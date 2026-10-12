Nicușor Dan, în centrul disputei dintre PSD și AUR. Mesajul lui Simion, după decizia lui Grindeanu

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni, 12 octombrie, că social-democrații nu susțin, în acest moment, suspendarea din funcție a președintelui Nicușor Dan. Poziția liderului PSD vine după nemulțumirile apărute în partid ca urmare a deciziei șefului statului de a nu acorda social-democraților mandatul de formare a noului Guvern.

George Simion a reacționat luni, după ce Sorin Grindeanu a reiterat că PSD nu va susține, în acest moment, o inițiativă de suspendare a președintelui Nicușor Dan. Liderul AUR a transmis un mesaj pe rețelele sociale, în care a criticat activitatea șefului statului și a făcut referire la ceea ce ar putea urma pe scena politică.

„Nicușor Dan blochează Țara!! Trebuie demis! Am înțeles poziția lui Grindeanu, nici nu aveam așteptări… să le mulțumiți lui Grindeanu și lui Bolojan pentru ce va urma”, a scris George Simion pe rețelele sociale.

Mesajul liderului AUR vine în contextul tensiunilor politice generate de desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru și de nemulțumirea PSD că nu a primit mandatul pentru formarea noului Executiv. Cu toate acestea, social-democrații nu consideră că această decizie constituie, în sine, un motiv pentru declanșarea procedurii de suspendare a președintelui.

Poziția exprimată de Sorin Grindeanu reprezintă un obstacol pentru strategia AUR, care încearcă să atragă parlamentari din mai multe formațiuni politice pentru a susține inițiativa. Fără sprijinul unei părți a parlamentarilor PSD, demersul partidului condus de George Simion ar putea întâmpina dificultăți în obținerea semnăturilor necesare.

Întrebat de ce PSD nu inițiază în Parlament o procedură de suspendare a lui Nicușor Dan, Sorin Grindeanu a explicat că desemnarea unei persoane pentru funcția de prim-ministru reprezintă o prerogativă constituțională a președintelui României. Liderul social-democrat a recunoscut că decizia șefului statului a provocat nemulțumiri în partid, însă a precizat că acestea nu schimbă poziția formațiunii în privința suspendării.

Grindeanu a amintit că PSD și-a exprimat deja dezamăgirea pentru faptul că nu a primit mandatul de formare a Guvernului și că reacțiile din interiorul partidului nu au fost lipsite de tensiuni. El a subliniat însă că președintele are dreptul să facă o propunere pe care o consideră adecvată pentru obținerea unei majorități parlamentare.

„Partidul Social Democrat a fost dezamăgit că n-a primit acest mandat, am spus și săptămâna trecută. Și reacțiile nu au fost unele ușoare în interiorul partidului. Dar președintele n-a încălcat Constituția. Este dreptul domniei sale, în urma consultărilor, să facă o propunere pe care o consideră potrivită pentru a forma o majoritate. Deci, în acest moment, noi nu susținem demersuri de acest tip, aflându-ne în cadrul constituțional, în mod evident”, a declarat Sorin Grindeanu.

Declarația liderului PSD clarifică poziția partidului față de inițiativa promovată de AUR. Chiar dacă desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru a generat nemulțumiri în rândul social-democraților, formațiunea nu consideră că decizia președintelui justifică, în acest moment, susținerea unei proceduri de suspendare.

Demersul AUR pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan a fost anunțat public săptămâna trecută. Purtătorul de cuvânt al partidului, Ștefăniță Avrămescu, a declarat că formațiunea a transmis PSD lista pe care parlamentarii social-democrați ar putea semna pentru susținerea inițiativei.

Potrivit reprezentantului AUR, partidul se așteaptă ca mai mulți parlamentari PSD să sprijine demersul. Avrămescu a afirmat, de asemenea, că AUR are deja alături un reprezentant al social-democraților care urma să semneze documentul după conferința de presă.

În același context, purtătorul de cuvânt al AUR a făcut referire la relația dintre președintele Nicușor Dan și PSD, afirmând: „Există un fel de binom Nicușor Dan-PSD. Nu se va rupe”.

Poziția exprimată de Sorin Grindeanu contrazice, în acest moment, așteptările AUR privind obținerea unui sprijin mai consistent din partea parlamentarilor social-democrați. Liderul PSD a precizat că partidul nu susține suspendarea președintelui, argumentând că desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru s-a făcut în limitele atribuțiilor constituționale ale șefului statului.