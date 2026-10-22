Trenuri InterRegio și Regio, afectate de lucrările feroviare din noiembrie. Anunțul CFR Călători

Călătorii care intenționează să circule cu trenul prin vestul țării în luna noiembrie sunt sfătuiți să consulte orarul înainte de plecare. CFR Călători anunță modificări ale circulației pe anumite segmente de traseu, unde trenurile vor fi înlocuite cu transport auto. Schimbările vizează inclusiv conexiuni feroviare cu Iași și Oradea.

În perioada 8–20 noiembrie 2026, mai multe trenuri CFR Călători vor avea circulația modificată din cauza lucrărilor la infrastructura feroviară pe tronsonul dintre stațiile Șag și Aradu Nou. Potrivit companiei, măsurile afectează nouă trenuri InterRegio și Regio. Pentru porțiunea dintre Arad și Timișoara Nord, pasagerii vor fi transportați cu mijloace auto.

„Pentru realizarea unor lucrări la infrastructura feroviară între stațiile Șag și Aradu Nou, solicitate și efectuate de către managerul infrastructurii feroviare – CNCF CFR SA, în circulația trenurilor operate de către CFR Călători vor interveni următoarele modificări: În perioada 8/9 – 18/19 noiembrie 2026, trenul IR 1763 Iași – Arad – Timișoara Nord va circula conform graficului din Mersul Trenurilor în relația Iași – Arad și va fi anulat în relația Arad – Timișoara Nord. Între staţiile Arad şi Timișoara Nord se va asigura transbordarea călătorilor cu mijloace auto, În perioada 9/10 – 19/20 noiembrie 2026, trenul IR 1765 Timișoara Nord – Arad – Iași va circula conform graficului din Mersul Trenurilor în relația Arad – Iași și va fi anulat în relația Timișoara Nord – Arad. Între stațiile Timișoara Nord și Arad se va asigura transbordarea călătorilor cu mijloace auto.

trenul IR 1538 Oradea – Arad – Timișoara Nord va circula conform graficului din Mersul Trenurilor în relația Oradea – Salonta – Arad și va fi anulat în relația Arad – Timișoara Nord. Între staţiile Arad şi Timișoara Nord se va asigura transbordarea călătorilor cu mijloace auto.

la trenul R 2604 Arad – Timișoara Nord se va asigura transbordarea călătorilor cu mijloace auto.

la trenul R 2608 Arad – Timișoara Nord se va asigura transbordarea călătorilor cu mijloace auto.

la trenul R 2029 Timișoara Nord – Arad se va asigura transbordarea călătorilor cu mijloace auto.

la trenul R 3115 Timișoara Nord – Arad – Oradea pe distanța Timișoara Nord – Arad se asigură transbordarea pasagerilor cu mijloace auto, iar pe distanța Arad – Oradea va circula conform graficului din Mersul Trenurilor.

la trenul R 2605 Timișoara Nord – Arad se va asigura transbordarea călătorilor cu mijloace auto.

În data de 14 noiembrie 2026

la trenul R 3117 Timișoara Nord – Arad – Oradea pe distanța Timișoara Nord – Arad se va asigura transbordarea pasagerilor cu mijloace auto, iar pe distanța Arad – Oradea trenul va circula conform graficului din Mersul Trenurilor.

la trenul R 2605 Timișoara Nord – Arad se va asigura transbordarea călătorilor cu mijloace auto.

Restituire contravaloare bilete: „Pasagerii care au bilete la trenurile afectate pot primi, la cerere, contravaloarea biletelor achiziţionate şi neutilizate (fie pentru întreaga rută, fie pentru distanța neefectuată din ruta respectivă), conform Regulamentului de transport pe calea ferată în vigoare. Detalii pe www.cfrcalatori.ro, la secţiunea Trafic intern/Renunțarea la călătorie”, mai transmite CFR.