Unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din Italia se închide pentru o lună. Zborurile vor fi redirecționate începând din noiembrie 2026

Aeroportul din Napoli, unul dintre cele mai aglomerate din Italia, va fi închis traficului aerian pe parcursul întregii luni noiembrie 2026, pentru efectuarea unor lucrări majore de modernizare. Investiția, estimată la aproximativ 30 de milioane de euro, vizează reabilitarea pistei și a căilor de rulare, precum și înlocuirea sistemelor de iluminat și semnalizare. Pentru reducerea impactului asupra călătorilor, unele zboruri vor fi redirecționate către aeroporturile din apropiere, iar autoritățile au pregătit servicii suplimentare de transport.

Unul dintre cele mai importante aeroporturi din Italia își va suspenda complet activitatea aeriană în luna noiembrie 2026, pentru a permite desfășurarea unui amplu proiect de modernizare a infrastructurii.

Aeroportul din Napoli va fi închis pentru toate operațiunile de trafic aerian pe durata întregii luni, măsura fiind necesară pentru realizarea unor lucrări extinse la pista de decolare și aterizare și la căile de rulare care asigură legătura dintre aceasta și celelalte zone operaționale.

Investiția se ridică la aproximativ 30 de milioane de euro și urmărește îmbunătățirea siguranței pe termen lung, creșterea fiabilității infrastructurii existente și asigurarea continuității operaționale după finalizarea intervențiilor, conform Euronews.

Pe lângă reabilitarea pistei și a căilor de rulare, proiectul include înlocuirea și modernizarea sistemelor de iluminat și semnalizare vizuală ale aeroportului, cunoscute sub denumirea AVL.

Aceste sisteme cuprind luminile instalate de-a lungul pistei și al căilor de rulare, precum și semnalizările luminoase utilizate pentru orientarea aeronavelor.

Rolul lor este esențial în timpul decolării, aterizării și deplasării avioanelor la sol, în special atunci când condițiile meteorologice reduc vizibilitatea.

Modernizarea acestor echipamente reprezintă, astfel, o componentă importantă a proiectului destinat îmbunătățirii condițiilor de operare pe aeroport.

Perioada aleasă pentru închiderea aeroportului nu este întâmplătoare. Luna noiembrie înregistrează, în mod obișnuit, un trafic aerian mai redus decât lunile de vârf ale sezonului turistic.

Prin programarea intervențiilor în această perioadă, se urmărește limitarea numărului de pasageri afectați de suspendarea operațiunilor.

Pentru a reduce și mai mult perturbările, lucrările vor fi desfășurate în regim continuu, 24 de ore din 24, șapte zile pe săptămână.

Acest program va permite executarea intervențiilor pe parcursul întregii perioade de închidere, fără pauzele care ar putea prelungi durata proiectului.

Închiderea completă a aeroportului presupune însă modificări importante pentru companiile aeriene și pentru pasagerii care intenționează să călătorească spre Napoli sau spre alte destinații din regiune în luna noiembrie.

Pentru a asigura în continuare accesul aerian în regiune, unele companii intenționează să își transfere aeronavele și operațiunile către aeroporturile din apropiere, inclusiv Salerno Costa d’Amalfi și Cilento.

Aceste alternative vor permite menținerea unor legături aeriene interne și internaționale în perioada în care Aeroportul din Napoli nu va putea primi sau expedia aeronave.

Printre operatorii care efectuează zboruri de pe aceste aeroporturi se numără Ryanair, easyJet și Vueling.

În ceea ce privește destinațiile interne, sunt disponibile legături aeriene către și dinspre Bergamo, Milano Malpensa, Milano Linate, Genova, Torino și Trieste.

Rețeaua de zboruri include și destinații internaționale importante, precum Amsterdam, Barcelona, Casablanca, Dubai, Düsseldorf, Madrid, Paris, Sharm el-Sheikh și Stuttgart.

Utilizarea aeroporturilor alternative reprezintă una dintre principalele măsuri pregătite pentru a limita efectele închiderii temporare a aeroportului napolitan asupra transportului aerian din regiune.

Închiderea Aeroportului din Napoli va determina și o creștere a cererii pentru transportul terestru către aeroporturile alternative.

Pentru a facilita deplasarea pasagerilor, pe parcursul lunii noiembrie vor fi introduse servicii suplimentare de autobuz între Napoli Piazza Garibaldi și Aeroportul Salerno.

Această legătură va permite călătorilor care ajung în Napoli sau pleacă din oraș să se deplaseze către aeroportul alternativ.

Totodată, este prevăzută suplimentarea serviciilor de transport către gara din Salerno, pentru a facilita conexiunile cu rețeaua feroviară.

În paralel, traseele existente către Potenza, Eboli, Battipaglia și Coasta Amalfi vor continua să funcționeze conform programului obișnuit.

Menținerea acestor legături este importantă pentru pasagerii care trebuie să ajungă în alte localități din regiune și care vor utiliza Aeroportul Salerno în perioada suspendării traficului aerian la Napoli.

Pe lângă suplimentarea curselor de autobuz, a fost introdus și un serviciu de taxi partajat, destinat călătorilor care preferă o alternativă la transportul public obișnuit.

Serviciul funcționează, pentru început, în regim experimental și presupune aplicarea unor tarife fixe pentru deplasările efectuate pe rutele incluse în program.

Sunt prevăzute două trasee principale.

Primul asigură transportul între Aeroportul Salerno și Gara Centrală din Napoli, oferind o conexiune directă pentru pasagerii care trebuie să ajungă în oraș.

Al doilea traseu face legătura între Aeroportul Salerno și Gara Centrală din Salerno, facilitând accesul către transportul feroviar.

Introducerea acestui serviciu urmărește diversificarea opțiunilor de deplasare disponibile în perioada închiderii aeroportului.

Prin combinarea zborurilor redirecționate, a curselor suplimentare de autobuz, a conexiunilor către gara din Salerno și a serviciilor de taxi partajat, autoritățile și operatorii de transport încearcă să reducă dificultățile întâmpinate de pasageri.