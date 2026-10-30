Fermierii nu primesc bani pentru ajutoarele de stat aprobate în 2026. Tanczos Barna: Zero lei la rectificarea bugetară

Guvernul a aprobat vineri, 30 octombrie, prima rectificare bugetară din 2026, prin care Ministerul Agriculturii primește fonduri suplimentare de aproape un miliard de lei. Cu toate acestea, fostul ministru al Agriculturii, Tanczos Barna, avertizează că nu au fost alocați bani pentru schemele de ajutor de stat aprobate anul acesta de Parlament. O nouă rectificare bugetară ar urma să fie pregătită până la sfârșitul lunii noiembrie.

Guvernul a aprobat vineri prima rectificare bugetară din 2026, prin care sunt suplimentate fondurile pentru mai multe domenii, inclusiv sănătate, pensii, investiții și funcționarea serviciilor publice locale.

Administrațiile locale primesc, de asemenea, sprijin financiar pentru reducerea datoriilor acumulate către furnizori.

În cazul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), rectificarea prevede o suplimentare de 1,47 miliarde de lei pentru proiectele cu finanțare externă nerambursabilă.

După ajustarea celorlalte categorii de cheltuieli, bugetul ministerului înregistrează o creștere netă de aproximativ 984 de milioane de lei, potrivit comunicatului oficial.

Fondurile pentru subvențiile agricole acordate prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) au fost asigurate. În schimb, schemele de ajutor de stat introduse prin legile adoptate de Parlament în 2026 nu au primit resursele bugetare necesare.

Fostul ministru al Agriculturii, Tanczos Barna, a criticat modul în care au fost distribuite resursele la rectificarea bugetară, atrăgând atenția asupra lipsei finanțării pentru măsurile de sprijin destinate producătorilor agricoli.

Potrivit acestuia, deși ministerul a beneficiat de fonduri europene suplimentare, alocările din bugetul național au fost reduse cu peste 400 de milioane de lei.

„Zero lei pentru sprijinul urgent de care au nevoie fermierii! Astăzi, la rectificarea bugetară, MADR a pierdut peste 400 de milioane de lei din fondurile naționale. Deși a beneficiat de o rectificare pozitivă pe partea de fonduri europene, nu a primit niciun leu pentru schemele de ajutor de stat aprobate de Parlament în 2026”, a anunțat Tanczos Barna.

Criticile vizează diferența dintre suplimentarea bugetului total al ministerului și disponibilitatea efectivă a fondurilor pentru ajutoarele de stat aprobate în acest an.

Fostul ministru consideră că dificultățile bugetare nu ar trebui să împiedice acordarea sprijinului necesar agricultorilor, în condițiile creșterii costurilor de producție.

Acesta a invocat măsurile adoptate de alte state membre ale Uniunii Europene, care au utilizat cadrul temporar de ajutor de stat instituit în contextul crizei din Orientul Mijlociu.

„Constrângerile bugetare nu pot fi un răspuns la problemele agricultorilor. Alte state membre au valorificat la maximum oportunitățile oferite de Cadrul temporar de ajutor de stat pentru criza din Orientul Mijlociu și și-au sprijinit fermierii care se confruntă cu prețuri record la motorină și îngrășăminte. România trebuie să facă același lucru”, a declarat Tanczos Barna.

Acesta și-a exprimat speranța că fondurile necesare vor fi alocate la următoarea rectificare bugetară, pentru a evita agravarea dificultăților cu care se confruntă fermierii.

Fostul ministru a transmis și un mesaj actualului titular al portofoliului Agriculturii.

„Din câte îl cunosc pe ministrul agriculturii, nu va lăsa lucrurile așa. Îi urez mult succes la următoarea rectificare!”, a adăugat Tanczos Barna.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat după ședința de Guvern de vineri că Executivul pregătește o a doua rectificare bugetară, care ar urma să fie realizată până la 30 noiembrie.

Aceasta ar putea reprezenta o nouă oportunitate pentru alocarea fondurilor solicitate de sectorul agricol, însă nu a fost anunțată deocamdată o decizie privind finanțarea schemelor de ajutor de stat rămase fără acoperire bugetară.

Totodată, ministrul Finanțelor a precizat că Guvernul intenționează să înceapă cât mai curând lucrările tehnice pentru elaborarea bugetului de stat aferent anului 2027.