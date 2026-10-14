Petrișor Peiu critică numirea fratelui lui Luca Niculescu la CFR Călători: Este prima oară când la conducerea unei direcții tehnice nu se află un inginer feroviar

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a criticat numirea lui Teodor Niculescu, fratele premierului desemnat Luca Niculescu, în funcția de director tehnic al CFR Călători. Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta a pus sub semnul întrebării experiența profesională a noului director și a criticat modul în care Guvernul condus de Ilie Bolojan a gestionat reformarea companiilor de stat.

Petrișor Peiu a abordat subiectul numirii lui Teodor Niculescu în funcția de director tehnic al CFR Călători, prezentând această promovare drept un exemplu al modului în care au fost reformate companiile de stat în timpul guvernării Bolojan.

Liderul senatorilor AUR susține că Teodor Niculescu a ajuns în această funcție după numai trei ani de la angajarea sa ca inginer în cadrul companiei.

Potrivit informațiilor prezentate de Peiu pe Facebook, înainte de a ocupa postul de inginer, Teodor Niculescu ar fi avut o experiență profesională de 25 de ani în domeniul amenajărilor de restaurante și magazine alimentare.

Numirea sa în funcția de director tehnic a fost criticată de reprezentantul AUR, care a pus accentul pe diferența dintre experiența profesională anterioară a acestuia și responsabilitățile tehnice ale postului pe care îl ocupă în prezent.

„Cum a reformat guvernul Bolojan companiile de stat și la ce să ne așteptăm în continuare: Fratele premierului desemnat, Luca Niculescu, abia ce a fost promovat director tehnic la CFR Călători! Teodor Niculescu pe numele său ajunge director tehnic după doar trei ani de când s-a angajat simplu inginer și având înainte o experiență de 25 de ani în…amenajări de restaurante și magazine alimentare”, a scris acesta pe Facebook.

În mesajul său, Petrișor Peiu a susținut că persoanele implicate în conducerea guvernamentală ar fi trebuit să analizeze mai atent specificul activității Direcției Tehnice a CFR Călători înainte de promovarea lui Teodor Niculescu.

Liderul senatorilor AUR a făcut referire la vicepremierul Oana Gheorghiu și la Luca Niculescu, premierul desemnat, afirmând că aceștia ar fi putut să se intereseze de componenta tehnică a companiei feroviare.

Potrivit explicațiilor prezentate de Peiu, activitatea tehnică a CFR Călători presupune întreținerea a mii de vagoane și locomotive. Direcția Tehnică este responsabilă de materialul rulant, domeniu pentru care, în opinia liderului senatorilor AUR, sunt necesari ingineri specializați în material rulant.

„Dacă dna vice-premier Oana Gheorghiu, sau chiar Luca Niculescu ar fi fost curioși să afle care este componenta tehnică la CFR Călători, ar fi aflat că această constă în întreținerea a mii de vagoane și locomotive. Ar fi aflat, astfel, ca Direcția Tehnică a Companiei se ocupă cu materialul rulant și are nevoie de ingineri de material rulant, nu de …geologi”, a mai scris liderul senatorilor AUR.

Un alt argument prezentat de liderul senatorilor AUR vizează profilul profesional al persoanei aflate la conducerea Direcției Tehnice a CFR Călători.

Petrișor Peiu a afirmat că numirea lui Teodor Niculescu ar reprezenta o premieră în istoria feroviară a României, întrucât, potrivit acestuia, este pentru prima dată când o direcție tehnică de acest tip nu este condusă de un inginer feroviar.

„Este, pe de altă parte, o premieră și în istoria feroviară a țării: prima oară când la conducerea unei direcții tehnice nu se află un inginer feroviar! Mândră corabia, meșter cârmaciul…”, a conchis acesta.

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