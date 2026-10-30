Bulgarii repară locomotivele pe care România le vinde la fier vechi. O fostă locomotivă CFR Marfă a primit o nouă viață la Ruse

O locomotivă CFR Marfă fabricată în anul 1977 a fost recondiționată de o companie specializată din Bulgaria și prezentată recent în portul Ruse. Cazul readuce în atenție soarta flotei feroviare românești, în condițiile în care aproximativ 200 de locomotive sunt scoase la vânzare de ANAF, unele la prețuri foarte mici.

O locomotivă românească fabricată în urmă cu aproape 50 de ani, care a aparținut CFR Marfă și a fost vândută în urma unei licitații organizate de ANAF, a fost recondiționată de o companie din Bulgaria. Vehiculul feroviar a fost prezentat recent în portul Ruse, după finalizarea lucrărilor de reparații. În România, aproximativ 200 de locomotive ale fostului operator feroviar se află în diferite etape ale procedurilor de valorificare, unele fiind scoase la vânzare la prețuri apropiate de valoarea fierului vechi.

Compania Express Service, cu sediul în orașul bulgăresc Ruse, a publicat imagini cu locomotiva modernizată, care poartă acum indicativul 55-024. Vehiculul a fost surprins în timpul unor manevre feroviare desfășurate în portul Ruse. Reprezentanții companiei au prezentat locomotiva drept unul dintre vehiculele recondiționate de firmă. În urma lucrărilor, aceasta a fost revopsită în verde și portocaliu, iar aspectul său a fost considerabil îmbunătățit.

Potrivit publicației Club Feroviar, locomotiva a circulat anterior în România sub numărul 81-0589-2 și s-a aflat în patrimoniul CFR Marfă.

Vehiculul este o locomotivă diesel-hidraulică din seria 81, cu o putere de 1.250 CP, fabricată în 1977 la uzina 23 August din București, devenită ulterior FAUR. Înainte de a fi cumpărată în urma unei licitații organizate de ANAF, aceasta fusese repartizată depoului Palas din Constanța.

Imaginile publicate de pagina The Trainspotter – Civil Engineer on Rails arată că, în vara acestui an, locomotiva se afla într-un atelier din Ruse, unde era supusă lucrărilor de reparații.

Recondiționarea locomotivei în Bulgaria readuce în atenție procedurile de valorificare a activelor CFR Marfă. În prezent, aproximativ 200 de locomotive ale operatorului feroviar se află fie în etapa de publicitate a licitațiilor, fie în proceduri efective de vânzare.

Printre vehiculele scoase la licitație se numără și locomotive diesel-hidraulice cu o putere de 1.250 CP, pentru care prețurile de pornire sunt de aproximativ 149.000 de lei.

În anumite proceduri, prețul inițial poate fi redus cu 50%. Dacă nu se prezintă cumpărători, valoarea de pornire poate fi diminuată în cadrul următoarelor licitații. Calculele prezentate de Club Feroviar arată că, raportat la masa de aproximativ 70 de tone a unei locomotive, un asemenea preț echivalează cu puțin peste doi lei pentru fiecare kilogram.

Astfel, unele locomotive ajung să fie scoase la vânzare la valori comparabile cu cele care ar putea fi obținute prin comercializarea lor ca fier vechi.

Iulică Măntescu, lider sindical și fost mecanic de locomotivă, consideră că Bulgaria gestionează mai eficient valorificarea locomotivelor, inclusiv prin dezvoltarea capacităților industriale din orașul Ruse.

Acesta critică prețurile reduse la care sunt vândute locomotivele românești, precum și modul de desfășurare a licitațiilor organizate de ANAF. Potrivit lui Măntescu, lipsa cumpărătorilor la primele două licitații determină scăderea semnificativă a prețurilor, iar la a treia procedură vehiculele ajung să atragă mai mulți ofertanți. În unele cazuri, prețul poate coborî până la 25% din valoarea reală a locomotivei.

Liderul sindical apreciază că Bulgaria a avansat mai rapid în valorificarea acestor oportunități și în dezvoltarea sectorului feroviar, în timp ce România nu reușește să obțină rezultate similare, deși dispune de locomotive care ar putea fi valorificate la prețuri mai bune, potrivit declarațiilor sale citate de Club Feroviar.

„Vor să dezvolte Ruse ca important centru feroviar. E păcat că la noi se vând la prețuri foarte mici, toată lumea știe că ANAF vrea să scape de ele, nu vin la prima licitație, nu vin la a doua și la a treia se bat pe ele, ajung și la 25% din valoarea lor reală. Bulgarii se mișcă mai bine ca noi, au furat startul, noi nu reușim”, a declarat Măntescu.

Express Service este considerată prima și, până în prezent, singura unitate industrială din Bulgaria specializată în repararea locomotivelor.

Fabrica dispune de infrastructura tehnică necesară desfășurării acestor activități, printre care echipamente specializate, standuri de lucru, utilaje pentru prelucrarea metalelor și ateliere destinate reparațiilor locomotivelor electrice și diesel.