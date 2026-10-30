Guvernul Niculescu propune reducerea bugetului pentru Educație cu peste 386 de milioane de lei. PNL anunță că nu va accepta diminuarea

Guvernul condus de Luca Niculescu propune reducerea cu 386,49 milioane de lei a bugetului de stat al Ministerului Educației și Cercetării, prin prima rectificare bugetară din 2026. Cele mai importante diminuări vizează învățământul, care ar urma să piardă aproape 305 milioane de lei, și cercetarea, pentru care este prevăzută o reducere de peste 77 de milioane de lei. Propunerea a provocat reacții în PNL, deputatul liberal Marilen Gabriel Pirtea anunțând că partidul nu va accepta această diminuare.

Proiectul primei rectificări bugetare din 2026 a fost publicat în dezbatere publică joi, 29 octombrie, la aproximativ o săptămână după instalarea Guvernului condus de Luca Niculescu.

Potrivit anexei privind influențele asupra cheltuielilor bugetare ale Ministerului Educației și Cercetării, cheltuielile finanțate de la bugetul de stat ar urma să fie diminuate cu 386.490.000 de lei.

Cea mai mare reducere este prevăzută la capitolul Învățământ, unde creditele bugetare scad cu 304.909.000 de lei. În cazul capitolului Cercetare fundamentală și cercetare-dezvoltare, diminuarea propusă este de 77.085.000 de lei, conform Edupedu.

Reducerea totală de 386,49 milioane de lei reprezintă aproximativ 0,62% din alocarea inițială de 62,14 miliarde de lei prevăzută pentru capitolul Învățământ. Dacă este luată în calcul exclusiv diminuarea de 304,9 milioane de lei de la acest capitol, scăderea este de aproximativ 0,49%.

Astfel, bugetul destinat învățământului, finanțat de la bugetul de stat, ar urma să se reducă de la 62,144 miliarde de lei la aproximativ 61,839 miliarde de lei. Calculul este valabil dacă proiectul va fi adoptat în forma actuală și dacă alocarea inițială nu a suferit alte modificări.

Raportată la produsul intern brut estimat pentru 2026 de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, în valoare de 2.056 de miliarde de lei, noua alocare pentru capitolul Învățământ ar reprezenta aproximativ 3,01% din PIB.

Documentele publicate de Ministerul Finanțelor arată că cea mai mare diminuare de credite bugetare din domeniul învățământului este prevăzută la categoria Alte cheltuieli, unde alocarea scade cu 270 de milioane de lei.

O altă reducere importantă, de 150,93 milioane de lei, este propusă pentru transferurile între unități ale administrației publice.

La capitolul Asistență socială, creditele bugetare sunt diminuate cu 33 de milioane de lei, în timp ce fondurile pentru investiții, încadrate la categoria Active nefinanciare, sunt reduse cu 13,979 milioane de lei.

În schimb, proiectul de rectificare prevede și suplimentări pentru anumite categorii de cheltuieli. Fondurile destinate cheltuielilor de personal cresc cu 150 de milioane de lei, iar cele pentru bunuri și servicii sunt majorate cu 13 milioane de lei.

În total, modificările propuse pentru capitolul Învățământ conduc la o diminuare netă a creditelor bugetare de 304,909 milioane de lei.

Anexa publicată nu precizează programele sau categoriile de beneficiari care ar putea fi afectate de reducerea celor 270 de milioane de lei de la categoria Alte cheltuieli.

De asemenea, documentul nu oferă detalii despre destinația transferurilor între unități ale administrației publice, pentru care este propusă o diminuare de aproape 151 de milioane de lei.

Nota de fundamentare a rectificării precizează că 275 de milioane de lei din diminuarea creditelor bugetare ale Ministerului Educației și Cercetării reprezintă sume reținute anterior, potrivit Legii finanțelor publice.

Totodată, documentul identifică economii de 270 de milioane de lei la categoria Alte cheltuieli.

Până în prezent, niciun oficial al Ministerului Educației sau al Guvernului nu a oferit explicații publice suplimentare privind aceste sume.

Rectificarea bugetară propusă de Guvern prevede și reducerea fondurilor destinate cercetării fundamentale și cercetării-dezvoltării. Diminuarea totală a creditelor bugetare pentru acest capitol este de 77.085.000 de lei.

Cea mai importantă reducere, în valoare de 72,331 milioane de lei, este prevăzută la categoria Alte transferuri. În același timp, proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare pierd 4,4 milioane de lei. Documentul include și diminuări mai mici pentru transferurile între instituții, alte cheltuieli și investiții.

Propunerea Guvernului a provocat reacția rectorului Universității de Vest din Timișoara, liberalul Marilen Gabriel Pirtea, fost consilier onorific al premierului Ilie Bolojan.

Într-o postare publicată pe Facebook, acesta a criticat diminuarea bugetului Ministerului Educației și Cercetării și a acuzat Guvernul PSD că nu acordă domeniului importanța necesară.

Marilen Gabriel Pirtea a atras atenția că reducerea de 386,49 milioane de lei afectează atât învățământul preuniversitar și universitar, cât și cercetarea, unde diminuarea depășește 77 de milioane de lei.

Potrivit acestuia, deși reprezentanții Guvernului PSD invocă frecvent preocuparea pentru educație, propunerea de rectificare ar demonstra contrariul.

Liberalul consideră că educația este dezavantajată în cadrul actualei rectificări bugetare, deoarece sunt reduse fondurile necesare finanțării curente a sistemului.

Pirtea a transmis că PNL nu va accepta diminuarea drastică a bugetului Ministerului Educației și Cercetării.

„Propunerea de rectificare a bugetului de stat prevede pentru Ministerul Educației și Cercetării o reducere semnificativă, de 386,49 milioane de lei. Scăderile de bugete prevăzute prin proiectul de rectificare apar atât la bugetul pentru învățământul preuniversitar și universitar, cât și pentru domeniul cercetării (un negativ de 77 milioane). ‘Grija’ pentru educație a Guvernului PSD este clamată des, dar iată, Educația devine cenușăreasa acestei rectificări bugetare. Când vine vorba despre banii necesari Educației, Guvernul PSD uită importanța domeniului, luându-i banii necesari finanțării curente”, a declarat Pirtea.

Reducerea fondurilor pentru Ministerul Educației și Cercetării este propusă în condițiile în care alte ministere beneficiază de suplimentări importante.

Potrivit Notei de fundamentare a rectificării bugetare, Ministerul Muncii ar urma să primească 3,32 miliarde de lei în plus. Cea mai mare parte a acestei sume este destinată transferurilor către bugetul asigurărilor sociale de stat.

Ministerul Agriculturii beneficiază de o suplimentare de aproape un miliard de lei, în special pentru proiecte finanțate din fonduri europene.

În cazul Ministerului Afacerilor Interne, majorarea propusă este de 166,8 milioane de lei, în timp ce Ministerul Sănătății primește 71,9 milioane de lei.

Separat, Guvernul propune alocarea a încă 3,2 miliarde de lei pentru medicamente, materiale și servicii medicale, prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.

În același timp, cheltuielile cu dobânzile aferente datoriei publice sunt suplimentate cu aproape 3,5 miliarde de lei.

Această majorare este de peste nouă ori mai mare decât suma redusă din bugetul de stat al Ministerului Educației și Cercetării.

Fondurile suplimentare pentru dobânzi reprezintă însă obligații de plată ale statului și nu constituie resurse care ar putea fi redirecționate automat către educație.

Proiectul reprezintă prima rectificare bugetară propusă în 2026, după ce bugetul pentru anul în curs a fost elaborat și aprobat în timpul guvernării precedente.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat joi, 29 octombrie, că documentul urmează să fie discutat în ședința de Guvern programată pentru vineri, 30 octombrie.

Potrivit ministrului, rectificarea urmărește acoperirea unor necesități urgente de finanțare, în special în domeniile sănătății și agriculturii, cu menținerea țintei de deficit bugetar.

Alexandru Nazare a precizat că ministerele au solicitat suplimentări bugetare în valoare totală de aproximativ 60 de miliarde de lei.

Ministrul Finanțelor a apreciat că această sumă este prea mare pentru a putea fi acoperită integral prin actuala rectificare. În același timp, Guvernul are în vedere efectuarea unei a doua rectificări bugetare până la sfârșitul anului.