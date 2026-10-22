România, printre țările UE cu cele mai mari diferențe de dezvoltare economică. București-Ilfov a crescut cu 33%, în timp ce alte două regiuni au înregistrat scăderi puternice

Economia Uniunii Europene a crescut cu 5,6% în termeni reali între 2019 și 2024, însă evoluția a fost foarte diferită de la o regiune la alta, potrivit datelor Eurostat. România se remarcă prin contraste economice importante: în timp ce București-Ilfov a înregistrat una dintre cele mai mari creșteri din UE, regiunile Sud-Muntenia și Sud-Vest Oltenia s-au numărat printre zonele europene cu cele mai accentuate scăderi ale produsului intern brut (PIB).

Potrivit datelor publicate de Eurostat, regiunea București-Ilfov a înregistrat o creștere economică de 33% între 2019 și 2024, una dintre cele mai ridicate valori raportate la nivelul Uniunii Europene.

Performanța plasează regiunea Capitalei printre zonele cu cea mai rapidă expansiune economică din UE în perioada analizată, depășind inclusiv Malta, unde produsul intern brut a avansat cu 32,9%, și regiunea franceză Mayotte, cu o creștere de 32,1%.

Cele mai mari creșteri economice au fost consemnate însă în Irlanda. Regiunea Eastern and Midland, care include capitala Dublin, a înregistrat un avans de 38%, fiind urmată de Northern and Western, cu 36,4%.

O altă regiune irlandeză, Southern, a raportat o creștere de 26%, situându-se, de asemenea, printre cele mai dinamice zone economice ale Uniunii Europene.

Datele evidențiază faptul că București-Ilfov a avut o evoluție mult peste media europeană de 5,6%, într-o perioadă marcată de pandemia de COVID-19, de creșterea inflației și de alte dificultăți economice.

În contrast cu evoluția Bucureștiului, alte două regiuni din România se regăsesc printre zonele Uniunii Europene care au înregistrat cele mai mari contracții economice în perioada 2019–2024.

Regiunea Sud-Muntenia a raportat o scădere a PIB-ului real de 13,5%, în timp ce în Sud-Vest Oltenia activitatea economică s-a redus cu 11,3%.

Ambele regiuni figurează în grupul restrâns al zonelor europene unde contracția economică a depășit 10%.

La nivelul Uniunii Europene, cea mai accentuată scădere a fost înregistrată în regiunea bulgară Iugoiztocen, unde PIB-ul real s-a redus cu 20,5% între 2019 și 2024.

Aceasta a fost urmată de regiunea grecească Dytiki Makedonia, cu o contracție de 18%, și de Groningen, din Țările de Jos, unde scăderea a fost de 14%.

Diferența dintre creșterea de 33% înregistrată în București-Ilfov și contracția de 13,5% din Sud-Muntenia arată cât de diferit au evoluat economiile regionale din România în aceeași perioadă.

Analiza Eurostat cuprinde 244 de regiuni de nivel NUTS 2, pentru care sunt disponibile date privind evoluția produsului intern brut între 2019 și 2024.

Dintre acestea, 197 de regiuni au consemnat creșteri economice, ceea ce înseamnă că nivelul activității economice din 2024 l-a depășit pe cel înregistrat înaintea pandemiei.

În alte 46 de regiuni, produsul intern brut real a scăzut, în timp ce regiunea spaniolă Ciudad de Ceuta a înregistrat o stagnare.

Datele arată că majoritatea regiunilor europene au recuperat pierderile economice asociate pandemiei și au depășit nivelurile de activitate din 2019. Cu toate acestea, redresarea nu a fost uniformă, iar diferențele dintre regiunile europene au rămas importante.

Una dintre tendințele evidențiate de Eurostat este evoluția favorabilă a regiunilor în care se află capitalele statelor membre.

Aproape toate aceste regiuni au înregistrat creșteri ale activității economice între 2019 și 2024.

Singura excepție a fost Helsinki-Uusimaa, regiunea capitalei Finlandei, unde PIB-ul real a scăzut cu 1,9%.

În același timp, regiunea capitalei Irlandei a consemnat atât cea mai mare creștere economică, de 38%, cât și cel mai ridicat PIB pe locuitor din Uniunea Europeană în 2024.

Datele Eurostat evidențiază ritmurile foarte diferite de dezvoltare economică înregistrate în interiorul aceleiași țări.

În România, avansul puternic al regiunii București-Ilfov contrastează cu scăderile din Sud-Muntenia și Sud-Vest Oltenia, ceea ce indică o evoluție regională neuniformă a activității economice.

Indicatorii analizați reprezintă modificarea cumulată a PIB-ului real între 2019 și 2024, nu creșterea sau scăderea înregistrată într-un singur an.

De asemenea, evoluția PIB-ului regional nu trebuie confundată cu modificarea veniturilor populației sau a nivelului de trai. Acesta măsoară valoarea activității economice produse într-o regiune, ajustată pentru efectele modificării prețurilor.

Informațiile sunt disponibile în anuarul regional Eurostat 2026 și în baza de date statistică a instituției.