PSD se opune vânzării companiilor de stat profitabile. Ce spune partidul despre Hidroelectrica, Romgaz și CEC Bank

Partidul Social Democrat (PSD) a transmis vineri că își menține opoziția față de vânzarea companiilor de stat profitabile și a celor care activează în domenii strategice pentru economia României. Formațiunea susține că această poziție este inclusă și în programul de guvernare al premierului desemnat Luca Niculescu. În același timp, social-democrații precizează că susțin atragerea de investitori în companiile de stat care se confruntă cu dificultăți financiare.

Partidul Social Democrat a transmis vineri, într-o precizare de presă, că poziția sa privind companiile de stat nu s-a modificat și că va continua să se opună vânzării societăților profitabile sau care desfășoară activități în domenii considerate strategice.

Formațiunea a indicat în mod expres energia, apărarea și sectorul bancar drept domenii în care statul trebuie să își protejeze participațiile.

Social-democrații susțin că această abordare va fi păstrată și în cadrul Guvernului Niculescu, întrucât se regăsește în programul de guvernare depus la Parlament de premierul desemnat.

„PSD s-a opus și se va opune vânzării acestor companii profitabile sau din domenii strategice pentru economia națională, precum energia, apărarea sau sectorul bancar. Totodată, PSD nu s-a opus niciodată și nu se va opune atragerii de investitori la companiile de stat aflate în dificultate”, a transmis partidul.

PSD susține că poziția exprimată în comunicatul de vineri este în concordanță cu prevederile programului de guvernare al premierului desemnat Luca Niculescu.

Formațiunea invocă un pasaj din document care stabilește condițiile în care ar putea fi analizată vânzarea unor active ale statului.

„Nu vindem active strategice profitabile sub presiune bugetară și fără o evaluare corectă”, se arată în programul de guvernare, potrivit PSD.

Social-democrații consideră că această prevedere confirmă poziția pe care au susținut-o și anterior, atunci când au criticat planurile privind vânzarea unor participații ale statului.

Partidul insistă că nu există o contradicție între opoziția față de înstrăinarea companiilor profitabile și posibilitatea atragerii de investitori în societățile care înregistrează dificultăți.

În precizarea transmisă vineri, PSD amintește criticile formulate în aprilie 2026 la adresa Guvernului Bolojan și a vicepremierului Oana Gheorghiu.

La acel moment, social-democrații au contestat planurile privind vânzarea unor pachete de acțiuni deținute de stat la companii profitabile.

Printre societățile menționate se numărau Hidroelectrica, Romgaz și CEC Bank.

PSD susține că participațiile vizate erau evaluate sub potențialul lor real și că vânzarea acestora nu ar fi fost justificată.

Partidul afirmă că a solicitat atunci retragerea planurilor respective.

„Este exact ceea ce PSD i-a reproșat în aprilie 2026 Guvernului Bolojan și vicepremierului Oana Gheorghiu”, se arată în precizarea formațiunii.

Pentru a-și susține poziția, Partidul Social Democrat face referire și la o inițiativă legislativă depusă în Parlament.

Este vorba despre proiectul înregistrat cu numărul PL-x nr. 376/2026, care prevede interzicerea înstrăinării acțiunilor deținute de stat până la 31 decembrie 2027.

Potrivit PSD, inițiativa urmărește să împiedice vânzarea participațiilor statului în perioada stabilită prin proiect.

Interdicția propusă nu este însă una absolută, deoarece documentul include și anumite excepții.

Astfel, proiectul permite înstrăinarea acțiunilor în cazul companiilor care au înregistrat pierderi timp de cinci ani consecutivi.

O altă excepție privește societățile aflate în insolvență, atunci când această situație a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

Aceste prevederi ar permite tratarea diferită a companiilor profitabile și a celor care se confruntă cu probleme financiare persistente.

Deși respinge vânzarea companiilor profitabile și strategice, PSD precizează că nu se opune participării investitorilor privați la societățile de stat care se confruntă cu dificultăți.

Formațiunea susține că această posibilitate este compatibilă atât cu inițiativa legislativă depusă în Parlament, cât și cu programul de guvernare al premierului desemnat.

În interpretarea social-democraților, societățile care înregistrează pierderi repetate sau se află în insolvență pot necesita soluții diferite de cele aplicabile companiilor profitabile.