Cine pune sub semnul întrebării planurile noului Executiv: ce lipsește din calcule
SURSA FOTO: Inquam Photos / George Călin - Luca Niculescu și Nicușor Dan
Miron Mitrea este de părere că viitorul guvern condus de Luca Niculescu s-ar putea confrunta cu dificultăți majore în finanțarea măsurilor prevăzute în programul de guvernare. Potrivit acestuia, resursele bugetare disponibile nu vor fi suficiente pentru punerea în aplicare a promisiunilor dacă Executivul nu adoptă măsuri drastice.
Miron Mitrea, despre promisiunile noului guvern: Vreau să fiu optimist
Declarațiile au fost făcute după ce Luca Niculescu a depus în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși pentru viitorul cabinet. Mitrea a pus sub semnul întrebării capacitatea financiară a noului Executiv, invocând nivelul deficitului și necesitatea unei evaluări a datoriilor statului. Fostul ministru al Transporturilor a afirmat că deficitul bugetar recunoscut oficial nu ar reflecta întreaga situație financiară a României. În opinia sa, evoluția deficitului de cont curent reprezintă un indicator care trebuie analizat pentru a înțelege amploarea dezechilibrelor economice.
„Deficitul bugetar actual recunoscut de Bolojan este 5,5%, iar cel real este mai mare cu 2,8-3,1. Poți să te uiți ușor în deficitul de cont curent și acolo oameni care au lucrat în guvern și care știu că deficitul de cont curent se transpune în deficit bugetar, până la urmă, că n-ai cum să o faci altfel. Luna iulie acestui an sau august, a fost cel mai mare deficit de cont curent din istoria României.
Asta nu poate însemna decât că niște datorii, așa cum foarte bine a spus Sorin Grindeanu, nu au fost puse pe masă. Și cum a spus și Peiu. Sorin Grindeanu a cerut și vor face treaba asta, că nu sunt tâmpiți să n-o facă. Am făcut-o și noi când am fost la guvernare, să facă rapid o gestiune a datoriilor și o să iasă cu ea. Și în această gestiune a datoriilor vom vedea cu toții ce pot să facă din promisiunile care le-au făcut”, a declarat Miron Mitrea la realitatea.net.
Resursele bugetare, principala provocare pentru viitorul Executiv
Miron Mitrea a vorbit și despre configurația politică a viitorului guvern, respingând ideea că acesta ar fi unul format exclusiv din tehnocrați și reprezentanți ai PSD. În interpretarea sa, structura Executivului reflectă apropierea dintre președintele Nicușor Dan și o parte dintre membrii viitorului cabinet, alături de reprezentanții social-democraților.
În declarația sa, Mitrea a făcut referire și la relația dintre Nicușor Dan și membrii viitorului cabinet, menționându-l pe Nazare și prezența președintelui la un eveniment personal al acestuia. El a precizat că aceste observații nu reprezintă o critică, ci fac parte din explicația sa privind componența politică a viitorului Executiv.
„N-aș vrea să fim în situația în care noul guvern, care este nu este un guvern între tehnocrați și PSD, este un guvern între Nicușor Dan, care încă nu are partid, dar uite partidul are acum șapte miniștri sau opt cât sunt, și PSD, ăsta este guvernul. Nu sunt niște tehnocrați veniți de nicăieri.
Sunt niște oameni, dar eu Nicușor Dan, foarte apropiați de el, știm foarte bine și Nazare de ce a rămas prim-ministru, am văzut și nunta lui Nazare, și vizita președintului, ceea ce e în regulă, nu vorbesc de rău aici, vorbesc de bine. Dar trebuie să accepte această chestie. După părerea mea, nu vor fi bani nici pentru un sfert din ceea ce vor să facă ei, dacă nu iau măsuri foarte dure. Vreau să le văd. Vreau să fiu optimist”, a mai spus analistul politic.
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