pe baza unor indicatori obiectivi. Potrivit lui, evaluarea nu trebuie să depindă de apropierea administratorilor de un anumit ministru sau partid.

Darău a precizat că a transmis conducerii executive și membrilor Consiliului de Administrație că așteptările privind performanța sunt ridicate și că principiul urmărit este ca administratorii să fie competenți, indemnizațiile să fie justificabile, iar rezultatele să poată fi măsurate.

„Întotdeauna am luptat cu resemnările de tristă amintire: «ei se fac că ne plătesc, noi ne facem că muncim» sau «timpul trece, leafa merge». 4.720 de lei brut pe lună. Atât era indemnizaţia pentru un membru al Consiliului de Administraţie de la IAR Braşov – o companie strategică pentru industria aeronautică şi de apărare, listată la Bursa de Valori Bucureşti, profitabilă şi cu o activitate cu un grad ridicat de complexitate. Am spus de nenumărate ori că – dacă vrem performanţă de la administratorii companiilor de stat – trebuie să ne comportăm şi noi precum un acţionar profesionist: să cerem rezultate şi să corelăm remuneraţia cu responsabilitatea, complexitatea şi performanţa companiei. Ieri (n. red. – marţi) am semnat mandatul ca la IAR Braşov statul român – în calitate de acţionar responsabil – să sprijine performanţa în funcţie de indicatori obiectivi, nu de apropierea de un ministru sau altul, de un partid sau altul. Aşteptările sunt înalte şi le-am făcut clare celor din CA şi conducerii executive”, a punctat Darău.

Potrivit lui Darău, IAR Brașov are o cooperare industrială de lungă durată cu Airbus Helicopters, inclusiv în domeniile producției, personalizării și mentenanței elicopterelor.

Ministrul interimar a precizat că, în contextul programului SAFE și al investițiilor realizate de România în industria de apărare, compania are o oportunitate importantă prin cooperarea cu Airbus Helicopters France și participarea industrială la programul de elicoptere H225M.

Darău a arătat că recunoașterea rolului administratorilor presupune, în primul rând, asumarea responsabilității pentru rezultate. În acest context, o parte cât mai mare din fondurile investite de România în apărare, inclusiv prin proiectele SAFE, ar trebui să se concretizeze în producție realizată în țară, activități de mentenanță, transfer de tehnologie și know-how, precum și în crearea unor locuri de muncă specializate.

Oficialul român a precizat că majorarea indemnizației nu reprezintă o decizie discreționară sau o recompensă acordată unor persoane anume, ci rezultatul unei formule unitare care va fi aplicată gradual întregului portofoliu al Ministerului Economiei.

În cazul IAR Brașov, indemnizația membrilor Consiliului de Administrație a fost majorată de la 4.720 de lei la 20.400 de lei brut pe lună, nivel care a fost confirmat și prin avizarea de către AMEPIP. Potrivit lui, compania a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de aproximativ 441 de milioane de lei și un profit net de 48 de milioane de lei. Din acest profit, aproape 24,5 milioane de lei au fost virați la bugetul de stat în 2026, iar compania are în derulare un program de investiții în valoare de 21 de milioane de lei.

Darău a precizat că principiul urmărit de Ministerul Economiei este ca administratorii să fie competenți, indemnizațiile să fie justificate prin responsabilitățile asumate, iar performanța companiilor să poată fi evaluată pe baza unor indicatori măsurabili.