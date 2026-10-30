Bulgaria ar putea elimina taxa de trecere a Podului Giurgiu-Ruse. Consilierii din Ruse cer guvernului să urmeze exemplul României

Consiliul municipal Ruse a adoptat în unanimitate un apel către guvernul Bulgariei, solicitând eliminarea taxei de 2 euro percepute autoturismelor care traversează Podul Giurgiu-Ruse dinspre Bulgaria. Inițiativa vine după ce România a renunțat, de la 1 octombrie 2026, la taxa aplicată pe sensul Giurgiu-Ruse. Autoritățile locale bulgare susțin că eliminarea tarifului ar reduce aglomerația și ar facilita circulația între cele două țări.

Consiliul municipal din Ruse a votat joi, în unanimitate, un apel adresat guvernului bulgar pentru eliminarea taxei percepute autoturismelor la traversarea podului peste Dunăre, pe sensul dinspre Bulgaria către România. Propunerea a fost înaintată de un grup de consilieri municipali.

Inițiatorii consideră că menținerea taxei nu mai este justificată, în condițiile în care România a eliminat deja tariful pentru autoturismele care circulă în sens invers.

Consilierii solicită autorităților centrale să adopte o măsură similară, astfel încât șoferii să nu mai fie obligați să achite taxa indiferent de direcția în care traversează podul.

Deocamdată, apelul reprezintă o solicitare adresată guvernului bulgar, nu o decizie de eliminare a taxei. Modificarea efectivă a tarifelor depinde de măsurile pe care le vor adopta autoritățile de la Sofia.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii din România a anunțat luna trecută decizia de eliminare unilaterală a taxei pentru traversarea podului peste Dunăre pe sensul Giurgiu-Ruse.

Măsura a intrat în vigoare la 1 octombrie 2026, astfel că autoturismele care pleacă din România către Bulgaria nu mai sunt supuse acestui tarif.

Totodată, autoritățile române au transmis o invitație oficială guvernului bulgar pentru adoptarea unei măsuri reciproce.

În prezent, Bulgaria continuă să perceapă o taxă de 2 euro pentru autoturismele care traversează podul pe sensul Ruse-Giurgiu.

Potrivit datelor prezentate în apelul Consiliului municipal Ruse, veniturile anuale încasate de Bulgaria din taxele aferente podului peste Dunăre se ridică la aproximativ 24 de milioane de euro.

Din această sumă, circa 1,7 milioane de euro provin din taxa de 2 euro percepută autoturismelor.

Consilierii locali susțin că veniturile obținute din această categorie de vehicule au o pondere redusă în totalul încasărilor și sunt nesemnificative pentru bugetul național.

În schimb, procedura de colectare presupune oprirea fiecărui autoturism, ceea ce contribuie la formarea cozilor și la îngreunarea traficului în apropierea podului.

În documentul adoptat joi, reprezentanții administrației locale din Ruse critică lipsa unei măsuri similare din partea guvernului bulgar.

Aceștia susțin că menținerea taxei dezavantajează cetățenii și afectează circulația în regiunea transfrontalieră.

„Lipsa de acțiune adecvată a statului bulgar ne pune concetățenii în dezavantaj și subminează principiile liberei circulații în interiorul Europei. Cerem acțiune imediată pentru a introduce reciprocitatea, ce va ușura traficul, va elimina cozile artificiale la frontieră și va stimula dezvoltarea economică a întregii regiuni transfrontaliere”, se arată în apel.

România a trecut, de la 1 octombrie 2026, la un nou sistem de tarifare pentru utilizarea drumurilor naționale.

Pentru autoturisme și vehiculele de marfă cu masa de până la 3,5 tone, valoarea rovinietei este influențată și de clasa de emisii.

În cazul vehiculelor de peste 3,5 tone, noul sistem TollRo stabilește tariful în funcție de distanța parcursă și de nivelul de poluare.